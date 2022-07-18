Укази Зеленського про відсторонення від посади Генпрокурора та про усунення голови СБУ - черговий крок до диктатури, - Ірина Геращенко

Фракція "Європейська Солідарність" вважає кадрові рішення щодо керівників Служби безпеки України та Офісу Генпрокурора черговим кроком до диктатури російського зразка і вимагає звіту Івана Баканова та Ірини Венедіктової у парламенті, як це передбачено законом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили, про це заявила співголова фракції Ірина Геращенко.

Парламентарка нагадала, що "ЄС" голосувала проти силового блоку нинішньої влади, оскільки вони "базуються не на професійних якостях, а виключно на лояльності".

"Нічні недільні укази президента Зеленського про відсторонення своїх найближчих друзів і соратників з високих посад виглядають, на жаль, як черговий крок до диктатури і прямо суперечать законам і Конституції України. В ч. 2 статті 11 Закону "Про правовий режим воєнного стану" передбачено, що Президент України у період дії воєнного стану може прийняти рішення про відсторонення від займаної посади посадової особи, призначення на посаду та звільнення з посади якої віднесено до його повноважень, та покладення на відповідний період виконання обов’язків на іншу особу", - пояснила Геращенко.

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Нардеп нагадала, що згідно з Конституцією, президент має внести до ВР подання про призначення на посаду та звільнення з посади голови Служби безпеки України, а також призначає та звільняє з посади генпрокурора за згодою Верховної Ради.

"В той час як згідно статті 85 Конституція України до повноважень Верховної Ради України належить: 12-1) призначення на посаду та звільнення з посади за поданням Президента України Голови Служби безпеки України; 25) надання згоди на призначення на посаду та звільнення з посади Президентом України Генерального прокурора; висловлення недовіри Генеральному прокуророві, що має наслідком його відставку з посади", - продовжила співголова фракції "ЄС".

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Вона нагадала, що Україна - парламентсько-президентська республіка.

"Прикметно, що почалася ця кадрова вакханалія з незаконного звільнення Уповноваженої з прав людини, де парламент слухняно натиcнув кнопку "за" всупереч ряду законів. Тепер же Банкова взагалі усунула парламент з процесу прийняття рішень, фактично ліквідовуючи парламентаризм. Зазначимо, що як Баканов, так і Венедиктова мають надати звіти про свою роботу, за результатами яких і відбувається голосування за відставку. Наша фракція буде вимагати таких звітів, адже в неділю увечері з’ясувалося, що всі питання, які ми задавали щодо підготовки країни дати відсіч агресору - були актуальними і на часі. Ми вважаємо вкрай небезпечним прецедентом порушення Конституції і повне "множення на нуль" парламенту, що є прямим шляхом до диктатури російського штибу", - підсумувала Геращенко.

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