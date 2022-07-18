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армія рф (16151) обстріл (27057) Одеська область (2998) ракети (3925)

Ворог завдав ударів по Одещині, дві ракети влучили в об'єкт військової інфраструктури, одна - в міст через Дністровський лиман, - ОК "Південь"

ракета

Сьогодні, 18 липня, об 11.00 по Одещині було завдано ракетного удару.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Оперативне командування "Південь".

Як зазначається, трьома літаками Су-35 з акваторії Чорного моря ворог випустив 4 ракети повітряного базування.

"Одну ракету збито над морем. Дві влучили у об'єкт військової інфраструктури. Триває гасіння пожежі. Ще одна влучила в міст через Дністровський лиман, який ворог продовжує нищити з квітня, відколи міст і нефункціонує. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 17 липня знищено 36 окупантів, 2 ЗРК "Панцир-С1", 11 одиниць броньованої та автомобільної техніки та 2 склади боєприпасів, - ОК "Південь"

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Топ коментарі
+32
кацапи генетичні виродки та біологічне сміття
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одним словом - ********
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18.07.2022 13:38
+21
Суки.
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18.07.2022 13:37
+19
Это Куйло так "стимулирует" зерно для негров вывозить. Хрен им, а не зерно.
Пусть на этом мосту сами выстроятся раз жрать хотят.
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18.07.2022 13:57
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Суки.
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18.07.2022 13:37 Відповісти
Не обижайте сук-рашисты - нацисты, убийцы мрази выродки рода человеческого ,рабы-зомби
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18.07.2022 15:41 Відповісти
кацапи генетичні виродки та біологічне сміття
-----------------------------------------------------------------
одним словом - ********
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18.07.2022 13:38 Відповісти
Вірніше - венеричні недоноски.
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18.07.2022 13:40 Відповісти
як пані забажає
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18.07.2022 17:24 Відповісти
pora topitj te koryta - v meste so Sevostopoljem
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18.07.2022 13:41 Відповісти
Статью читал?
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18.07.2022 13:42 Відповісти
tak. a sho ? vatoleti netonut ?
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18.07.2022 13:44 Відповісти
выкрутился
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18.07.2022 13:45 Відповісти
a korabli za adno tozhe nado topitj
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18.07.2022 13:46 Відповісти
"не на часі"
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18.07.2022 13:53 Відповісти
красівоє
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18.07.2022 13:43 Відповісти
https://youtu.be/qDwalh4MPZ0 Вертолет Ми-8 с тремя людьми на борту разбился под Гатчиной.

Вибачте - прийшлось видалити, і знову запостити...
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18.07.2022 13:46 Відповісти
po hodu tam prosta vatny debil u shturvala
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18.07.2022 13:51 Відповісти
Або той, хто гайки на землі крутив.
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18.07.2022 15:01 Відповісти
У штурвала наоборот профи, посадил вертолёт при отказе заднего стабилизирующего винта.
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18.07.2022 15:07 Відповісти
Не розбився а "сів аварійно" Ну - погнув стійки шасі і побив лопаті ******** (і може рульового гвинта) От і все День роботи в АвіаТЕЧ - замінить пошкоджені гвинти та стійки Навіть на ремзавод не відправлятимуть!
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18.07.2022 16:01 Відповісти
Вот так очень часто получается - читаешь заголовок и вроде как перемога, а читаешь дальше и уже не очень...
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19.07.2022 08:01 Відповісти
Вертолёт с тремя, я одичало извиняюсь, кем на борту?..
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18.07.2022 23:00 Відповісти
Тонкий юмор!
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18.07.2022 23:12 Відповісти
Вєбіть хаймарсов по ковбасній, там салют буде не менше місяця продовжуватися
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18.07.2022 13:52 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=gx8og0HgLLI&ab_channel=VitosDnepr https://www.youtube.com/watch?v=gx8og0HgLLI&ab_channel=VitosDnepr

