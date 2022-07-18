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зерно (3091) порт (2014) Боррель (1074)

ЄС розраховує, що порти з українським зерном розблокують вже цього тижня

боррель

У Європейському Союзі розраховують, що чотиристоронні переговори у Стамбулі про деблокаду портів України завершаться цього тижня укладенням угоди.

Про це сказав голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель в понеділок перед зустріччю міністрів закордонних справ ЄС, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

"Я сподіваюсь, що цього тижня вдасться досягти домовленості про розблокування Одеси та інших українських портів. Від цієї угоди залежать життя тисяч, десятків тисяч людей. Це не дипломатична гра. Для багатьох це питання життя і смерті", – сказав він.

Якщо домовленість зірветься, додав Боррель, доведеться констатувати, що Росія продовжує використовувати зброю як їжу, ігноруючи життя людей.

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Він наголосив, що Україна та Євросоюз роблять усе можливе, щоб вивезти зерно іншими шляхами, але їх недостатньо.

За даними українського Міністерства інфраструктури, у червні експорт досяг 2,5 млн тонн агропродукції, це у кілька разів менше, ніж треба.

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Топ коментарі
+10
Україна вирощує пшениці всього 3% і кукурудзи 3.2% від світового валу. Тобто проблема голоду надумана.
Замість того щоб поставити ультиматум ерефії ми йдемо на якісь не зрозумілі перемовини.
Зерно не пропаде навіть якщо його не вивезти. Це сировина для переробки ну хоча б на спиртовмісне пальне якого зараз страшний дефіцит.
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18.07.2022 13:15
+10
Жданов про це максимально стисло і інформативно розповів. Це менше 1% зерна для "страждущіх" і чому тоді це так просувається? А догляд кацами кораблів? Багато питань і нема відповідей.
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18.07.2022 13:18
+8
Офуїти!!! По 4 ракети щодня прилітає в Одесу та пригороди - і ми давайте відкриємо порти!!! Ага!!!
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18.07.2022 13:58
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обдурили кацапи всії не без відома ермаківтатарових,це здача території півдня ,плюс в очах азії і африки вони їм хліб дали,час для перегрупуваня і узаконеня території захваченої,зрада на кожному кроці
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18.07.2022 13:01 Відповісти
Темна ця історія з Зерном . МЗС взагалі цією справою не займається , виходить , що Єрмак , а це ,значить , знову домовляк , підстава , скільки вже можна т цих мінськів , Будапештських домовляків і у самий відповідальний момент . Зерно заберуть , а потім дулю нам покажуть , а не зброю .
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18.07.2022 13:06 Відповісти
а що, в ЄС не в курсах, що кааспи вимагають "присутності представників рф при завантаженні суден зерном"?
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18.07.2022 13:11 Відповісти
На условиях Раши?
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18.07.2022 13:12 Відповісти
Україна вирощує пшениці всього 3% і кукурудзи 3.2% від світового валу. Тобто проблема голоду надумана.
Замість того щоб поставити ультиматум ерефії ми йдемо на якісь не зрозумілі перемовини.
Зерно не пропаде навіть якщо його не вивезти. Це сировина для переробки ну хоча б на спиртовмісне пальне якого зараз страшний дефіцит.
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18.07.2022 13:15 Відповісти
Жданов про це максимально стисло і інформативно розповів. Це менше 1% зерна для "страждущіх" і чому тоді це так просувається? А догляд кацами кораблів? Багато питань і нема відповідей.
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18.07.2022 13:18 Відповісти
Допуск кацапів в українські порти неприпустимий. Це те саме, що допустити у порти резидентуру ГРУ-ФСБ.
Якщо хтось у світі голодає - нехай вступає до ЗСУ і забезпечує безперешкодний вивіз зерна шляхом вигнання загарбників з України.
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"Ні трєба скіґліті, а трєба браті лапату і капаті." М.Я. Азіров
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18.07.2022 13:20 Відповісти
никаких переговоров четырех по зерну
заручится поддержкой ООН взять в аренду 4 зерновоза 40-50тыс. т
и загружать потихоньку
в рейс отправлять по одному с интервалом 10 часов
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18.07.2022 13:21 Відповісти
Зараз, розігналися! Хочете розблокування - заблокуйте рашистські флоти!
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18.07.2022 13:26 Відповісти
Україна виробляє усього 1% світового урожаю зерна(не плутайте з об"ємом експорту, більшість зерна залишається у країнах які його виростили) на біопаливо іде 7%, тобто ніякий голод світові не загрожує. Просто ПЕРЕСТАНЬТЕ переводити зерно на різну херню і проблема щезне. Стамбульські домовленості, у яких не приймають участі жодні офіційні особи, це черговий Чонгар. Зупинити наступ на Херсонщині на два -три місяці, розмінувати акваторію портів і пустити туди каапів для контролю за погрузкою. Ц все уже було, тільки в мініатюрі, у вигляді тренування, (Золоте там і т.д.) а тепер Єрмак із Зеленським вирішили усе повторити у всеукраїнському масштабі.
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18.07.2022 13:27 Відповісти
Все эти "зерновые" переговоры, тайна покрытая мраком. На такие переговоры отправляют таких переговорщиков,для которых на первом месте интересы Украины,умных.профессиональных,хитрых. Да,Зе,все-таки ты глухой,слепой и 100%-й лох!
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18.07.2022 13:31 Відповісти
Зерновые олигархи потирают руки в преддверии барышей. Не зря в АП чемоданы заносили ...
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18.07.2022 13:49 Відповісти
Офуїти!!! По 4 ракети щодня прилітає в Одесу та пригороди - і ми давайте відкриємо порти!!! Ага!!!
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18.07.2022 13:58 Відповісти
Нічого хорошего в цьому для країни нема. Це шанс клоуну зробити свою справу.
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18.07.2022 14:24 Відповісти
Африканські народи вмирають з голоду??? А остальному світу *****,що в нас від російських ракет вмирають діти і цивільне населення.Давйте спочатку ЗПРК,ПВО,літаки,щоб прикрити всі обласні центри,а потім будем думати про зерно.ООН за десятки років привчила,всі ці африканські країни до шарової допомоги,вони уже розучились обробляти землі і вирощувати урожаї. А *****,працювати і так кормлять,одівають і видають провізію.
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18.07.2022 14:53 Відповісти
Надумана проблема для захоплення орками Одеси.
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18.07.2022 14:55 Відповісти
За.бали з цим зерном, досить нас розводити 😡😡😡
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18.07.2022 15:14 Відповісти
 
 