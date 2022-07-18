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Дніпропетровщина (3261) обстріл (27045) Резніченко (517)

Війська РФ вдарили по елеватору та шкільному подвір'ю на Дніпропетровщині, - ОВА

обстріл

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати цивільні об'єкти на Дніпропетровщині.

Про це повідомив очільник ОВА Валентин Резніченко, передає Цензор.НЕТ.

"Наша область знову під російським вогнем. Ворог обстріляв Синельниківський район. Ракета поцілила у елеватор. Там зруйновані склади з більш ніж п’ятьма тисячами тонн зерна.

Ще один удар прийшовся по шкільному подвір’ї. Пошкоджені фасад та покрівля місцевого ліцею, вибито понад 50 вікон. І є влучання у приватне обійстя місцевих мешканців", - поінформував глава ОВА.

Попередньо, під час атаки люди не постраждали.

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будуйте малі зерносховища !!!!!!!

війна з орками надовго
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18.07.2022 13:41 Відповісти
от вам і зерно...от вам і новий врожай (куди дівати?)
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18.07.2022 14:39 Відповісти
Без паніки!
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18.07.2022 17:09 Відповісти
 
 