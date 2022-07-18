Видавництва закликають Зеленського підписати закон про заборону ввезення книг з Росії та Білорусі

Українські видавництва закликають Президента України Володимира Зеленського підписати Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення обмежень на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, що стосується держави-агресора, Республіки Білорусь, тимчасово окупованої території України".

Як інформує Цензер.НЕТ із посиланням на Укрінформ.Текст звернення оприлюднила редакторка та співзасновниця "Видавництва Старого Лева" Мар’яна Савка.

"Пане Президенте! Ухвалений закон дозволяє не лише перекрити ввезення видавничої продукції з Росії і Білорусі, а й припинити поширення вже ввезених із Росії книг, створити надійний заслін на шляху пропагандистської антиукраїнської літератури з будь-якої держави, а також видання і поширення творів громадян держави-агресора. При цьому останнє стосується саме громадян Російської Федерації, а не давніших творів російської літератури", - йдеться у зверненні.

Зазначається, що вже минає місяць відтоді, як 19 червня Верховна Рада України ухвалила Закон № 2309-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення обмежень на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, що стосується держави-агресора, Республіки Білорусь, тимчасово окупованої території України". І вже наступного дня закон надійшов на підпис Президенту.

І хоча відповідно до частини третьої статті 94 Конституції України не підписаний упродовж 15 днів закон "вважається схваленим Президентом України і має бути підписаний та офіційно оприлюднений", він досі не підписний, попри суспільну важливість і одностайну підтримку парламентом.

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Суспільна підтримка законопроєкту і усвідомлення важливості питання забезпечили широкий консенсус при його розгляді й ухваленні. Співавторами документа стали понад 50 депутатів включно з Головою Верховної Ради і його заступниками. Під час голосування закон отримав підтримку всіх фракцій та груп. Його підтримали 306 народних депутатів, жоден не голосував проти і не утримався, наголошується у зверненні.

Всупереч твердженням російської пропаганди, ухвалений закон не обмежує видання і розповсюдження в Україні книжок з оригінальними творами російською чи будь-якою іншою мовою. Водночас перекладна література видаватиметься і розповсюджуватиметься в перекладі саме українською мовою або ж будь-якою з мов ЄС чи корінних народів України. Ця норма ухваленого закону надзвичайно важлива для нейтралізації спроб Росії захопити український книжковий ринок зсередини, заповнивши його через свої проксі-видавництва російськими перекладами зарубіжної літератури.

"Таким чином закон дозволяє використати історичний шанс для постання самодостатнього українського книжкового ринку, незалежного від москви, створити сприятливі умови для розвитку українського книговидання і книгорозповсюдження. Закликаємо Вас, шановний пане Президенте, підтримати прагнення українського суспільства, одностайне рішення Верховної Ради, рекомендацію Кабінету Міністрів і відповідно до вимог Конституції України підписати Закон України № 2309-IX", - додають видавці.

Звернення, окрім Мар’яни Савки, підписали Олександр Красовицький - головний редактор видавництва "Фоліо", Антон Мартинов - директор видавництва "Лабораторія", Юлія Шаволіна - виконавчий директор мережі "Книгарня "Є", Іван Малкович - директор видавництва "А-ба-ба-га-ла-ма-га", Юлія Орлова - генеральна директорка видавництва "Віват", Іван Богдан - генеральний директор Yakaboo.

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