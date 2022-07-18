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Новини
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Геращенко Ірина (1145) СБУ (12497) Баканов Іван (328) Венедіктова (829) Європейська Солідарність (1068) Офіс Генпрокурора (3153)

Укази Зеленського про відсторонення від посади Генпрокурора та про усунення голови СБУ - черговий крок до диктатури, - Ірина Геращенко

геращенко

Фракція "Європейська Солідарність" вважає кадрові рішення щодо керівників Служби безпеки України та Офісу Генпрокурора черговим кроком до диктатури російського зразка і вимагає звіту Івана Баканова та Ірини Венедіктової у парламенті, як це передбачено законом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили, про це заявила співголова фракції Ірина Геращенко.

Парламентарка нагадала, що "ЄС" голосувала проти силового блоку нинішньої влади, оскільки вони "базуються не на професійних якостях, а виключно на лояльності".

"Нічні недільні укази президента Зеленського про відсторонення своїх найближчих друзів і соратників з високих посад виглядають, на жаль, як черговий крок до диктатури і прямо суперечать законам і Конституції України. В ч. 2 статті 11 Закону "Про правовий режим воєнного стану" передбачено, що Президент України у період дії воєнного стану може прийняти рішення про відсторонення від займаної посади посадової особи, призначення на посаду та звільнення з посади якої віднесено до його повноважень, та покладення на відповідний період виконання обов’язків на іншу особу", - пояснила Геращенко.

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Нардеп нагадала, що згідно з Конституцією, президент має внести до ВР подання про призначення на посаду та звільнення з посади голови Служби безпеки України, а також призначає та звільняє з посади генпрокурора за згодою Верховної Ради.

"В той час як згідно статті 85 Конституція України до повноважень Верховної Ради України належить: 12-1) призначення на посаду та звільнення з посади за поданням Президента України Голови Служби безпеки України; 25) надання згоди на призначення на посаду та звільнення з посади Президентом України Генерального прокурора; висловлення недовіри Генеральному прокуророві, що має наслідком його відставку з посади", - продовжила співголова фракції "ЄС".

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Вона нагадала, що Україна - парламентсько-президентська республіка.

"Прикметно, що почалася ця кадрова вакханалія з незаконного звільнення Уповноваженої з прав людини, де парламент слухняно натиcнув кнопку "за" всупереч ряду законів. Тепер же Банкова взагалі усунула парламент з процесу прийняття рішень, фактично ліквідовуючи парламентаризм. Зазначимо, що як Баканов, так і Венедиктова мають надати звіти про свою роботу, за результатами яких і відбувається голосування за відставку. Наша фракція буде вимагати таких звітів, адже в неділю увечері з’ясувалося, що всі питання, які ми задавали щодо підготовки країни дати відсіч агресору - були актуальними і на часі. Ми вважаємо вкрай небезпечним прецедентом порушення Конституції і повне "множення на нуль" парламенту, що є прямим шляхом до диктатури російського штибу", - підсумувала Геращенко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Я ухвалив рішення про відсторонення від посади Генпрокурора та про усунення голови СБУ, - Зеленський. ВIДЕО

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Топ коментарі
+38
Цілком згоден з Іриною Геращенко!
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18.07.2022 11:02
+26
Зеленського вже можна порівняти з одним відомим водіем автобуса з Венесуели
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18.07.2022 11:03
+24
Це падло знає, що немає можливості його притиснути з боку народу, тому й розважається. І взагалі, ця війна - це порятунок його і шобли, тому це може тривати довго.
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18.07.2022 11:09
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Цілком згоден з Іриною Геращенко!
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18.07.2022 11:02 Відповісти
Квартальна більшість не підтримає.
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18.07.2022 11:03 Відповісти
Питання в тому, кого призначив.

А попередніх зрадників, яких звільнили, не ЗЄ призначав?
Венедіктову та Баканова ЗЄблюдку лелека принесла чи вороги підкинули?

