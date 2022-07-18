Протягом 17 липня знищено 36 окупантів, 2 ЗРК "Панцир-С1", 11 одиниць броньованої та автомобільної техніки та 2 склади боєприпасів, - ОК "Південь"

Оперативне командування "Південь" оприлюднило інформацію про поточну оперативну обстановку на півдні України 17 липня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в офіційному фейсбуці ОК "Південь".

У повідомленні зазначається: "Обстановка в нашій операційній зоні стабільно напружена, але контрольована.

Ворог продовжує облаштування оборонних рубежів. В веденні бойових дій обмежений через деморалізацію особового складу, проблеми з логістикою та влучну роботу наших ракетно-артилерійських підрозділів.

Двічі ворог намагався нанести авіаційний удар по звільненим територіям на півночі Херсонщини. Атакувавши наші позиції, негайно ретирувався під натиском вогневого ураження у відповідь.

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Натомість наші штурмовики двічі нанесли вогневе ураження по опорному пункту, пункту постачання боєкомплекту та по скупченню живої сили, озброєння і техніки ворога в районі Благодатного та Давидова Броду.

Разом з тим, за підсумками доби і роботи всіх наших підрозділів, втрати окупантів складають: 36 рашистів, 2 самохідних зенітних ракетно-гарматних комплекси "ПАНЦИР-С1", 3 машини зв’язку стратегічної та оперативної ланок управління, 1 радіолокаційну станцію "Підліт", 11 одиниць броньованої та автомобільної техніки. Підтверджено знищення двох складів боєприпасів на окупованих територіях Миколаївщини.

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В Чорному морі знов чатують 2 ракетні кораблі із 16 крилатими ракетами "Калібр", а також 3 вдк.

Тож залишаєься вирогідність ракетних ударів на рівні – висока, мінна небезпека у прибережних зонах – підвищена – на морі 2 дні був шторм, міни можуть дрейфувати, зокрема й до берегу".

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