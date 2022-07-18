Ворог завдав ударів по Одещині, дві ракети влучили в об'єкт військової інфраструктури, одна - в міст через Дністровський лиман, - ОК "Південь"
Сьогодні, 18 липня, об 11.00 по Одещині було завдано ракетного удару.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Оперативне командування "Південь".
Як зазначається, трьома літаками Су-35 з акваторії Чорного моря ворог випустив 4 ракети повітряного базування.
"Одну ракету збито над морем. Дві влучили у об'єкт військової інфраструктури. Триває гасіння пожежі. Ще одна влучила в міст через Дністровський лиман, який ворог продовжує нищити з квітня, відколи міст і нефункціонує. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+32 stavr
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+21 Роман Шишацкий
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+19 Бенина Мама
показати весь коментар18.07.2022 13:57
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Вибачте - прийшлось видалити, і знову запостити...
А це му сорва Монастирського заважае збирати хліб...Поліція України це є злочинне угруповання
Пусть на этом мосту сами выстроятся раз жрать хотят.