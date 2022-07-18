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Новини Війна
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Гуменюк (804) склад (180)

Ворог хоче перенести склади боєприпасів подалі від української артилерії, - Сили оборони півдня

каховка,нова

Війська РФ намагаються перенести свої склади боєприпасів подалі від лінії вогню, однак українські бійці знищують і скупчення техніки, і паливно-мастильні матеріали ворога.

Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Таким чином вона відповіла на запитання, чи фіксується відведення російських підрозділів через вибухи на складах унаслідок роботи української артилерії.

"Так, у нас є така інформація, що вони вишукують такі місця, щоб їх розташувати десь подалі, але я зауважу, що ми вражаємо не тільки склади боєприпасів, але й скупчення техніки. Тому відвести і перевезти їм також немає чим. Крім того, склади паливно-мастильних матеріалів у них теж палають досить яскраво, тому часто і нема чим заправити, нема чим перевезти", - зазначила Гуменюк.

Дивіться: Детонування боєприпасів на складі армії РФ в окупованій Новій Каховці. ВIДЕО

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Топ коментарі
+17
Ось що Хаймарс животворящий робить.
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18.07.2022 11:53
+9
да да самое оно в районе Иркутска плиз склады те формируйте а там ну подумаешь 6 тысч КМ туда и обратно столько же делов то с о снарядом сбегать...
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18.07.2022 12:00
+7
Пусть около кримського моста складують
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18.07.2022 11:55
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Ось що Хаймарс животворящий робить.
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18.07.2022 11:53 Відповісти
да да самое оно в районе Иркутска плиз склады те формируйте а там ну подумаешь 6 тысч КМ туда и обратно столько же делов то с о снарядом сбегать...
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18.07.2022 12:00 Відповісти
HIMARS тепер має особисту пісню ))))

https://youtu.be/sYU8C9tLQAE
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18.07.2022 12:00 Відповісти
Нам бы 100 хаймарсов и кацапы бы летели, пердели и радовались за урал.
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18.07.2022 12:10 Відповісти
у свинособак повинна горіти земля під ногами і не бути ані хвилини спокою.Виродки,породіє монгольської орди.
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18.07.2022 11:54 Відповісти
Камчатка, Сахалін ,Мацква?
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18.07.2022 11:55 Відповісти
Прямо в хремле - так надёжнее
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18.07.2022 11:57 Відповісти
Пусть около кримського моста складують
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18.07.2022 11:55 Відповісти
и около...и на самом...и рядом на ж/д ветке )))
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18.07.2022 11:57 Відповісти
За Урал москальська орда!!!
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18.07.2022 11:56 Відповісти
Тю, чи ни напугали : мы снаряды будем на фронт вручную носить! Все 80+ км! (с) МинНап рашисткой П.дерации.
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18.07.2022 11:59 Відповісти
А как же слова ***** про мы их щелкаем как орешки!!!?
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18.07.2022 12:05 Відповісти
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18.07.2022 12:08 Відповісти
На воронеж
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18.07.2022 12:14 Відповісти
Коли наші хлопці влаштували "відстріл" паливозаправників на Поліссі, то кацапи на повному серйозі збиралися кинуть трубопровідні паливоперекачуючі системи з території Білорусі А потім зрозуміли, що стаціонарно стоячі паливоперекачуючі станції - ще краща мішень - відмовилися від того проекту А через кілька днів у них почався "Великий исход в Беларусь" Те ж саме і тут буде
А для великих відстаней просто є "хаймерси" зі збільшеною дальністю польоту
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18.07.2022 12:15 Відповісти
Так не буде, бо на повну працює залізничне сполучення і дорожне з Кримом.
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18.07.2022 12:20 Відповісти
теперь коптеры с РКГ-3 ожидает занятная охота за одиночными крытыми грузовиками.
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18.07.2022 12:15 Відповісти
Перемоги треба вимірювати не кількістю знищених складів чи рашистів, а кількістю звільнених населених пунктів!!!! То скільки населених пунктів за 5 місяців війни звільнили сили оборони півдня???? 0. Прибрати все командування нахрєн і створити Сили контрнаступу Півдня!
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18.07.2022 12:23 Відповісти
вчораНаш человек в вашингтоні повідомив, що за даними Пентагону, америкоси в квітні 2022 пропонували МОУ Хаймерси, а кротівник на Печерських місяць відтягував згоду і не повіомляв ВСУ про пропозицію. після цього америкоси напряму контактують з ВСУ про озброєння і зараз на Банковій і в МОУ "банкують" птенці емануїлова. Останній є бізнеспартнером Єрмака і його другана Шарапова. Їх назвали прямо птенци гнезда емануїлова.
Сам Емануїлов теж ТАТ, працював перекладачем торгпредстві в Афгані, де батько Ермака був завкадрами (резидентура ГРУ). Можливо, вони навіть родичі. А Микола Платонович Патрушев був в посольстві від КДБ. Зараз Емануїлов тримає масть в питаннях боротьби з національним тероризмом (це виключно кацапський наратив) біля Совбезу та СЗР і є довіреною особою Алієва президента. недарма ж кишенькова фірма алієва СОКАР порядкувала з бувшими активами Медведчука.
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18.07.2022 12:32 Відповісти
"Две шаги налево, две шаги направо, Шаг впегод и две назад" - кацапейская инструкция по размещению складов с боеприпасами
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18.07.2022 12:34 Відповісти
постійно моніторити супутником і дронами, щоб підловити жирні цілі
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18.07.2022 13:24 Відповісти
 
 