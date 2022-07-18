Російську пропагандистку Овсяннікову відпустили з поліції після складання протоколу про "дискредитацію армії" РФ
Жінку відпустили після складання протоколу про "дискредитацію армії" РФ.
Про це повідомив її адвокат, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на DW.
На думку самої Овсяннікової, затримання пов'язане з її інтерв'ю 13 липня перед Басманним судом Москви, який заарештував російського опозиціонера Іллю Яшина. "Я сказала, що війна в Україні - це злочин, це спроба втримати владу у своїх руках", - нагадала вона.
Її адвокат додав, що звинувачення за статтею про "дискредитацію збройних сил РФ" пов'язане з висловлюваннями перед судом у день арешту Яшина. Справу розглядатиме Міщанський районний суд у четвер, 21 липня.
15 липня Овсяннікова влаштувала антивоєнний пікет навпроти Кремля, тримаючи в руках плакат, на якому, серед іншого, було написано: "Путін - вбивця". Проте під час акції її не затримали.
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плакат, на котором, среди прочего, было написано: "Путин - убийца". Однако во время акции ее не задержали.
а посмотрите выход из околотка - царица Савская
це - гірше
Украины, пожизненная пенсия и памятный знак на улице Грушевского. До смерти. Завтра. Утром. 😂
щоб запихнути цю агентку назад на захід для продовження пропаганди
Но возник только один вопрос - а зачем визовый режим с Россией, если нужно полностью перекрывать въезд для россиян ?!