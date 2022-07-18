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Війна в Україні є "смертельним ударом" по нерозповсюдженню ядерної зброї, - Foreign Policy

зброя,ядерна

Небезпечним наслідком російської агресії проти України може стати порушення умов Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, однієї з найважливіших міжнародних угод для безпеки людства.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

На думку деяких аналітиків, Росія могла напасти на Україну через те, що вона має ядерну зброю, яка стримує інші країни від прямого втручання у війну. "Якби Україна була ядерною державою, Путін і його воєначальники, напевно, добре подумали б, перш ніж почати вторгнення", - запевняють аналітики зі Шведського інституту міжнародних відносин Андреас Умланд і Хуго фон Ессен на сторінках Foreign Policy.

Сумніви щодо Договору про нерозповсюдження ядерної зброї посилює той факт, що після розпаду СРСР в Україні залишився потужний ядерний арсенал. Проте Україна відмовилася від ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки та недоторканності кордонів, запропоновані Україні Росією, США та Великою Британією, як зазначено в Будапештському меморандумі 1994 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ризик застосування Росією ядерної зброї є, ми повинні бути готові до всього, - глава МЗС Латвії Рінкевич

Ці гарантії, однак, виявилися "марними", і тепер виглядає так, що мета Договору про нерозповсюдження ядерної зброї полягає в тому, щоб дозволити п’яти офіційним ядерним державам легко розширити свою територію за рахунок малих держав, які були достатньо наївними, щоб відмовитися від ядерної зброї, переконують аналітики. На їхню думку, війна в Україні є "смертельним ударом" по нерозповсюдженню ядерної зброї.

