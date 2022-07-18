Війна в Україні є "смертельним ударом" по нерозповсюдженню ядерної зброї, - Foreign Policy

Небезпечним наслідком російської агресії проти України може стати порушення умов Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, однієї з найважливіших міжнародних угод для безпеки людства.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

На думку деяких аналітиків, Росія могла напасти на Україну через те, що вона має ядерну зброю, яка стримує інші країни від прямого втручання у війну. "Якби Україна була ядерною державою, Путін і його воєначальники, напевно, добре подумали б, перш ніж почати вторгнення", - запевняють аналітики зі Шведського інституту міжнародних відносин Андреас Умланд і Хуго фон Ессен на сторінках Foreign Policy.

Сумніви щодо Договору про нерозповсюдження ядерної зброї посилює той факт, що після розпаду СРСР в Україні залишився потужний ядерний арсенал. Проте Україна відмовилася від ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки та недоторканності кордонів, запропоновані Україні Росією, США та Великою Британією, як зазначено в Будапештському меморандумі 1994 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ризик застосування Росією ядерної зброї є, ми повинні бути готові до всього, - глава МЗС Латвії Рінкевич

Ці гарантії, однак, виявилися "марними", і тепер виглядає так, що мета Договору про нерозповсюдження ядерної зброї полягає в тому, щоб дозволити п’яти офіційним ядерним державам легко розширити свою територію за рахунок малих держав, які були достатньо наївними, щоб відмовитися від ядерної зброї, переконують аналітики. На їхню думку, війна в Україні є "смертельним ударом" по нерозповсюдженню ядерної зброї.