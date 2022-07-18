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Новини Газова війна
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Глава Єврокомісії фон дер Ляєн вирушила до Азербайджану в пошуках альтернативи російському газу

фон,дер,урсула,ляєн

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і комісар ЄС з енергетики кадрі Сімсон в понеділок відвідають Баку, де обговорять з владою Азербайджану постачання місцевого газу в Європу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.

Як очікується, за підсумками переговорів буде укладена угода, спрямована на зниження залежності Євросоюзу від російських енергоносіїв і скорочення очікуваної нестачі газу майбутньої зими.

Зараз паливо, що видобувається на шельфі Каспійського моря, надходить до Європи через Південний газовий коридор.

Сторони обговорять питання стратегічного партнерства ЄС та Азербайджану в галузі енергетики з метою підвищення його ролі в диверсифікації постачання природного газу в країни Європи.

У 2021 році з Росії в ЄС було перекачано 155 мільярдів кубометрів газу, що становить 40% від його загального споживання. У Брюсселі розраховують, що зможуть отримувати через Південний газовий коридор щорічно не менше 20 мільярдів кубометрів палива до 2027 року і називають Азербайджан надійним партнером.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франції потрібно готуватись до повної зупинки постачання газу із Росії, - Макрон

Автор: 

Азербайджан (855) газ (10422) фон дер Ляєн Урсула (765)


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Топ коментарі
+12
7 років було, рідненька моя, щоб не посилювати залежність від поставок газу з москаленда, а навпаки, розробляти де-кілька напрямків різних поставок.

Де позови в суд на Меркель, бо вона загнала ЄС в таку дупу?
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18.07.2022 01:45
+7
Ну вот, пришло время клана Алиевых расправить крылья.
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18.07.2022 01:49
+7
У кожного на руках кров дітей, падлюки
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18.07.2022 02:42
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7 років було, рідненька моя, щоб не посилювати залежність від поставок газу з москаленда, а навпаки, розробляти де-кілька напрямків різних поставок.

Де позови в суд на Меркель, бо вона загнала ЄС в таку дупу?
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18.07.2022 01:45 Відповісти
Ну вот, пришло время клана Алиевых расправить крылья.
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18.07.2022 01:49 Відповісти
А можна було б навпаки, поставити країни - постачальники в залежність від того, де ЄС буде купляти газ чи нафту. Але корупція в закупівлях зробила все навпаки.
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18.07.2022 01:55 Відповісти
ви це дуже влучно підмітили.
газ у світі є, параша - не єдиний постачальник.
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18.07.2022 08:37 Відповісти
Интересно, почему среди стран, владеющих огромными запасами нефти и газа так мало демократических, и наоборот - у демократических стран очень мало ископаемых энергоресурсов? Может быть потому, что чем меньше доступно бананов, которые сами падают в рот, тем больше потребность в развитии общества и установлении в нем справедливых правил для общего выживания?
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18.07.2022 01:57 Відповісти
І так і ні. Справедливі правила це поняття не однозначне. В де-яких країнах шаріат це справедливі правила, а в деяких одностатеві шлюби то несправедливі. Норми моралі та справедливості встановлює кожне кожне суспільство для себе.
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18.07.2022 02:15 Відповісти
Норвегія, Канада, Штати, британська Шотландія... Більше не можу згадати демократичних країн з нафтою
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18.07.2022 02:45 Відповісти
Це не співвідноситься. Колеряція хибна. Я теж ставила собі таке запитання. Відповідь, яку я знайшла для себе - це традиції виховння та суспільний устрій (одне витікає з іншого). А те, що у них є нафта, то випадковість.

Щоб у нас не було корупції у суспільстві, потрібно змінювати виховання наших дітей. Треба перевиховувати себе. Перщ за все - не потрібно пропонувати хабарів та потрібно скаржитися якщо у тебе вимагають хабаря.
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18.07.2022 03:00 Відповісти
тоталітарні режими виховують дуже поганих громадян - цинічних, жадібних, недовірливих, схильних до непотизму і всякої корупції. на жаль, це наш спадок від ссср. молодь проте вже не така.
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18.07.2022 08:36 Відповісти
Если есть желание подумать над вопросом, то есть такая книга "Почему одни страны богатые, а другие бедные". Рекомендую.
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18.07.2022 03:32 Відповісти
Ви вважаєте що треба щоб було як у Венесуелі? Поки там була демократія, країна жила чудово, як тільки до влади прийшов Мадуро-диктатор, країна загрузла в злиднях, так що не треба плутати грішне з праведним.
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18.07.2022 05:12 Відповісти
є цікава книжка "Чому нації занепадають? Походження влади, багатства і бідності" - книга турецько-американського економіста Дарона Аджемоглу та британського політнауковця Джеймса Робінсона. Вперше опублікована 20 березня 2012. У 2016 перекладена українською мовою.
я читала, дуже цікаво. інституції, цінності, концентрація влади, таке все).
дуже раджу, вона є й онлайн.
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18.07.2022 08:32 Відповісти
просто напомню, если у кого память отшибло

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18.07.2022 02:21 Відповісти
Ні, ми цього не забудемо
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18.07.2022 02:38 Відповісти
Вам нагадають.
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18.07.2022 02:43 Відповісти
У кожного на руках кров дітей, падлюки
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18.07.2022 02:42 Відповісти
Ось так Русляндія сгребла усі європійскі яйця до купи. Та тримає усіх ой як міцно. Не так?
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18.07.2022 03:18 Відповісти
Як згрібла так і відгрибе . Чи ви так не вважаєте?
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18.07.2022 05:15 Відповісти
 
 