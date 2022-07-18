УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10097 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 459 1
Ірпінь (353) будинки (166) Маркушин Олександр (41)

Майже 100 багатоповерхових будинків в Ірпені підлягають ремонту, 40 - демонтажу, - мер Маркушин

війна,ірпінь

В Ірпені на Київщині майже 100 багатоквартирних і 1183 приватні будинки, пошкоджених під час наступу російських військ, підлягають ремонту.

Про це повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин під час телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"На сьогоднішній день 40 багатоповерхових будинків в Ірпені ми подали на демонтаж, майже 100 будинків підлягають капітальному ремонту", - сказав мер.

Також, за інформацією Маркушина, майже 1500 приватних будинків потрібно демонтувати, а 1183 – можливо відремонтувати.

Він додав, що комунальні підприємства роблять все можливе для того, аби опалювальний сезон у місті розпочався вчасно.

"Зараз проводиться ремонт мереж, ремонт центральних котелень, і Ірпінь буде вчасно підготовлений до опалювального сезону", - запевнив міський голова.

Також дивіться: В Ірпені почали знімати фільм про вторгнення Росії в Україну. ФОТО

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
людям вертатись не вертатись -- якась криша буде до зими над головою
показати весь коментар
18.07.2022 12:06 Відповісти
 
 