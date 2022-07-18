Рада ЄС погодила п'ятий пакет військової допомоги для України у розмірі 500 мільйонів євро
Євродепутати проголосували за надання Україні чергового пакету військової допомоги.
Про це написав у Twitter очільник Європейської Ради Шарль Мішель, інформує Цензор. НЕТ.
За словами політика, 18 липня під час засідання депутати досягли домовленостей та проголосували за надання Україні військової допомоги у розмірі 500 мільйонів євро. Це вже п'ятий транш допомоги від ЄС для нашої держави з лютого 2022 року.
Загальна сума підтримки від Євросоюзу для Збройних Сил України вже складає 2,5 мільярда євро, додав політик.
"Європа продовжує працювати заради миру та захисту наших цінностей. Підтримка ЄС військовою технікою для ЗСУ зараз загалом становить 2,5 мільярда євро", - наголосив він.
Держсекретар США Ентоні Блінкен раніше обговорив з французькою та німецькою колегами подальші спільні зусилля для допомоги Україні.
Будь ласка, зачекайте...
Вони могли б санкції застосувати ще в 2014.
Ні вони сиділи та торгували з рф, постачали зброю рф, а Україні навіть інженерні програми до продажі заборонили не те щоб станки чи тим більше зброю.
Тепер вони вимешені платити інакше ми можемо програти, а далі нас мобілізує рф як зараз ордло і єс буде кінець.
Інакше українці заявляють що всі гарантії які дають за відмову від атомної зброї це брехня, і взагалі міжнародні договори не варті паперу на якому написані.
Після чого робиться флешмоб рекомендацію світу що як тільки якась країна виродок пропонує вам відмовитись від атомної зброї наносьте масований атомний удар по столиці цих уродів. Але українці цього поки ще не роблять - хоча мають право та можливість. По факту або Україну спасуть або планета буде обов'язково знищена так як довіра між країнами піде на...
Так це виглядає в моїх очах.
Піднімайте питання до багатіїв, які вас обкрадали всі ці роки. Нехай вони дають.
И чего возмущаешься?
Зеля сказал - без паники, вот и сопи в две дырочки
Так воно ідіот, але факт гроші армії на техніку треба. І якщо ти проти цього то армія тебе утилізує.
Вести війну і при цьому торгувати норма майже для всіх війн в історії. Тому що зазвичай торгує приватний бізнес який лиш платить податки країнам. І лише країна-урод в якій не буде приватного бізнесу, тобто країна із комунізмом, у випадку війни може зупинити торгівлю.
Так звичайно Україна могла б зупинити транспортування газу. Але ідіоте є північний потік. Тому де вигода Україні зупиняти? А її немає.
Світ складніший чим ви собі ідіоти думаєте. Якби Україна могла знищити інші трубопроводи то тоді так, але враховуючи що Україна через бездарність влади досі не змогла навіть почати топити торговий флот рф за допомогою рейдерів, то про яку запинку постачання газу може йти мова? Якщо Україна це зробить виграє тільки рф, а отже ви агент рф або корисний ідіот.