Про звільнення Венедіктової та Баканова поки не йдеться, їх просто відсторонили, - ОП
Після відсторонення президентом генпрокурора Ірини Венедіктової та голови СБУ Івана Баканова мова про їх звільнення поки що не йде. Рішення будуть ухвалювати після службових розслідувань.
Про це заявив в ефірі телемарафону заступник керівника Офісу президента України Андрій Смирнов, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Я хотів би прокоментувати наступне. Зараз мова про звільнення цих двох посадовців поки що не йде. Мова йде про те, що генпрокурора відсторонено від посади, а голову СБУ - тимчасово усунено від покладених на нього обов'язків", - сказав він.
За його словами, це пов'язано з тим, що президент та українське суспільство довго чекали більш конкретних радикальних результатів від керівників цих двох органів щодо колаборантів і зрадників.
"Щоб унеможливити потенційний вплив цих двох посадовців на кримінальні провадження, які розслідуються відносно і представників СБУ, які підозрюються в співпраці з країною агресором, так само, що стосується прокурорів, президентом було ухвалено відповідне рішення", - сказав Смирнов.
Він повідомив, що будуть проведені службові перевірки, службові розслідування, "за результатами цих вже конкретних перевірок президентом буде прийнято рішення про необхідність внесення до парламенту подання про звільнення генпрокурора або не внесення, і те саме стосується голови СБУ".
Будь ласка, зачекайте...
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Это что за бред умалишенных ?
Зачем-же сразу отстранять от должностей таких важных людей ? А может стоит Бакланова и Бенядиктову в отпуск на Канары отправить на время расследования ?
https://youtu.be/lPd1X9W5olc
￼"Стало известно, что глава СБУ Иван Баканов отстранен Президентом Украины по 47-й статье Дисциплинарного устава ВСУ.
Она предусматривает ненадлежащее исполнение или неисполнение служебных обязанностей, которые повлекли за собой человеческие жертвы, другие тяжелые последствия или создали угрозу для наступления таких последствий.
И вот тебя, извинявшегося перед Кадыровым и плясавшего перед Безлером четырежды уклонявшегося от повестки игрока хером по роялю одна там бородатая бабушка волею своего бабла и зомбоящика выносит на пост Президента воюющей страны, и ты на должность главы СБУ - структуры, требующей чрезвычайно тонкой настройки, реально руководить которой может только человек, проработавший в ней годами, знающий её изнутри и имеющий вес и авторитет именно в ней - назначаешь продюсера команды клоунов.
И все вместе оба-два вы три года сидите, и, вытирая ж@пу предупреждениями американской разведки и Байдена лично, околачиваете хером рояль зачеркнуто груши, рассказывая про асфальтированные дороги, глаза Путина и майские шашлыки.
Казалось бы. Что, ну что, ****, могло пойти не так??
Откуда, откуда 651 госизмена, 198 уголовных дел и 60 перебежчиков??
Да как так-то? Да не может же быть-то!
Вот хер. Вот рояль. Хорошо же сидели!
Вот небритый баритон. Вот футболка.
И на тебе. Ошибка такая. Чудовищная.
А, POHUY.
Хоть поржем."
Жодній нації так дорого не обійшовся перегляд дешевого телесеріалу.
В коментарях посилання на патріон Аркадія Бабченка та випуск моєї програми СаундЧек на цю тему "Якщо між POHUY та ППО народ "по-приколу" обирає POHUY, то отримує ракетно-бомбові удари"
Тупыре 73%-е ********, когда уже прозреют...
Аналогічні питання ставили ще під час президентських виборів-2019. Та 73% тоді й чути цього не хотіли. Волали лише "
Ра-сі-я! Ра-сі-я!" "Зє-ля! Зє-ля!".
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