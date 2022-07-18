Протягом 17 липня знищено 36 окупантів, 2 ЗРК "Панцир-С1", 11 одиниць броньованої та автомобільної техніки та 2 склади боєприпасів, - ОК "Південь"
Оперативне командування "Південь" оприлюднило інформацію про поточну оперативну обстановку на півдні України 17 липня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в офіційному фейсбуці ОК "Південь".
У повідомленні зазначається: "Обстановка в нашій операційній зоні стабільно напружена, але контрольована.
Ворог продовжує облаштування оборонних рубежів. В веденні бойових дій обмежений через деморалізацію особового складу, проблеми з логістикою та влучну роботу наших ракетно-артилерійських підрозділів.
Двічі ворог намагався нанести авіаційний удар по звільненим територіям на півночі Херсонщини. Атакувавши наші позиції, негайно ретирувався під натиском вогневого ураження у відповідь.
Натомість наші штурмовики двічі нанесли вогневе ураження по опорному пункту, пункту постачання боєкомплекту та по скупченню живої сили, озброєння і техніки ворога в районі Благодатного та Давидова Броду.
Разом з тим, за підсумками доби і роботи всіх наших підрозділів, втрати окупантів складають: 36 рашистів, 2 самохідних зенітних ракетно-гарматних комплекси "ПАНЦИР-С1", 3 машини зв’язку стратегічної та оперативної ланок управління, 1 радіолокаційну станцію "Підліт", 11 одиниць броньованої та автомобільної техніки. Підтверджено знищення двох складів боєприпасів на окупованих територіях Миколаївщини.
В Чорному морі знов чатують 2 ракетні кораблі із 16 крилатими ракетами "Калібр", а також 3 вдк.
Тож залишаєься вирогідність ракетних ударів на рівні – висока, мінна небезпека у прибережних зонах – підвищена – на морі 2 дні був шторм, міни можуть дрейфувати, зокрема й до берегу".
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Зникни нахій, задовбала своїми вкидами небезпечними для неозброєного ока.
Дякую, Істота не просто незрозуміла, а дуже небезпечна. Ви читали її коментарі на іншій темі? Там така відверта пропаганда та дескридетація ЗСУ, що такого давно тут не бачила. Зараз ці істоти будуть нам наполегливо росповідати, як все погано на фронті та які у нас погані військові.
так что таких кренделей на службе у кремля много.....
Слово, чому ти не твердая криця,
Що серед бою так ясно іскриться?
Чом ти не гострий, безжалісний меч,
Той, що здійма вражі голови з плеч?
Ти моя щира, гартована мова,
Я тебе видобуть з піхви готова,
Тільки ж ти кров з мого серця проллєш,
Вражого ж серця клинком не проб'єш…
Вигострю, виточу зброю іскристу,
Скільки достане снаги мені й хисту,
Потім її почеплю при стіні
Іншим на втіху, на смуток мені.
Слово, моя ти єдиная зброє,
Ми не повинні загинуть обоє!
Може, в руках невідомих братів
Станеш ти кращим мечем на катів.
Брязне клинок об залізо кайданів,
Піде луна по твердинях тиранів,
Стрінеться з брязкотом інших мечей,
З гуком нових, не тюремних речей.
Месники дужі приймуть мою зброю,
Кинуться з нею одважно до бою…
Зброє моя, послужи воякам
Краще, ніж служиш ти хворим рукам!
25.11.1896
Робите погану справу.
Не треба ані збільшувти, ані зменьшувати наші втрати.
...А що буде, коли за москалів візьмуться стелс-пихоти?