ЄС розраховує, що порти з українським зерном розблокують вже цього тижня
У Європейському Союзі розраховують, що чотиристоронні переговори у Стамбулі про деблокаду портів України завершаться цього тижня укладенням угоди.
Про це сказав голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель в понеділок перед зустріччю міністрів закордонних справ ЄС, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
"Я сподіваюсь, що цього тижня вдасться досягти домовленості про розблокування Одеси та інших українських портів. Від цієї угоди залежать життя тисяч, десятків тисяч людей. Це не дипломатична гра. Для багатьох це питання життя і смерті", – сказав він.
Якщо домовленість зірветься, додав Боррель, доведеться констатувати, що Росія продовжує використовувати зброю як їжу, ігноруючи життя людей.
Він наголосив, що Україна та Євросоюз роблять усе можливе, щоб вивезти зерно іншими шляхами, але їх недостатньо.
За даними українського Міністерства інфраструктури, у червні експорт досяг 2,5 млн тонн агропродукції, це у кілька разів менше, ніж треба.
Будь ласка, зачекайте...
Замість того щоб поставити ультиматум ерефії ми йдемо на якісь не зрозумілі перемовини.
Зерно не пропаде навіть якщо його не вивезти. Це сировина для переробки ну хоча б на спиртовмісне пальне якого зараз страшний дефіцит.
Якщо хтось у світі голодає - нехай вступає до ЗСУ і забезпечує безперешкодний вивіз зерна шляхом вигнання загарбників з України.
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"Ні трєба скіґліті, а трєба браті лапату і капаті." М.Я. Азіров
заручится поддержкой ООН взять в аренду 4 зерновоза 40-50тыс. т
и загружать потихоньку
в рейс отправлять по одному с интервалом 10 часов