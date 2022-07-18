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Україна укріплює кордон і прикордоння з Росією та Білоруссю, - Держприкордонслужба

білорусь

Створення ударних угрупувань в РФ та Білорусі, які б могли здійснити повторне вторгнення в Україну, наразі не спостерігається.

Усі складові сектору безпеки і оборони України посилили ці напрямки. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко, коментуючи ситуацію на кордоні з Росією та Білоруссю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Робиться все необхідне, щоб укріпити як лінію кордону, так і прикордоння у разі, якщо ворог або ті, хто захоче до нього долучитися, спробує здійснити наступ на нашу країну", - наголосив Демченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ все частіше обстрілюють прикордоння Сумщини, - ДПСУ

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та чули ми вже таке на початку року......
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18.07.2022 11:46 Відповісти
На початку року були Буковель, Мюнхен і шашлики. Кордони напротів по жесту доброї волі оп відкрили
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18.07.2022 11:48 Відповісти
добре...
ще б ПВО і не соромитися збивати все що підлітає з білорашкі (шоби воно падало їм на голови)
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18.07.2022 11:49 Відповісти
В ідеалі у випадку переходу бульбашами українського кордону, через 10-20 хв має прилетіти 2-3 Himars у мозирський НПЗ (він в зоні досяжності, бо біля кордону зразу).
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18.07.2022 11:53 Відповісти
шось ці бульбаші ***** таку революцію затіяли на виборах а тепер сидят як миш під віником
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18.07.2022 11:56 Відповісти
бетонная стена высотой 20 метров с пулеметами, пво и хаймарсами на ней - такое должно быть укрепление границы от *****тых соседей. И ров с крокодилами.
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18.07.2022 12:13 Відповісти
адекватный народ ставит и воплощает более реальные проекты, а просто ватный топчется тридцать лет в нерешительности, куда ему идти - к красивым, или к умным....

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18.07.2022 12:29 Відповісти
Тоже было на кануне вторжения ! Мудозвоны где доты и противотаковые рвы ?
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18.07.2022 12:46 Відповісти
стіни з моніторингом руху будувати
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18.07.2022 13:25 Відповісти
 
 