И чим виплодок Януковича Симоненко кращий за Венедіктову?
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18.07.2022 11:38 Відповісти
Клоун думав,поки Порошенко машини для ЗСУ купляє,він помахає шашкою, бо до Булави просто не доріс
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18.07.2022 11:22 Відповісти
Зеленського вже можна порівняти з одним відомим водіем автобуса з Венесуели
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18.07.2022 11:03 Відповісти
Україні вже теж не далеко до Венесуели.
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18.07.2022 11:12 Відповісти
Че Гевара квартального розлива!!)))
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18.07.2022 11:34 Відповісти
а я вот как человек далекий от уважения Зеленского не соглашусь с такими вбросами Геращенко Венедиктовну и Баканова давно пора уволить... пока отрстранил и все кстати по Закону ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ЭТОГО СЛИШКОМ ОГРОМНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ КАДРОВ ПРОКУРАТУРЫ И СБУ ПЕРЕШЛА НА СТРОНУ ВРАГА И ВОТ И ИХ НЕ УВОЛИЛИ А ОТСТРАНЕНИЕ!!!!! затевать сейчас игры с Радой по увольнению Генпрокурора и Главы Службы Безопасности как то стремно.. насчет Денисенко так в чем вопрос...... убрали Денисенко и назначили нового Уполномоченного и Зеленский не перетянул одеяло на себя и не оставил посаду без человека...... кстати новый Уполномоченный ВРУ сразу же вмешался в сторону гражддан по поподу Приказа Генштаба планировавшегося... как негативный вывод... а Денисенко промолчала как молчала все эти годы отписывая мнев том числе на очевидные ляпы по Конституции законам и логике ответы на решения законы и так далее власти и их струтктур... ор тут неверный как и сканадал с Приказом Генштаба о перемещении мужчин был отменен по приказу Зеленского который читая комментариив социальных сетях-- просто сказал что это полномочия КМУ как минимум и он не тянул на себя одеяло в этом вопросе..... думаю акценты поставлены несколько резковато ...
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18.07.2022 11:15 Відповісти
Їх без сумніву потрібно звільнити, але по закону,а не бажанню дерьмака. Це просто полювання проти вітру,проти США і людей
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18.07.2022 11:27 Відповісти
Та не Денісєно, а Денісової. Звідкєля будєш?
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18.07.2022 11:31 Відповісти
Ранiше зелебобiкам нi Баканов, нi Венедиктова не заважали, лише як найвеличнiший Боневтiк вирiшив їх вiдсторонити - виявилось, що вони були неефективнi)))) I зеля прийняв мудре рiшення))))

