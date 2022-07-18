Війна в Україні є "смертельним ударом" по нерозповсюдженню ядерної зброї, - Foreign Policy
Небезпечним наслідком російської агресії проти України може стати порушення умов Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, однієї з найважливіших міжнародних угод для безпеки людства.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.
На думку деяких аналітиків, Росія могла напасти на Україну через те, що вона має ядерну зброю, яка стримує інші країни від прямого втручання у війну. "Якби Україна була ядерною державою, Путін і його воєначальники, напевно, добре подумали б, перш ніж почати вторгнення", - запевняють аналітики зі Шведського інституту міжнародних відносин Андреас Умланд і Хуго фон Ессен на сторінках Foreign Policy.
Сумніви щодо Договору про нерозповсюдження ядерної зброї посилює той факт, що після розпаду СРСР в Україні залишився потужний ядерний арсенал. Проте Україна відмовилася від ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки та недоторканності кордонів, запропоновані Україні Росією, США та Великою Британією, як зазначено в Будапештському меморандумі 1994 року.
Ці гарантії, однак, виявилися "марними", і тепер виглядає так, що мета Договору про нерозповсюдження ядерної зброї полягає в тому, щоб дозволити п’яти офіційним ядерним державам легко розширити свою територію за рахунок малих держав, які були достатньо наївними, щоб відмовитися від ядерної зброї, переконують аналітики. На їхню думку, війна в Україні є "смертельним ударом" по нерозповсюдженню ядерної зброї.
Будь ласка, зачекайте...
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Порошенко?
На мою думку (як не спеціаліста, але всі тут такі самі) проблема дещо в іншому.
1. Як ви правильно відмітили, це гроші. Україна тратить + деякі хлопці розкрадають (не буду тикати пальцем бо "не на часі" (С) більше, ніж має доходів та надходить від партнерів. А ви кажете 70 лярдів. Де їх брати? Просити в США? "Дайте нам гроші ядерну бомбу побудувати"?
2. Очищення урану - велике та ДУЖЕ брудне підприємство. Америкоси зливали відходи в Місісіпі, звідки вони витікали в океан. Потім перестали, продовбали в якійсь скелі величезну дірку і складують там. Кацапи зливали в річку, яка впадала просто в озеро, то відходи нікуди не дівалися а труїли місцевих, потім перестали, побудували спеціальні ємності, з яких та гидота регулярно виливається та труїть і опромінює місцевих. Середня довжина життя в тих краях трохи більше 30 років (хоча достатньо, щоб настругати нове покоління дибілів). Де ви збираєтеся поставити таке підприємство? В Чорнобилі? Щоб при першій же аварії Київ повиздихав?
3. Війна. Таке підприємство буде ціллю №1, якщо не №0.
Далі можна довго продовжувати, але ліньки.
загрузка одного мегатонного реактора аэс 180-200 тонн топлива,в отработанном около 1 процента плутония.(около 2 тонн-примерно на 50 боеголовок класса от 50 кт если только по ядерному ,по термояду от 200 кт.).
Разделить плутоний с остальным топливом несложно (разные химические элементы),очистка тоже относительно несложная .
При наличии готового отработанного топлива -наработка плутониевого материала -по стоимости установка полупромышленного типа -примерно 20-30 млн.долларов с учетом опасности работы.
Вот такая примерно математика .
Если отвлечься от политики и допустить такую возможность.
Понятно теперь почему борются против иранской атомной станции?Имея отработанное топливо -весь процесс упрощается многократно,хотя плутониевые боеприпасы имеют ограниченный срок службы по времени
І пуляти ними по белгородах і воронежах
А взагалі- за таку аналітику платять?
Бо це очевидні речі для дитсадтка
Треба.
1. Компанію однодумців- самогубців.
2. Щоб їм не заважали.
І вся проблема не в грошах,а в останіх 2 пунктах!
Бо 99.99% ціни створеня йдуть на таємність та безпеку персоналу.
Бачу в школі почались канікули і кількість революційних ідей на форумі різко зросла
Можна питання? Уявімо, що Україна змогла зробити десяток боєголовок. Рашка нападає на Крим. Ваші дії? Влупите по Криму? Влупите по рашці і отримаєте назад х10 ядерних ударів? Влупитие по Білорусі(чисто по приколу)? Чи ще якийся варіант?
Єдиним захистом є або НАТО(чи будь - який блок з аналогом 5 статі), або власний ядерний арсенал!
Догралися у толерантність з дикунами!
У фізиці всі задачі аналізуються за крайовими умовами))
А на ЯО то це взагалі утопія, при розробці в такій корумпованій країні як ми вони просто перестануть гроші давати... і наш бюджет накриється мідним тазом...
1. Треба перестати красти!
2. Треба перестати бути нікчемним виробником сировини, а виробляти свої власні товари з цієї сировини і продавати.
3. Треба перестати голо сувати за пачку гречки і тому шо по тєлєку сказали шо вова ******** а пєтя нєт. Головою, суки, думайте, а не жопою.
1+2+3 = і гроші є, і залежність від інших країн різко зменшилась, і бюджет наповнюється, і робочі місця. Також, приємний бонус, при реалізації пункта 1 і 3 різко зросте кількість інвестицій, а це знову ж таки +бюджет, +робочі місця.
Ну, або на наступних виборах голо суйте за бубачку апять, і будем заздрить економічному зросту північної кореї, маючи спеціалістів на кшталт конченого гєтманцева.