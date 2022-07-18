Глава Єврокомісії фон дер Ляєн вирушила до Азербайджану в пошуках альтернативи російському газу
Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і комісар ЄС з енергетики кадрі Сімсон в понеділок відвідають Баку, де обговорять з владою Азербайджану постачання місцевого газу в Європу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.
Як очікується, за підсумками переговорів буде укладена угода, спрямована на зниження залежності Євросоюзу від російських енергоносіїв і скорочення очікуваної нестачі газу майбутньої зими.
Зараз паливо, що видобувається на шельфі Каспійського моря, надходить до Європи через Південний газовий коридор.
Сторони обговорять питання стратегічного партнерства ЄС та Азербайджану в галузі енергетики з метою підвищення його ролі в диверсифікації постачання природного газу в країни Європи.
У 2021 році з Росії в ЄС було перекачано 155 мільярдів кубометрів газу, що становить 40% від його загального споживання. У Брюсселі розраховують, що зможуть отримувати через Південний газовий коридор щорічно не менше 20 мільярдів кубометрів палива до 2027 року і називають Азербайджан надійним партнером.
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Де позови в суд на Меркель, бо вона загнала ЄС в таку дупу?
газ у світі є, параша - не єдиний постачальник.
Щоб у нас не було корупції у суспільстві, потрібно змінювати виховання наших дітей. Треба перевиховувати себе. Перщ за все - не потрібно пропонувати хабарів та потрібно скаржитися якщо у тебе вимагають хабаря.
я читала, дуже цікаво. інституції, цінності, концентрація влади, таке все).
дуже раджу, вона є й онлайн.