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Топ коментарі
+18
интересный взгляд и пример Украины тому подтверждение..., я бы добавила - не тех разоружать начали...
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18.07.2022 13:02
+16
А мораль - раисю треба залишити без ядерної зброї.
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18.07.2022 13:10
+12
Правильно думають.Після закінчення війни Україні необхідно повернути яз.І нехай хоч хто посміє вякати проти-ми вже повірили один раз.Більше ніхто в світі не має права щось диктувати Україні з приводу ядерної зброї
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18.07.2022 13:05
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интересный взгляд и пример Украины тому подтверждение..., я бы добавила - не тех разоружать начали...
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18.07.2022 13:02 Відповісти
Пусть Параша никогда не забывает, что кроме ядерного оружия есть ещё бактериологическое. А также её собственные атомные электростанции, химические и прочие опасные предприятия, плотины и т.п. Так что если Куйло решило в "рай", пусть они все туда тоже готовятся.
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18.07.2022 13:03 Відповісти
Чем ты их собралсь заражать ************ ? Хватит нести чушь.
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18.07.2022 13:11 Відповісти
У Бениной мамы таки есть чем заразить.
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18.07.2022 13:17 Відповісти
Трипперный тут кого-то учить пытается. Сядь и засохни.
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18.07.2022 13:25 Відповісти
Правильно думають.Після закінчення війни Україні необхідно повернути яз.І нехай хоч хто посміє вякати проти-ми вже повірили один раз.Більше ніхто в світі не має права щось диктувати Україні з приводу ядерної зброї
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18.07.2022 13:05 Відповісти
Рахували, проограма повернення ЯЗ коштує близько 100 млрд $. Так сказали. І якби у нас була ЯЗ, по чому б ми її застосовували, по якій території? По своїй. Чи росіі? Якби по росіі, то у них було б більше ракет. Була б просто звичайна війна, двох ядерних держав, але без застосування ЯЗ. Як зараз.
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18.07.2022 15:43 Відповісти
Харош тупити, ЯО потрібно якось доставляти, значіть будуть ракети, є ракети то є чім ворога смажити, а не просити в когось з обмеженням їх використання.
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18.07.2022 17:16 Відповісти
Avzhezh potribno. Ale hto tze zrobyt'?Til'ky ne kazhit',scho zevlada..
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18.07.2022 23:11 Відповісти
Анексія Криму.
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18.07.2022 13:07 Відповісти
"Кто віноват" - ми знаємо. "Што дєлать" - ??????
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18.07.2022 13:09 Відповісти
"Кто віноват" - ми знаємо.
---
Порошенко?
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18.07.2022 13:19 Відповісти
А мораль - раисю треба залишити без ядерної зброї.
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18.07.2022 13:10 Відповісти
Хорошее предложение - отобрать у гопника пистолет. Кто будет отбирать?
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18.07.2022 14:39 Відповісти
Україна мусить повернути ядерну зброю! Це єдиний шлях захисту від москалів!
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18.07.2022 13:14 Відповісти
Какое может быть нераспространение оружия, когда вы имеете дело с антилюдскими режимами, суть которых строится на лжи и насилии?! Пока вы будете разоружаться по договору, кацапня и прочее дерьмо будет вооружаться удвоенными темпами, чтобы придти и уничтожить безоружных вас. Добро должно быть с кулаками.
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18.07.2022 13:14 Відповісти
Совершенно верно! Ирак, Ливия, Сирия, Афганистан не дадут соврать! Антилюдские режимы потрясут в ООН мутными пробирками и вбомбят страну в каменный век. И плевать им на сотни тысяч трупов мирного населения. Именно тогда в 2001-2003гг и стало ясно, что пока у тебя нет ЯО тебя под благовидным предлогом навестят "крылатые демократии" и разорят страну, если им не нравится внутренняя политика страны и её союзы. А до этого были и Корея и Вьетнам с миллионами жертв среди мирного населения. И "цивилизованному миру" было на это наплевать. Потому и имеем сейчас проблемы с ЯО Северной Кореи и потугами Ирана его заполучить.
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18.07.2022 14:48 Відповісти
Все вывернуто на изнанку в кацапских головах. В Ливии, Сирии и тд были внутренние конфликты. Свинарник и прочие тоталитарные паскуды, испугавшись за своих ставленников людоедов, вторглись в эти страны и наворотили бед.
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18.07.2022 16:40 Відповісти
Шановне панство, всім апологетам тезісу "А мі щас сваю бонбу как зделаем!" рекомендую подивитися відео від Марка Солоніна, де він в доступній формі і детально розказує шо треба, щоб зробити атомну бомбу. І є в мене великі сумніви, що Україна навіть в мирний час потягне такий мегапроект. А під час війни навіть можна і не мріяти про це.
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18.07.2022 13:17 Відповісти
На сьогодні це вже не мегапроект. Коли бомбу робили, то нічого подібного до ******** аес не було тоді, зараз якось Україна їх обслуговує. До бомби в нас є всі складові. Нам і купляти нічого не потрібно. Злиденний Пакистан якось то тягне, а в нихинісогоивпринципі немає і постійно нові боєголовки і ракети виготовляє.
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18.07.2022 13:23 Відповісти
ОМГ, які складові є в України? Неочищена уранова руда? Україна навіть ТВЕЛи сама не виробляє. Ну нафіга такі тупі коменти робити?
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18.07.2022 13:28 Відповісти
Твели Україна не виробляє, тому що це все політично, як і ядерна бомба. Це коменти не тупі. В нас є розумні люди. Нам просто все це заборонили робити, щоб ми було від когось залежні. В Манхетенському проекті, до речі був етнічний українець задіяний. Раніше розробка ядерної зброї коштувала 2 мільярди тодішніх доларів, на сьогодні це десь 70 мільярдів. Зараз вже ця зброя коштувала би в разів 20 менше. Для України, це не гроші.
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18.07.2022 13:37 Відповісти
У вас все дуже просто получається. Україна не виробляє ЯЗ - політики не дозволяють. Не виробляє ТВЕЛи - те саме. Всюди виновата політика.
На мою думку (як не спеціаліста, але всі тут такі самі) проблема дещо в іншому.
1. Як ви правильно відмітили, це гроші. Україна тратить + деякі хлопці розкрадають (не буду тикати пальцем бо "не на часі" (С) більше, ніж має доходів та надходить від партнерів. А ви кажете 70 лярдів. Де їх брати? Просити в США? "Дайте нам гроші ядерну бомбу побудувати"?
2. Очищення урану - велике та ДУЖЕ брудне підприємство. Америкоси зливали відходи в Місісіпі, звідки вони витікали в океан. Потім перестали, продовбали в якійсь скелі величезну дірку і складують там. Кацапи зливали в річку, яка впадала просто в озеро, то відходи нікуди не дівалися а труїли місцевих, потім перестали, побудували спеціальні ємності, з яких та гидота регулярно виливається та труїть і опромінює місцевих. Середня довжина життя в тих краях трохи більше 30 років (хоча достатньо, щоб настругати нове покоління дибілів). Де ви збираєтеся поставити таке підприємство? В Чорнобилі? Щоб при першій же аварії Київ повиздихав?
3. Війна. Таке підприємство буде ціллю №1, якщо не №0.
Далі можна довго продовжувати, але ліньки.
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18.07.2022 13:56 Відповісти
Звісно, що не легко. Але, така країна, як Україна може виготовляти таку зброю.Не 70 мільярдів, а в рази менше. 70 мільярдів коштував,Манхетенський проект, якщо брати на сьогоднішні доларіюи. Тоді він коштував 2 мільярди доларів. Розкрадання коштів в нас, це і є частина такої політики. Через це ми вже від війни втратили трильйон доларів, не рахуючи жмття людей.
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18.07.2022 16:24 Відповісти
А куди Фоанція зливпє, куди Британія зливає, в решті решт Ізраїль?Нам ж не потрібно тисячі бомб. Нам потрібно декілька десятків.
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18.07.2022 16:27 Відповісти
Запитай у Зєлі куди Ізраіль зливає . Може вони в Іран потроху зливають... а ті світяться уночі і радіють, що фонариків не треба
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18.07.2022 17:27 Відповісти
Україні насамперед потрібна нормальна, велика, *******, боєздатна "нормальна" армія. І економіка, шоб її підтримувати. І президент не-ідіот, не-кацапська-консерва. І вже тоді можна замахуватись на щось вище. А так сидять дорослі люди по форумах і мріють про "палочку-вьіручалочку", яка одним махом вирішить всі проблеми. А такого не буває.
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18.07.2022 17:30 Відповісти
никто не обогащал бы уран-делалась бы плутониевая боеголовка.
загрузка одного мегатонного реактора аэс 180-200 тонн топлива,в отработанном около 1 процента плутония.(около 2 тонн-примерно на 50 боеголовок класса от 50 кт если только по ядерному ,по термояду от 200 кт.).
Разделить плутоний с остальным топливом несложно (разные химические элементы),очистка тоже относительно несложная .
При наличии готового отработанного топлива -наработка плутониевого материала -по стоимости установка полупромышленного типа -примерно 20-30 млн.долларов с учетом опасности работы.
Вот такая примерно математика .
Если отвлечься от политики и допустить такую возможность.
Понятно теперь почему борются против иранской атомной станции?Имея отработанное топливо -весь процесс упрощается многократно,хотя плутониевые боеприпасы имеют ограниченный срок службы по времени
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18.07.2022 20:48 Відповісти
Простіше зклепати "брудну бомбу". Ядерних відходів у нас повно.
І пуляти ними по белгородах і воронежах