А це му сорва Монастирського заважае збирати хліб...Поліція України це є злочинне угруповання
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18.07.2022 13:56 Відповісти
мусорва завжди остається мусорвою. За минулої влади вони трошки присіли. Але тільки пройшли вибори і всьо- по всіх селах, я підкреслюю - не містах а селах, поїхали поліцаї збирати данину. А це: вантажні, шо не пройшли техогляд (ОТК, який старому транспорту пройти не можливо), трактори з причепами без поворотів, що їздять на ферму і в поле та інші звичні для глухого села речі, де одне авто на годину може проїхати. От і в даній ситуації може комбайнер і є власником комбайну і їде з одного поля на інше через село як він їздить кожен день. Але явились охоронці закону які не ловлять зрадників та диверсантів, а заробляють на таких лохах, що ради куска хліба дихають пилюкою щодня. Звернули увагу, що він включив камеру лише коли почав спілкуватися з активістом?
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18.07.2022 14:14 Відповісти
Вони служать зрадникам. Потім скажуть що вони не знали цього.
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18.07.2022 14:16 Відповісти
Хоч би раз, отак в глухому селі повбивали мосорів, повірте "понты" поубавились
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18.07.2022 15:44 Відповісти
Может, местная тероборона могла бы приструнить этих ментов?
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18.07.2022 16:12 Відповісти
Это Куйло так "стимулирует" зерно для негров вывозить. Хрен им, а не зерно.
Пусть на этом мосту сами выстроятся раз жрать хотят.
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18.07.2022 13:57 Відповісти
Мені здалося що то M&M's на фото
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19.07.2022 06:20 Відповісти
Попали в військовий об'єкт, Ню-ню🤔🧐😁 А може й не попали, написати все можна, хто це заборонить 😁 Ніхто ж не забороняє кацапам надувні танки по лісах натискати, так, що хай думають, що попали,- дурень думкою багатіє😁 Може таки й попали на територію свинарника, що належав в/ч хххххх, якої там уже давно нема... та й поросят також 😁 Як казав геній маскування М.В.Гоголь:"Тиха украинская ночь... но сало перепрятать надо"😝😝😝😝😝😝😜🤪
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18.07.2022 14:01 Відповісти
Давно пора ложные цели по полям разбрасывать и стучать в ватные паблики
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18.07.2022 16:00 Відповісти
На 9 травня всі хвалилися що ударим,таймер навіть був але так і не вдарили по Кримському мосту
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18.07.2022 14:03 Відповісти
ну і накуя нам дають зброю? щоб ми як кончені терпіли з під лавки відстрілювалися? помоєму Залужний теж перетворився в Зєлю і ловить міазми з під хвоста єрмака і татарова
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18.07.2022 14:09 Відповісти
нам дають зброю что-бы убивать ублюдочных кацапов типа тебя
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18.07.2022 17:44 Відповісти
Альо, покримськомумостустрілякивоюваки, *******,- не мішки таскати🤔🧐😁 Чим збираєтесь по мосту влупити, у нас що є відповідні ракети до тих же Хаймарсів🤔 Не можете щось конкретно запропонувати, то стуліть хліборізки і сидіть тихенько мовчки, як дитя усравшись😁 Розвелось, *****, диванних стратегів і планувальників головного удару кухонного рівня в засалених майках, ні продихнути, ні пернути, ***😁 І чого ви всі не в Генштабі, або хоч в окопі на першій лінії 😝😝😝😝😝😝😜🤪
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18.07.2022 14:21 Відповісти
а хто винен що в нас немає відповідних ракет?? Тож і воно що всі херові стратеги та зрадники зараз в ОП та не в одних тільки майках....
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18.07.2022 14:29 Відповісти
Винні Кучма і Кравчук.
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18.07.2022 14:51 Відповісти
Та что там кучма. Ельцин виноват. Но. Виноват всегда тот, при котором началась война. Меняй методичку.
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18.07.2022 20:04 Відповісти
Мост - це вчаться влучати... Мости ще є.. Які ракети калібрують...
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18.07.2022 14:55 Відповісти
Опять констатация фактов и нечем ответить.
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18.07.2022 18:33 Відповісти
Почему власти ничего не делают, чтобы все города покрывали ПВО и ПРО, чтобы ничего не могло пробить оборону. И в том числе и политики Запада должны быстрее спасать людей, люди плачут, их обстреливают ракетами, а никто не кричит на весь мир, чтобы закрыть небо Украины. Где самолеты, ПВО, ПРО, и т.д. Всех вооружений и припасов нужно пополнять быстрее!!! У США склады заваленные вооружением, целые кладбища самолетов, вооружений, почему так мало вооружений и так медленно, в Украине людей убивают, почему такая медленная скорость поставок. Должны вооружения расти в Украине, а у России вооружения должны стирать с лица земли. Почему Россию до сих пор не признали страной спонсором терроризма??? как сонные мухи все, когда армагедон на земле.
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18.07.2022 22:00 Відповісти
Во первых что ПВО ,что самолетов не так уж и много осталось ,во вторых новые технологии и вооружение США то же не будет поставлять,так как это неликвидно и за бесплатно не пойдет совсем,а денег нет за них платить и нет обученного персонала .И исходя из этого имеем что имеем,дыры в небе и обосравшийся зад
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19.07.2022 04:25 Відповісти
На форумі кажуть, що той об'єкт військової інфраструктури, це склад з "гарпунами"
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19.07.2022 20:07 Відповісти
 
 