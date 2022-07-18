Окупанти викрали начальника служби охорони навколишнього середовища Запорізької АЕС Квашніна, - "Енергоатом"

Рашисти викрали начальника служби охорони навколишнього середовища ЗАЕС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Енергоатому"

Як зазначається, на захопленій російськими військовими Запорізькій атомній електростанції загарбники дестабілізують ситуацію і вдаються до нових методів терору. Вони почали викрадати персонал з ключових керівних позицій ЗАЕС.

"Так, вчора - 17 липня - загарбники захопили і вивезли в невідомому напрямку начальника служби охорони навколишнього середовища Ігора Квашніна. На даний момент його місце знаходження не можливо встановити", - йдеться у повідомленні.

Також нагадується, що служба відповідає за безпеку навколишнього середовища АЕС, тобто відсутність забруднення будь-якими речовинами, включаючи радіоактивні.

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