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23-річну дівчину в окупованому Маріуполі арештували за синьо-жовту стрічку в косах, - Андрющенко

прапор

В тимчасово окупованому Маріуполі росіяни арештували 23-річну дівчину за синьо-жовту стрічку у косах.

Про це у Telegram пише радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Маріуполь. Святкування Дня металурга в реаліях виглядає трохи інакше, аніж на фото пропагандистів. Ніякого натовпу. Святкового настрою. Одразу після роздачі безкоштовних подачок гуманітарної каші з м’ясом люди розійшлися по домах. При тому дівчину 23 років було заарештовано на вході на свято росіянами за стрічку у косах жовтого та синього кольорів, та її досі шукають близькі", - розповів Андрющенко.

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вот гады, не то что мы: весь ОП в бело-сине-красных выражениях рожи. И ничего, хоть бы кто-то приеб@лся бы из соответствующих структур.
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18.07.2022 12:16 Відповісти
Це свої люди.
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18.07.2022 12:20 Відповісти
население забывает на чей праздник попали.
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18.07.2022 12:24 Відповісти
Надо спросить мнения хороших хрюске, как следует реагировать на такие инциденты. Возможно, там не все так однозначно.(сарказм)
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18.07.2022 12:27 Відповісти
пусть ***** небо и солнце перекрасят или запрятят Бог уже купил коеа колу и попкорну и сидит в первом ряду и смотрит на стадо ******* кацапов...хуйлостану... ******** запретите флаг Швеции попробуйте для начала...
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18.07.2022 12:50 Відповісти
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18.07.2022 12:58 Відповісти
зато в Україні епохи Зеленського люстрОООООваний Татаров у свої коси може заплітати будь-яку колорадку - і нічо, йому дермак намалює навіть премію за участь у бойових діях проти України
спасиба таварищу Зеленскому за наше счастливое зевство
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18.07.2022 13:08 Відповісти
Её забрали, потому что 23 года.
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18.07.2022 21:13 Відповісти
А лучшее, ничего не мог придумать???
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20.09.2022 18:39 Відповісти
 
 