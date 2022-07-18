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Військове командування координує дії партизанів, результат є, - Сили оборони Півдня

партизани

Військове командування координує дії українських партизан, дії з ними злагоджені та мають результат.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила керівник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

"У нас у всіх загальна координація, ми всі прагнемо визволити Україну від ворога. Мета у нас єдина, а способи досягання її такі, що ми розуміємось навіть на відстані, навіть за умови виключення будь-якої системи зв’язку. Ми маємо з ними координацію, маємо розуміння, наші дії злагоджені і результат є", - зазначила вона.

Читайте: Ворог хоче перенести склади боєприпасів подалі від української артилерії, - Сили оборони півдня

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Які партизани... Хто і кого готував ?
Не розгорнули резервістів. Наплювали на все.
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18.07.2022 13:01 Відповісти
Віриш в совкові міфи про селян, які десь взяли зброю та ховалися по лісах щоб бити ворога ? У будь якій війні партизанили спеціально навчені загони регулярної армії.
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18.07.2022 13:43 Відповісти
Trohy **********. U SRSR to bula ne armia,a NKVS. Vsyaky bayky pro ******'ni obkomy ta smilyvyh sekretariv idut' lisom
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18.07.2022 23:16 Відповісти
Боже, бережи наших партизан
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18.07.2022 13:01 Відповісти
менше патякайте. Від ваших заяв тільки шкода
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18.07.2022 13:08 Відповісти
Це елемент інформаційної війни. Загарбник ходячи по окупованій території повинен постійно озиратися та тремтіти від страху, очікуючи нападу партизан.
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18.07.2022 13:46 Відповісти
Нічого нового ніяких таємниць- читайте історію партизанських загонів часів другої світової, як на території СССР так і Польщі де кістяком усіх загонів були підрозділи нквс, армії крайової чи людової(АК, АЛ) залежно від центрів керування Лондон чи Москва.
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18.07.2022 15:23 Відповісти
На кого рассчитана эта брехня? На бабушек возле подъезда?
"Результат есть, но мы вам его не скажем"
Это как "реформы Зеленского" - они "есть", но их, почему-то, никто не видит.
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18.07.2022 13:46 Відповісти
 
 