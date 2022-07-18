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Новини Війна
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Азія (80) дезінформація (332) росія (63556) МЗС Польщі (215) Пшидач (23)

Дипломати мають частіше бувати в Азії та пояснювати про війну в Україні, адже дезінформація РФ там приносить свої плоди, - заступник глави МЗС Пшидач

пшидач

Польська дипломатія активно бореться за те, щоб війна в Україні не стала загальносвітовою війною.

В цьому запевнив заступник очільника МЗС Польщі Марцін Пшидач, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

У відповідь на запитання про те, чи повномасштабна війна, яка триває Україні, вже поширилася, Пшидач визнав, що такий ризик був, а інформація про перебіг бойових дій не є такою обурливою, як у лютому чи березні, особливо, коли йдеться про віддалені країни.

У цьому контексті Марцін Пшидач додав, що "світ, особливо в Азії, бачить кризу на горизонті - продовольчу, енергетичну, інфляційні проблеми, і значною мірою усвідомлює її причини. З одного боку, причиною цього є вихід із постковідної кризи, а з іншого - війна в Україні". "На жаль, російська дезінформація, приносить свої плоди в Азії", - додав заступник очільника МЗС Польщі.

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"Там потрібно бувати, потрібно їм це пояснювати, тому що відсутність нашої активності пізніше дозволить росіянам абсолютно вільно вести там свою брехливу пропаганду", - додав Марцін Пшидач.

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А український МЗС займається цим питанням?
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18.07.2022 13:39 Відповісти
А в Україні воно є?
Президент, Кабмін ( включно з МЗС) і ВР- сконцентровані в канцелярії (ОПі).
Хтось знає, хто голосував в 2019 за дерьмака, татарова, демченко, тимошенка, афірістовича, подляка та інше ге?
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18.07.2022 13:56 Відповісти
Український МЗС займається киданням лайна в партнерів. Йому нема коли займатися іншими справами.
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18.07.2022 14:03 Відповісти
Може добавити «Польщі» в заголовок?
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18.07.2022 13:52 Відповісти
в китаї москальська пропаганда йде повним ходом,

мордор свою брехню всім тулить і гроші за це дає, гроші єс від продажу газу
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18.07.2022 13:53 Відповісти
Та що там Азія далека, тут в близькій Європі європейськими журналістами просувається рашистська пропаганда.
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18.07.2022 16:39 Відповісти
 
 