Рада міністрів ЄС обговорить збільшення військової допомоги Україні та ефективність запроваджених проти РФ санкцій, - Боррель

Рада міністрів ЄС із закордонних справ може ухвалити політичне рішення щодо продовження підтримки України, зокрема і шляхом надання їй військової допомоги, та розгляне шляхи підвищення ефективності санкцій проти Росії.

Про це сьогодні у Брюсселі перед початком зустрічі міністрів закордонних справ європейських країн заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Неминуче Україна знову буде в порядку денному. Ми маємо намір вислухати міністра закордонних справ (Дмитра) Кулебу, який пояснить нам ситуацію на місцях. Ми обговоримо, я б не сказав новий пакет, але шляхи покращення імплементації вже запроваджених санкцій… Ми подивимося, як продовжувати підтримувати Україну. Ми обговоримо збільшення військової допомоги для України. Я переконаний, що міністри зможуть досягти політичної згоди навколо цього", - заявив високий представник ЄС.

Він нагадав, що протягом попереднього тижня разом з Єврокомісією представив нові пропозиції щодо підвищення ефективності обмежувальних заходів проти Росії. Однією із найбільш важливих є пропозиція про заборону на постачання російського золота.

"Головне - щоб санкції були ефективними. Триває широке обговорення - наскільки ефективними вони є, чи ці санкції вражають нас більше за Росію. Деякі європейські лідери говорять, що санкції були помилкою… Я не думаю, що це було помилкою. Це було тим, що ми мали зробити, і ми будемо продовжувати це робити", - заявив Боррель.

Він заперечив також твердження, що запровадження Євросоюзом ембарго на постачання російської нафти підвищило ціни на нафту на світовому ринку, та попросив людей, що намагаються наводити такі аргументи, спочатку ознайомитися із реальною динамікою цін.

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"Я прошу таких людей дивитися на цифри перед тим, як висувати будь-які аргументи, подивитися на докази. Подивіться на графік, і ви побачите, що ціни на нафту зараз на тому ж рівні, якими вони були перед війною, у лютому. Війна сильно "підігріла" ціни, але коли ми зменшили попит, вони почали знижуватися", - зауважив високий представник ЄС.

Він нагадав, що Росія продовжує блокувати поставки української пшениці, продовжує спалювати її та знищувати зерносховища. Водночас Росія продовжує жорстоку війну, проводить невибіркові бомбардування цивільної інфраструктури та вбиває безневинне мирне населення, що також стане предметом обговорення під час зустрічі європейських дипломатів.