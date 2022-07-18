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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Протягом 17 липня знищено 36 окупантів, 2 ЗРК "Панцир-С1", 11 одиниць броньованої та автомобільної техніки та 2 склади боєприпасів, - ОК "Південь"

південь

Оперативне командування "Південь" оприлюднило інформацію про поточну оперативну обстановку на півдні України 17 липня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в офіційному фейсбуці ОК "Південь".

У повідомленні зазначається: "Обстановка в нашій операційній зоні стабільно напружена, але контрольована.

Ворог продовжує облаштування оборонних рубежів. В веденні бойових дій обмежений через деморалізацію особового складу, проблеми з логістикою та влучну роботу наших ракетно-артилерійських підрозділів.

 Двічі ворог намагався нанести авіаційний удар по звільненим територіям на півночі Херсонщини. Атакувавши наші позиції, негайно ретирувався під натиском вогневого ураження у відповідь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти змінюють пункти дислокації на Херсонщині, прикриваючись мирним населенням, - ОК "Південь"

Натомість наші штурмовики двічі нанесли вогневе ураження по опорному пункту, пункту постачання боєкомплекту та по скупченню живої сили, озброєння і техніки ворога в районі Благодатного та Давидова Броду.

Разом з тим, за підсумками доби і роботи всіх наших підрозділів, втрати окупантів складають: 36 рашистів, 2 самохідних зенітних ракетно-гарматних комплекси "ПАНЦИР-С1", 3 машини зв’язку стратегічної та оперативної ланок управління, 1 радіолокаційну станцію "Підліт", 11 одиниць броньованої та автомобільної техніки. Підтверджено знищення двох складів боєприпасів на окупованих територіях Миколаївщини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу. Влучання та пожежі на двох промислових підприємствах, - Кім

В Чорному морі знов чатують 2 ракетні кораблі із 16 крилатими ракетами "Калібр", а також 3 вдк.

Тож залишаєься вирогідність ракетних ударів на рівні – висока, мінна небезпека у прибережних зонах – підвищена – на морі 2 дні був шторм, міни можуть дрейфувати, зокрема й до берегу".

Також читайте: Протягом 16 липня на південному напрямку знищено 36 окупантів, 2 танки, 1 САУ, 1 ЗРК "Тор", 2 польові склади боєприпасів, - ОК "Південь"

Автор: 

Миколаївська область (2270) Одеська область (3204) Херсонська область (5735)


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Топ коментарі
+17
В дупі твої орки, а наші захисники на своїй землі, їм кожне деревце допомагає перемогти.

Зникни нахій, задовбала своїми вкидами небезпечними для неозброєного ока.
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18.07.2022 01:54
+14
Наші смалять одічалих, аж гай шумить. Незабаром почнемо окуповані територіі звільняти, орду треба гнати за Урал.
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18.07.2022 01:56
+13


Дякую, Істота не просто незрозуміла, а дуже небезпечна. Ви читали її коментарі на іншій темі? Там така відверта пропаганда та дескридетація ЗСУ, що такого давно тут не бачила. Зараз ці істоти будуть нам наполегливо росповідати, як все погано на фронті та які у нас погані військові.
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18.07.2022 02:07
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В дупі твої орки, а наші захисники на своїй землі, їм кожне деревце допомагає перемогти.

Зникни нахій, задовбала своїми вкидами небезпечними для неозброєного ока.
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18.07.2022 01:54 Відповісти
Краще своїх орків-урків рахуй, а наших святих захисників не торкайся своїми брудними лапами.
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18.07.2022 02:10 Відповісти
А орків скільки гинуло у травні, Ви бачили? Ще одна експертка
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18.07.2022 06:46 Відповісти
Наші смалять одічалих, аж гай шумить. Незабаром почнемо окуповані територіі звільняти, орду треба гнати за Урал.
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18.07.2022 01:56 Відповісти
Молодець , гарно відшила незрозумілу істоту
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18.07.2022 02:00 Відповісти