У зебiлiв завжди так - Что ни делает дурак, Все он делает не так.
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18.07.2022 12:20 Відповісти
«Акценты» Ставлять в кацапії . Зелені порушують правила парламентсько -демократичної влади. Бо не може він робити те що забажаеється та ігнорувати КОНСТіТуЦію України . А він/вони з Єрмаком це роблять давно.
Тож якщо ігнорувати закон то що ж це буде???? Або що ж це є??? В
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18.07.2022 14:21 Відповісти
На жаль, голосів ідіотів набагато більше... десь 73%, плюс-мінус...
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18.07.2022 11:07 Відповісти
На сегодня 87%.А мо дело в тринадцати?
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18.07.2022 11:19 Відповісти
Тринадцять до росії точно не хочуть і ніколи не хотіли.
Ти саме коли в Україну і беззаконня повертаєшся?
Бачу набридла тобі італійська бюрократія.
Дату назви.
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18.07.2022 11:28 Відповісти
Гівнюк, а як ти думаєш, чи порушувала би закони влада країни, прапором якої ти тут ********* ?
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18.07.2022 11:26 Відповісти
Якщо проковтнемо й це - втратимо Україну.
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18.07.2022 11:06 Відповісти
Це падло знає, що немає можливості його притиснути з боку народу, тому й розважається. І взагалі, ця війна - це порятунок його і шобли, тому це може тривати довго.
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18.07.2022 11:09 Відповісти
Саме так!
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18.07.2022 11:12 Відповісти
подождем что выйдет и кто выйдет ..если диктатура то народный суд вынесет и не таких выносили ,он енакиевский завгар подтвердит .
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18.07.2022 11:08 Відповісти
Єслішосмєтьом. А зараз неначасі. )))
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18.07.2022 11:20 Відповісти
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18.07.2022 11:31 Відповісти
Сколько людей погибло пока выносили-исправляли ошибки мудрого народа?
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18.07.2022 11:34 Відповісти
зараз уже загинули десятки тисяч і 2 млн депортовано в парашу
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18.07.2022 11:46 Відповісти
Їх потрібно було ще в березні звільнити, біда в тому що призначать ще гірших
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18.07.2022 11:10 Відповісти
якого року? Як можно було призначати це.
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18.07.2022 11:23 Відповісти
Ох,доведет Ермак Зе до цугундера!
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18.07.2022 11:11 Відповісти
А зЕ такий дурник що не розуміє звідкіля гроші.
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18.07.2022 11:22 Відповісти
Закон і Зе , це поняття абсолютно не сумісні . .
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18.07.2022 11:11 Відповісти
Для когось "харашо", бо не зможуть перешкодити зебілам добити Україну.
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18.07.2022 11:14 Відповісти
Из всех утюгов и эфиров 2 года кричали, что Баканов ни чём и никто, ну кроме чёрта. Теперь сняли и оказалось это зрада, про которую нам тут вещают экзпёрды. Про госпожу Венедиктову ничего не скажу, может заставляли делать то, что брезгливо для проффи, может еще что. Но думаю Клименко уже на этой неделе назначат главой САП.
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18.07.2022 11:13 Відповісти
А ти читав досьє найімовірнішого наступника літінанта Баканова - хенерала Малюка .? Котрий є ручним псом кремлівської консерви - татарова . Ну то почитай , тоді зрозумієш різницю між чортом і дияволом . .
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18.07.2022 11:31 Відповісти
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18.07.2022 11:13 Відповісти
Ну вони вже почали вкидувати , що ті хто їх критикують фашисти !

ну ви зрозуміли куди хилять такі люди тим більще ті , що знаходяться при владі
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18.07.2022 16:41 Відповісти
Геращенко приміряє на себе косу баби Юлі, а та, як завжди, проти🤨 Побачимо, що з того вийде, чи щось нормальне, чи як завжди,- розбіг на рубль, стрибок на копійку 🧐🧐😁😝😝😝😝😜
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18.07.2022 11:14 Відповісти
А що для Зеленського закон?
У нього один закон - беззаконня!
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18.07.2022 11:17 Відповісти
Ванька Баканов і Ірка Венедіктова мають всі шанси злиняти і не понести жодної відповідальності, хоча про що це я. Вони ж всі "харошиє", просто опозиція і "папєрєднікі" їм заважали творити в Україні чудеса обіцяні Зеленським, що найгірше, що Порох далі на волі , далі піариться на допомозі армії, знижує рейтинг найвеличнішого Боневтіка., водночас псує нерви Бені.
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18.07.2022 11:22 Відповісти
А оставлять людей, которые "проморгали" в своих рядах предателей? Или собирать парламент и уйти в политические обсуждения?
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18.07.2022 11:23 Відповісти
Проморгалі ?
Та це Зе і Єрмак їх туди призначав. Ніби Бакланов щось рішав.
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18.07.2022 11:29 Відповісти
Цікаво,ті коментатори,які пишуть,що не по закону,неправильно,не так. Ви звідки? З Росії? Цю шоблу гнати потрібно було ще в минулому році. Не здивуюсь,якщо вони співпрацювали з ФСБ. Агов,українці,ви чого? Почалася довгоочікувана "чистка",а вам все одно не так?
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18.07.2022 11:31 Відповісти
Яка к **** чистка!? Прокинься! Навіть наші партнери говорять про мутного ******** дЄрьмака і його можливі зв'язки з кремлем, але воно й досі сидить собі преспокійно в ОПі і проводить наради у президентському кріслі, при цьому все високочиновне зе-******** захищає його з піною на губах. Когнітивного дисонансу не виникає, коли бачиш, як Гундосий легко звільняє вище керівництво, а звільнити якогось сраного завхоза кишка тонка? Нічого в голові не роїться? Може варто припустити, що Гундосий ***** в Ураїні не вирішує, а вирішують інші дяді? Коли ж ви вже порозумнішаєте...
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18.07.2022 11:50 Відповісти
тупа зебілка
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18.07.2022 12:18 Відповісти
Щодо твоєї думки є тілтки 2 варіанта пояснення:
- ти клінічний ідіот;
- ти ОПЗЄшний бот.

