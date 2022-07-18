Майже 100 багатоповерхових будинків в Ірпені підлягають ремонту, 40 - демонтажу, - мер Маркушин

В Ірпені на Київщині майже 100 багатоквартирних і 1183 приватні будинки, пошкоджених під час наступу російських військ, підлягають ремонту.

Про це повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин під час телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"На сьогоднішній день 40 багатоповерхових будинків в Ірпені ми подали на демонтаж, майже 100 будинків підлягають капітальному ремонту", - сказав мер.

Також, за інформацією Маркушина, майже 1500 приватних будинків потрібно демонтувати, а 1183 – можливо відремонтувати.

Він додав, що комунальні підприємства роблять все можливе для того, аби опалювальний сезон у місті розпочався вчасно.

"Зараз проводиться ремонт мереж, ремонт центральних котелень, і Ірпінь буде вчасно підготовлений до опалювального сезону", - запевнив міський голова.

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