Дякую, Істота не просто незрозуміла, а дуже небезпечна. Ви читали її коментарі на іншій темі? Там така відверта пропаганда та дескридетація ЗСУ, що такого давно тут не бачила. Зараз ці істоти будуть нам наполегливо росповідати, як все погано на фронті та які у нас погані військові.
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18.07.2022 02:07 Відповісти
Так, я читав іі коментарі і здивований тим , що вона ваяє украінською мовою !
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18.07.2022 02:14 Відповісти
Україномовні боти у них - це елітні війська. Хоча навіть знання мови їх не рятує, вони паляться на елементарних речах, яких вони не знають, які всемогутній гугл-перекладач їм не підкаже.
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18.07.2022 02:18 Відповісти
давненько, еще в 12-13-м, когда на УНИАН форум был нормальный, лазила там гнида - "Дмитро", откровенный русский фашист, чистiсенькою українською писав, мразь.... и даже не стеснялся....
так что таких кренделей на службе у кремля много.....
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18.07.2022 02:29 Відповісти
Кацапи спохватилися - зрозуміли що мова українська - дійсно зброя! І підключили "манкуртів"!

Слово, чому ти не твердая криця,

Що серед бою так ясно іскриться?

Чом ти не гострий, безжалісний меч,

Той, що здійма вражі голови з плеч?

Ти моя щира, гартована мова,

Я тебе видобуть з піхви готова,

Тільки ж ти кров з мого серця проллєш,

Вражого ж серця клинком не проб'єш…

Вигострю, виточу зброю іскристу,

Скільки достане снаги мені й хисту,

Потім її почеплю при стіні

Іншим на втіху, на смуток мені.

Слово, моя ти єдиная зброє,

Ми не повинні загинуть обоє!

Може, в руках невідомих братів

Станеш ти кращим мечем на катів.

Брязне клинок об залізо кайданів,

Піде луна по твердинях тиранів,

Стрінеться з брязкотом інших мечей,

З гуком нових, не тюремних речей.

Месники дужі приймуть мою зброю,

Кинуться з нею одважно до бою…

Зброє моя, послужи воякам

Краще, ніж служиш ти хворим рукам!

25.11.1896
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18.07.2022 02:41 Відповісти
от путлер завжди знав, що мова - це найголовніше. того вони й глушили рідні мови скрізь, де тільки могли, в татарстані, в башкирії, на окупованих територіях. того й сунули всім свою "культуру", свій порядок денний, своє пропагандистське бачення історії і свій язик, в першу чергу.
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18.07.2022 08:41 Відповісти
Погано, що не можу написати вам в особисті, але якщо не піддавати критиці владу, то виростимо диктатора.

Робите погану справу.
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18.07.2022 02:20 Відповісти
З відкритих джерел - у травні наших гинуло у середньому 100 військових щодня. Це без трьохсотих, з яких де-хто помре трохти пізніше.

Не треба ані збільшувти, ані зменьшувати наші втрати.
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18.07.2022 02:07 Відповісти
Ми про наших Героів , які загинули , все знаємо і пам'ятаємо , тож не потрібно нам про це нагадувати !
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18.07.2022 02:17 Відповісти
О! Скрегіт зубовний і виття до небес долетіли з мокшанських боліт аж сюди.
...А що буде, коли за москалів візьмуться стелс-пихоти?
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18.07.2022 02:03 Відповісти
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18.07.2022 02:32 Відповісти
Ціх тролляк з кожним днем буде все більше і більше ,бо московія перегруппировалася та вирішила бити нас на інформаційному фронті , та Дулю їм з маком, українці не такі дурні як росіяни вважають.
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18.07.2022 05:21 Відповісти
Интересный факт: зашкаварили 2 "Панциря". Наши стали целенаправленно выбивать ПВО противника.
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18.07.2022 08:05 Відповісти
аналоговнет панцири сразу минус два
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18.07.2022 10:52 Відповісти
 
 