Враховуючи, що ти свій допис сформулював досить сносно ворожою мовою, ти не ідіот, а подоляківська соска - тобто бот ОПЗЄ.
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18.07.2022 11:44 Відповісти
нелох боневтик вважае себе наполеоном
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18.07.2022 11:49 Відповісти
?
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18.07.2022 11:53 Відповісти
Венедиктова и Баканов не уволены, а отстранены. Геращенко, как опытный "законодавець", должна понимать эту разницу.
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18.07.2022 11:54 Відповісти
Такие заявления и есть "опытность", которую часто путают с грамотностью, а на самом деле между этими понятиями пропасть.
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18.07.2022 13:25 Відповісти
Що і потрібно було очікувати! Спочатку були звинувачування, що поставлені "зелені". Тепер, що крок до диктатури! Давайте визначимося?: хрест знімати, чи труси одіти!
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18.07.2022 12:00 Відповісти
когда великий распускал РАДУ промолчали,когда снимал Денисову тоже,про Ермака он уже молчит сам до сих пор, ну ещё многое другое если память не изменяет. Ну и сейчас утрёмся и промолчим.БО НЕ НАЧАСІ .
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18.07.2022 12:01 Відповісти
Витік інфи від зелених вказує на готовий сценарій перевиборів під час воєнного стану. Просто чекають потрібного моменту, та створюють приводи. Зєльониє прагнуть під повним контролем всіх ЗМІ, та забороною мітингів, провести контрольовані вибори і завести в Раду конституційну більшість слуг.
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18.07.2022 12:01 Відповісти
"Відсторонення Президентом Ірини Венедіктової від посади генерального прокурора та усунення Івана Баканова від виконання обов'язків голови СБУ не означає їхнє звільнення. Будуть проводитися службові перевірки, після чого глава держави визначиться, чи вносити відповідні подання до парламенту.
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18.07.2022 12:21 Відповісти
Тётя не различает увольнение и усунення. Много текста просто ниочём.
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18.07.2022 12:36 Відповісти
ага давай як в 2014 ніхто не зміг взяти на себе відповідальсть і просрали крим,

заднім числом всі дуже розумні
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18.07.2022 13:33 Відповісти
дурненьке, розберись що було у 2014-му...

В т.ч. срана Меркельша сказала, що всє порєшаєт з друґом Владіміром, только єслі нє прозвучіт ні єдінава вістрєла...

А на той час невизнання уряду України гейРопою рівнозначне смерті держави...
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18.07.2022 15:05 Відповісти
Іринка, а де Грановський, де Кононенко?
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18.07.2022 13:39 Відповісти
Вони тобі зебілу в штани насрали? якщо ввони в чомусь винні, то питання до теперішньої влади - чому не притягнуті до відповідальності
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18.07.2022 13:46 Відповісти
Мудило, я не зебіл, питання остається
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18.07.2022 13:53 Відповісти
ні, ти прутень, типовий 73/43зебіл брехливий, в усьому облудний
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18.07.2022 13:57 Відповісти
Пока у власти зеленое кодло во главе с клоуном, эту войну нам не выиграть. Вот об этом должна говорить Геращенко, а не о каких-то назначенцах-жополизах.
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18.07.2022 14:02 Відповісти
для депутатів (тільки для нардепів!) від опозиціі до окремого рішення партії діє правило "неначасі", особливо стосовно Zе. Добре це чи погано - окрема розмова (думка - "на любителя" кожного пересічного); але таке правило діє.
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18.07.2022 14:07 Відповісти
На фига этот срач?
Верим Зеленскому!!!!!!!!!
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18.07.2022 14:08 Відповісти
Де, куди подівся матеріал про Борю Джонсона, як він на винищувачу літає?
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18.07.2022 17:03 Відповісти
а нового майдана он не боится,падла?!
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18.07.2022 17:26 Відповісти
 
 