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звільнення (2623) Баканов Іван (328) Венедіктова (829) Офіс Президента (1997) Смирнов Андрій (59)

Про звільнення Венедіктової та Баканова поки не йдеться, їх просто відсторонили, - ОП

баканов,венедіктова

Після відсторонення президентом генпрокурора Ірини Венедіктової та голови СБУ Івана Баканова мова про їх звільнення поки що не йде. Рішення будуть ухвалювати після службових розслідувань.

Про це заявив в ефірі телемарафону заступник керівника Офісу президента України Андрій Смирнов, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Я хотів би прокоментувати наступне. Зараз мова про звільнення цих двох посадовців поки що не йде. Мова йде про те, що генпрокурора відсторонено від посади, а голову СБУ - тимчасово усунено від покладених на нього обов'язків", - сказав він.

За його словами, це пов'язано з тим, що президент та українське суспільство довго чекали більш конкретних радикальних результатів від керівників цих двох органів щодо колаборантів і зрадників.

Дивіться: Я ухвалив рішення про відсторонення від посади Генпрокурора та про усунення голови СБУ, - Зеленський. ВIДЕО

"Щоб унеможливити потенційний вплив цих двох посадовців на кримінальні провадження, які розслідуються відносно і представників СБУ, які підозрюються в співпраці з країною агресором, так само, що стосується прокурорів, президентом було ухвалено відповідне рішення", - сказав Смирнов.

Він повідомив, що будуть проведені службові перевірки, службові розслідування, "за результатами цих вже конкретних перевірок президентом буде прийнято рішення про необхідність внесення до парламенту подання про звільнення генпрокурора або не внесення, і те саме стосується голови СБУ".

Також читайте: Укази Зеленського про відсторонення від посади Генпрокурора та про усунення голови СБУ - черговий крок до диктатури, - Ірина Геращенко

Автор: 
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Топ коментарі
+51
ДревляниН@freeukrman

До речі, ось те, що ці «відсторонення» і «усунення» незаконні, - факт. Конституція чітко пише, що призначення та звільнення з посад голів СБУ і ГПУ - це виключно повноваження ВРУ.
Ніяких відсторонень і усунень Президентом там немає.
Але ж кого хвилює така дрібниця за цієї влади...
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18.07.2022 11:13
+37
пошли тупіе отмазки!
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18.07.2022 11:11
+30
Если я нарушу Закон...
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18.07.2022 11:15
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воно готовилось до вiйни...

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18.07.2022 16:24 Відповісти
"Чтобы сделать невозможным потенциальный влияние этих двух должностных лиц на уголовные производства, которые расследуются в отношении представителей СБУ, которые подозреваются в сотрудничестве со страной агрессором, так же, что касается прокуроров, президентом было принято соответствующее решение", - сказал Смирнов.
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Это что за бред умалишенных ?
Зачем-же сразу отстранять от должностей таких важных людей ? А может стоит Бакланова и Бенядиктову в отпуск на Канары отправить на время расследования ?
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18.07.2022 17:08 Відповісти
ОПГ ермака-татарова усиливается.....
https://youtu.be/lPd1X9W5olc
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18.07.2022 17:13 Відповісти
Із збереженням з/п?)
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18.07.2022 17:46 Відповісти
И оздоровительных тоже. От же ж ******** юрыст-гопник.
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18.07.2022 19:39 Відповісти
******** цирк
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18.07.2022 18:01 Відповісти
чому ********* цирк - відпрацьована технологія - хмари розсіються, цих фігурантів поновлять на посадах сказавши, що перевірка нічого не виявила, сваіх нє сдають
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18.07.2022 18:21 Відповісти
Вот как с Украиной иметь дело цивилизованным странам? Так их уволили или нет этих "профессионалов"? Один говорит одно другой другое. А потом говорят почему оружие не дают, да потому что с такими идиотами нет доверия к стране в целом.
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18.07.2022 18:37 Відповісти
Это не идиоты, это предатели, сколько вам 73%-м дебилам объяснять???!?!?!
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18.07.2022 19:56 Відповісти
Аркадий Бабченко:

￼"Стало известно, что глава СБУ Иван Баканов отстранен Президентом Украины по 47-й статье Дисциплинарного устава ВСУ.

Она предусматривает ненадлежащее исполнение или неисполнение служебных обязанностей, которые повлекли за собой человеческие жертвы, другие тяжелые последствия или создали угрозу для наступления таких последствий.

И вот тебя, извинявшегося перед Кадыровым и плясавшего перед Безлером четырежды уклонявшегося от повестки игрока хером по роялю одна там бородатая бабушка волею своего бабла и зомбоящика выносит на пост Президента воюющей страны, и ты на должность главы СБУ - структуры, требующей чрезвычайно тонкой настройки, реально руководить которой может только человек, проработавший в ней годами, знающий её изнутри и имеющий вес и авторитет именно в ней - назначаешь продюсера команды клоунов.

И все вместе оба-два вы три года сидите, и, вытирая ж@пу предупреждениями американской разведки и Байдена лично, околачиваете хером рояль зачеркнуто груши, рассказывая про асфальтированные дороги, глаза Путина и майские шашлыки.

Казалось бы. Что, ну что, ****, могло пойти не так??

Откуда, откуда 651 госизмена, 198 уголовных дел и 60 перебежчиков??

Да как так-то? Да не может же быть-то!

Вот хер. Вот рояль. Хорошо же сидели!

Вот небритый баритон. Вот футболка.

И на тебе. Ошибка такая. Чудовищная.

А, POHUY.

Хоть поржем."

Жодній нації так дорого не обійшовся перегляд дешевого телесеріалу.

В коментарях посилання на патріон Аркадія Бабченка та випуск моєї програми СаундЧек на цю тему "Якщо між POHUY та ППО народ "по-приколу" обирає POHUY, то отримує ракетно-бомбові удари"

Тупыре 73%-е ********, когда уже прозреют...
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18.07.2022 19:57 Відповісти
а никогда. от слова совсем. a патамуша им хоть в лоб, хоть по лбу - один х&р, абы прикольно было
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19.07.2022 00:40 Відповісти
Оце і є відповідь боневтіка на випад Бєнєдіктової: іди тихо або на тебе накапаємо на десяток кримінальних справ. Але це пусте бо у цієї чукчі десь лежать папочки на всю цю камарілью. 100%.
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18.07.2022 20:57 Відповісти
а вплив дєрмака з татаровим хто розслідувати буде?????
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19.07.2022 00:33 Відповісти
Татаров и Ермак его наверное за горло держат компроматом...

Аналогічні питання ставили ще під час президентських виборів-2019. Та 73% тоді й чути цього не хотіли. Волали лише "Ра-сі-я! Ра-сі-я!" "Зє-ля! Зє-ля!".

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19.07.2022 16:02 Відповісти
..скоько предателей Ukrainy в шайке зэШки????
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19.07.2022 07:15 Відповісти
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