А взагалі- за таку аналітику платять?
Бо це очевидні речі для дитсадтка
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18.07.2022 13:24 Відповісти
Зробити ядерну бомбу,у ******** умовах, не дорожче,ніж заасфальтувати трасу від Київа до Чопа!
Треба.
1. Компанію однодумців- самогубців.
2. Щоб їм не заважали.
І вся проблема не в грошах,а в останіх 2 пунктах!
Бо 99.99% ціни створеня йдуть на таємність та безпеку персоналу.
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18.07.2022 13:30 Відповісти
А ізотопи ця компанія однодумців-самогубців буде через ситечко просіювати. А тонни ядерних відходів в унітаз зливати.
Бачу в школі почались канікули і кількість революційних ідей на форумі різко зросла
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18.07.2022 13:37 Відповісти
Чорнобильська АЕС вже має, і сховища, і радіоактивний матеріал, і забруднену теріторію для виробництва.
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18.07.2022 14:17 Відповісти
ну те вперед і з піснею. Іди, виробляй атомну бомбу
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18.07.2022 14:21 Відповісти
Це не справедливо, що в одних є, а іншим не можна. На якій підставі більш менш нормальнішим країнам, заборонено мати ядерну зброю?Що це взагалі таке, нерозповсюдження ядерної зброї? Дуже хитро попридумували. Ядерна зброя, це гарантія вашої безпеки. Якщо у вас вона є, то ніхто не нападе повномасштабно.
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18.07.2022 13:18 Відповісти
" Якщо у вас вона є, то ніхто не нападе повномасштабно. "

