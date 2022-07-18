Військове командування координує дії партизанів, результат є, - Сили оборони Півдня

Військове командування координує дії українських партизан, дії з ними злагоджені та мають результат.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила керівник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

"У нас у всіх загальна координація, ми всі прагнемо визволити Україну від ворога. Мета у нас єдина, а способи досягання її такі, що ми розуміємось навіть на відстані, навіть за умови виключення будь-якої системи зв’язку. Ми маємо з ними координацію, маємо розуміння, наші дії злагоджені і результат є", - зазначила вона.

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