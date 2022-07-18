Польща скасувала вимогу щодо довідки про здоров'я домашніх тварин, яких ввозять з України, - Держпродспоживслужба

Польські митні та ветеринарні служби з 25 липня припиняють вимагати довідки про стан здоров'я домашніх тварин, яких ввозять з України, та документ про результати тестів на сказ, проведений методом титрування.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Держпродспоживслужби.

Таке рішення ухвалено для спрощення процедури перетину кордону між країнами.

Уточнюється, що запровадження нових умов ввезення домашніх тварин з України до Республіки Польща перенесено з 16 на 25 липня.

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Так, з 25 липня 2022 року для ввезення з України до Польщі домашніх тварин (котів, собак та тхорів) у супроводі їх власників або уповноважених осіб необхідно виконати такі вимоги: тварина ідентифікована за допомогою мікрочіпа; тварина має діючу вакцинацію від сказу, яка проведена не раніше дати мікрочіпування; тварина має дійсний паспорт європейського зразка, який видають ветеринарні установи Держпродспоживслужби.

"У разі подальшого переміщення до країни, де таке випробування необхідно, власник домашньої тварини може провести тестування в Польщі. Витрати на дослідження та інші необхідні ветеринарні процедури несе власник тварини", - уточнило відомство у повідомленні.