Можна питання? Уявімо, що Україна змогла зробити десяток боєголовок. Рашка нападає на Крим. Ваші дії? Влупите по Криму? Влупите по рашці і отримаєте назад х10 ядерних ударів? Влупитие по Білорусі(чисто по приколу)? Чи ще якийся варіант?
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18.07.2022 13:22 Відповісти
Воно то так. Але з Північною Кореєю звязуватися теж ніхто не хоче)
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18.07.2022 13:26 Відповісти
Ви знаєте чому ковбой Джо невловимий? Тому що він нікому нінафіг не всрався. Те саме і з Півн.Кореєю.
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18.07.2022 13:30 Відповісти
Рашка би тоді ніколи би не напала. Ви це розумієте, чи ні? Всі бояться цієї бомби. Не слухайте пропагандистів. Ядерна зброя, це дуже важливо.
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18.07.2022 13:26 Відповісти
Ну а вони дебіли і в них теж є ЯЗ. Вони взяли і напали. Якшо шо, ***** в бункері пересидіть. На решту йому насрати. Відповідайте, як ви будете застосовувати свій арсенал.
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18.07.2022 13:35 Відповісти
Ти довбень, якщо є ЯЗ є ракети, напхай тротилу смаж кацапів. З ЯЗ виробляється дуже багато способів доставки на великі відстані.
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18.07.2022 17:20 Відповісти
Тут розмова саме про ЯЗ. Чи ти такий дибіл, що до тебе прочитане не доходить?
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18.07.2022 17:24 Відповісти
Це було зрозуміло одразу,але не всім!
Єдиним захистом є або НАТО(чи будь - який блок з аналогом 5 статі), або власний ядерний арсенал!
Догралися у толерантність з дикунами!
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18.07.2022 13:21 Відповісти
Вам те саме питання, що і дописувачу вище. Уявімо, що Україна змогла зробити десяток боєголовок. Рашка нападає на Крим. Ваші дії? Влупите по Криму? Влупите по рашці і отримаєте назад х10 ядерних ударів? Влупитие по Білорусі(чисто по приколу)? Чи ще якийсь варіант?
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18.07.2022 13:23 Відповісти
Вам зустрічне питання. То треба і калаші з макаровими поздавати? Бо ми ж навіть ними не стали відбиватися в Криму.
У фізиці всі задачі аналізуються за крайовими умовами))
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18.07.2022 13:28 Відповісти
Ні, неправильна аналогія. Неможливсть застосувати ядрьону бомбу не означає відмову від конвенціальної армії. Навіть навпаки. Розглядайте це питання як піраміду. В базі - потужна економіка, наступний шар - конвенціальні війська, і лише потім - ядерна зброя. Нема сенсу мати "бонбу", якщо в країні нема двох більш базових ступенів.
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18.07.2022 13:33 Відповісти
Не "могла напасти", а таки напала саме з тієї причини. У свій час Ірак швидко вихопив ***** від США, коли напав на маленький Кувейт, а тут, бачте, страшно лізти.
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18.07.2022 13:24 Відповісти
https://youtube.com/watch?v=2ehLYqsV7og&feature=share&fbclid=IwAR38FgV91tLNqrNpklWeTP8YZtNnH0HM7NXkWOSIvH3M_OJDK8nwLOj0QoM https://youtube.com/watch?v=2ehLYqsV7og&feature=share
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18.07.2022 13:26 Відповісти
Ядерное оружие нам уже не светит в ближайшее время. Альтернатива только НАТО, где у его отдельных членов есть ядерное оружие.
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18.07.2022 14:31 Відповісти
Почитайте книгу Ю.Костенка "Історія ядерного роззброєння України"
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18.07.2022 14:58 Відповісти
не війна в Україні, а збройна немотивована агресія росії проти України.
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18.07.2022 14:58 Відповісти
У нас при любій владі хоча б на ракети середньої дальності немає ні грошей ні політичної волі протистояти тиску... Думаєте Кучма просто так ракети продав, та тому що захід тиснув, вони бояться що корупціонери продадуть в одну з бананових країн.. Та і Пєтя з тієї же причини виділяв копійки на Грім... через тиск..

А на ЯО то це взагалі утопія, при розробці в такій корумпованій країні як ми вони просто перестануть гроші давати... і наш бюджет накриється мідним тазом...
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18.07.2022 15:56 Відповісти
Даю наводку.
1. Треба перестати красти!
2. Треба перестати бути нікчемним виробником сировини, а виробляти свої власні товари з цієї сировини і продавати.
3. Треба перестати голо сувати за пачку гречки і тому шо по тєлєку сказали шо вова ******** а пєтя нєт. Головою, суки, думайте, а не жопою.
1+2+3 = і гроші є, і залежність від інших країн різко зменшилась, і бюджет наповнюється, і робочі місця. Також, приємний бонус, при реалізації пункта 1 і 3 різко зросте кількість інвестицій, а це знову ж таки +бюджет, +робочі місця.

Ну, або на наступних виборах голо суйте за бубачку апять, і будем заздрить економічному зросту північної кореї, маючи спеціалістів на кшталт конченого гєтманцева.
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18.07.2022 16:15 Відповісти
Як сувало голо, так і буде сувати... Ібо: «Не давайте святині псам і не кидайте перлів ваших перед свинями, щоб вони не потоптали їх ногами своїми, і, обернувшись, не розтерзали вас» (Матв., 7, 6).
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18.07.2022 17:19 Відповісти
 
 