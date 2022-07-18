Ворог завдав ударів по Одещині, дві ракети влучили в об'єкт військової інфраструктури, одна - в міст через Дністровський лиман, - ОК "Південь"

Сьогодні, 18 липня, об 11.00 по Одещині було завдано ракетного удару.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Оперативне командування "Південь".

Як зазначається, трьома літаками Су-35 з акваторії Чорного моря ворог випустив 4 ракети повітряного базування.

"Одну ракету збито над морем. Дві влучили у об'єкт військової інфраструктури. Триває гасіння пожежі. Ще одна влучила в міст через Дністровський лиман, який ворог продовжує нищити з квітня, відколи міст і нефункціонує. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 17 липня знищено 36 окупантів, 2 ЗРК "Панцир-С1", 11 одиниць броньованої та автомобільної техніки та 2 склади боєприпасів, - ОК "Південь"