УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10091 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
716 0
обстріл (27045) Запорізька область (3343) Старух (199)

За минулу добу окупанти обстріляли шість сіл та міста Оріхів і Гуляйполе на Запоріжжі, - Старух

війна,обстріл,запорізька

У Запорізькій області за минулу добу російські окупанти обстріляли шість сіл та міста Оріхів і Гуляйполе.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНН, про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області, за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районах населених пунктів Новоолександрівка, Таврійське, Юрківка, Преображенка, Темирівка, Новоданилівка, Оріхів, Гуляйполе", - йдеться в повідомленні.

За його словами, надійшло 9 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами.

При цьому на Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін, зазначив голова ОВА. Так, противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів.

Протягом минулої доби ворог, як вказано, здійснив 64 обстріли позицій українських захисників, застосовуючи при цьому танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ обстрілюють населені пункти на лінії зіткнення, - Запорізька ОВА

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 