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затримання (4312) росія (63552) Овсяннікова (9)

Російську пропагандистку Овсяннікову відпустили з поліції після складання протоколу про "дискредитацію армії" РФ

овсяннікова

Жінку відпустили після складання протоколу про "дискредитацію армії" РФ.

Про це повідомив її адвокат, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на DW.

На думку самої Овсяннікової, затримання пов'язане з її інтерв'ю 13 липня перед Басманним судом Москви, який заарештував російського опозиціонера Іллю Яшина. "Я сказала, що війна в Україні - це злочин, це спроба втримати владу у своїх руках", - нагадала вона.

Її адвокат додав, що звинувачення за статтею про "дискредитацію збройних сил РФ" пов'язане з висловлюваннями перед судом у день арешту Яшина. Справу розглядатиме Міщанський районний суд у четвер, 21 липня.

Також читайте: Під Москвою поліція затримала пропагандистку Овсяннікову. ФОТОрепортаж

15 липня Овсяннікова влаштувала антивоєнний пікет навпроти Кремля, тримаючи в руках плакат, на якому, серед іншого, було написано: "Путін - вбивця". Проте під час акції її не затримали.

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Топ коментарі
+35
гебцы лепят русскую оппозиционерку.
добавьте говна побольше
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18.07.2022 12:50
+13
Не бывает хороших русских...
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18.07.2022 12:51
+8
У фсб-шного персонажа виявилась слабо прокачена навичка "Опозиційність", то вирішили прокачати до наступного левела 😄
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18.07.2022 13:03
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гебцы лепят русскую оппозиционерку.
добавьте говна побольше
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18.07.2022 12:50 Відповісти
Операція "Прикриття"
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18.07.2022 13:08 Відповісти
Не дай Бог цю Овсяннікову в Україну запросити - цю гебняву потвору та шльондру!
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18.07.2022 14:22 Відповісти
Даже не сомневаюсь что вскорости она окажется, как оппозиционерка, у нас в стране и утонет в объятиях первай ледей!!!!
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18.07.2022 13:08 Відповісти
бабок 80-ти летних сажают за "Нет войне а здесь:

плакат, на котором, среди прочего, было написано: "Путин - убийца". Однако во время акции ее не задержали.

а посмотрите выход из околотка - царица Савская
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18.07.2022 13:36 Відповісти
А хтоб сомневался?!!!
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18.07.2022 12:51 Відповісти
ce prosto smeh
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18.07.2022 12:54 Відповісти
Не бывает хороших русских...
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18.07.2022 12:51 Відповісти
Well, use Ukrainian language why using russian?
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18.07.2022 13:25 Відповісти
А это он специально, чтобы русские поняли
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18.07.2022 13:27 Відповісти
Just like you, Russian, but speak English
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18.07.2022 15:09 Відповісти
ця курва навіть не "хорошая русская",

це - гірше
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18.07.2022 13:37 Відповісти
Ну чому ж, ще й як бувають. Вже більше 38 тисяч гарних рузьких чекають, щоб поїхати додому. Лежать собі тихенько у чорних пакетиках і чекають.
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18.07.2022 14:04 Відповісти
та пофую нам на неї не захламляйте стричку новин
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18.07.2022 12:51 Відповісти
беспалива
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18.07.2022 12:56 Відповісти
гавно.
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18.07.2022 12:58 Відповісти
Там он знову овсяннікові українців вбили сьогодні зранку. Зеленський вже готує їй паспорт, щоб чергова хорошаруська поселилася на кістках загиблих.
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18.07.2022 12:59 Відповісти
Нєвзоров ще куди не йшло, але якщо цій курві....
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18.07.2022 13:38 Відповісти
І шо?
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18.07.2022 13:00 Відповісти
Поправляють наскоро зліплену перед гастролями в Європу легенду...
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18.07.2022 13:01 Відповісти
Гражданство Украины, Герой
Украины, пожизненная пенсия и памятный знак на улице Грушевского. До смерти. Завтра. Утром. 😂
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18.07.2022 13:01 Відповісти
У фсб-шного персонажа виявилась слабо прокачена навичка "Опозиційність", то вирішили прокачати до наступного левела 😄
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18.07.2022 13:03 Відповісти
А вам писатели слабо выйти с плакатом путлер-убийца напротив крэмля?
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18.07.2022 13:06 Відповісти
Слабо. Можу, тільки в складі сумської тероборони.
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18.07.2022 13:40 Відповісти
И эта фсё?... Ищи дурака.
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18.07.2022 13:06 Відповісти
Мене досі дивує, що в Україні ще так багато людей які вірять в "хороших кацапів" і намагаються їх вибілити. Паспорт росії вже давно дуже легко отримати, чому вони тянуть російськ лайно в Україну, йдьте в свою їбучу росію!
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18.07.2022 13:06 Відповісти
И есть же ***** которые ведуться на "нетаких русьге" как овсяникова невзоров быков и прочую *********** фсбшную *****
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18.07.2022 13:06 Відповісти
то все постановка фсб,
щоб запихнути цю агентку назад на захід для продовження пропаганди
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18.07.2022 13:10 Відповісти
Роблять з неї потерпівшу , щоб десантувати до України , а тут вже чимала команда цих "інформдесантників " Кремля зібралась , щоб руйнувати Україну зсередини , нити за російську мову , двомовність , і т.д. мультикультуризм ( російський інтернацизм) мета їх зрозуміла , це перенесення столиці у Київ , і саме Арестович працює зВ"язковим по цій темі . Вже остаточно зрозуміло , що Арестович давно завербований ФСБ .
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18.07.2022 13:12 Відповісти
Артисти погорілого театру
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18.07.2022 13:19 Відповісти
хорошая русская, - если ни Тоха Геращенко, то Аферистович подберет)
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18.07.2022 13:29 Відповісти
Почитал комменты, всё по делу.
Но возник только один вопрос - а зачем визовый режим с Россией, если нужно полностью перекрывать въезд для россиян ?!
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18.07.2022 13:30 Відповісти
Неможна дискридетувати те чого немає. Це не армія, а зграя найманців, бандитів і їх рекрутів.
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18.07.2022 13:38 Відповісти
Фсбешний цирк...
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18.07.2022 14:29 Відповісти
Засланий казачьок. За діскриминацію армії склали протокол та відпустили?
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18.07.2022 14:39 Відповісти
І дали нове завдання
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18.07.2022 15:07 Відповісти
Интересные истории происходят в роССийской пЭдЭрации! Одного человека посадили на 7 лет ,за то, что он сказал "Нет войне" , а другую выпускают из полиции ,хотя и до этого Овсянникова на "первом" кАНАЛе с плакатом позировала " Нет войне".... Парадокс ! не правда ли ?
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18.07.2022 15:17 Відповісти
Не хочет шалава работать в рашке.. Хочет как полит преследуемая слинять за бугор..
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18.07.2022 16:17 Відповісти
И все же... на сколько деграднули фэсы. Так лепить бездарно и тупо. Ну хоть бы в сизо недельку подержали, я не знаю. Ощущение что ее даже мусора трогать боялись. Другие за меньшее годами сидят и ничего.
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18.07.2022 16:27 Відповісти
"крокодилья моча"
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19.07.2022 11:01 Відповісти
 
 