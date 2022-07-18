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жінки (595) ЗСУ (7182)

Для жінок розробляють першу в історії ЗСУ уніфіковану військову форму

жінки,зсу,армія

Незабаром вперше в історії ЗСУ у жінок, які служать в армії, зʼявиться уніфікована жіноча військова форма.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на BBC News Україна.

В Міноборони розповіли, що розробкою форми уже займаються волонтери двох ініціативних груп. Одну з них курує проєкт першої леді Олени Зеленської "Безбар'єрність". Другу групу - Arm Women Now - очолила депутатка Київради Ірина Никорак. Зараз обидві групи працюють спільно.

Волонтерів попросили проаналізувати досвід щодо жіночої форми в арміях інших країн, звернувши увагу на типи фігур. Це дозволить на перших етапах індивідуально підбирати жінкам одяг.

Першу партію штанів, кітелів і тактичної білизни вже цього тижня передадуть українським захисницям безоплатно для того, щоб протестувати форму і переконатися, що вона функціональна та зручна.

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Лекала для однострою розробили за жіночою формою збройних сил США, однією з найкращих у світі. Одяг для військових відшили з якісного "пікселю", що замовили у Польщі, розповідає депутатка.

Також Arm Women Now планує запустити виробництво футболок, тактичних сорочок "убокс", термобілизни, теплого зимового одягу, який розроблятимуть за новими лекалами.

Arm Women Now фінансується благодійними внесками й через аукціони за участю зірок шоу-бізнесу та спортсменів. Наразі волонтерам уже вдалося зібрати 400 тисяч гривень. Цього вистачило, щоб пошити 300 комплектів військової форми для жінок.

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Зараз у наказі міністерства оборони №238 затверджено єдиний стандарт уніформи - чоловічий. Жіноча форма передбачена лише парадна - кітель, спідниця й черевики на підборах. Тож жінкам-військовим осі видають чоловічу форму й чоловічу спідню білизну, їм бракує взуття менших розмірів та бронежилетів з урахуванням особливостей жіночої фігури.

У ЗСУ разом із добровольцями територіальних громад сьогодні служать близько 57 тисяч жінок. З них близько 32 тисячі перебувають у зоні бойових дій.

Число військовослужбовиць у Збройних силах України збільшилося вдвічі з 2015 року. З 2017-го жінки отримали доступ до майже всіх бойових та офіцерських посад.

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Топ коментарі
+13
«Одну з них курує проєкт першої леді Олени Зеленської "Безбар'єрність".»
Леді Бездарність і Несмак й сюди вперлась! Смажила б краще скумбрію по 8 гривень!
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18.07.2022 14:27
+12
Одну з них курує проєкт першої леді Олени Зеленської

Тобто відомий у вузьких колах криворізький дизайнер за всі гроші скоро нас порадує несамовитим політом фантазії.
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18.07.2022 14:22
+10
Что значит "не дбав"? А кто 40 тысяч военных сократил, чтобы формы всем хватило. Вы это, не наговариваете
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18.07.2022 15:05
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Одну з них курує проєкт першої леді Олени Зеленської

Тобто відомий у вузьких колах криворізький дизайнер за всі гроші скоро нас порадує несамовитим політом фантазії.
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18.07.2022 14:22 Відповісти
Зеленый Юдашкин будет.
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18.07.2022 15:03 Відповісти
Я так розумію , що Олена Зелена також запишеться в ЗСУ , коли так переймається формою для жінок ?😠
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18.07.2022 14:23 Відповісти
Так и будет. Муж трижды уклонист, а жена за двоих воевать пойдет
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18.07.2022 14:25 Відповісти
не будемо про парадку...там свої дизайнери...і вона не часто треба...
футболки і так унісекс... куртки-штанці...ще якось згодяться
а от чому не можно мати жіночу білизну дівчатам??? не треба там якісь гламури, є спортивне, тренувальне, зручне і витривке...
інше діло броніки...треба надійні, не важкі і..."фігуристі" ..і взуття... маленькіим ніжкам повинно бути зручно..
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18.07.2022 14:25 Відповісти
а чим вас невлаштовує та жіноча белизна що вже є в ЗСУ?? Де вам жме?
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18.07.2022 14:32 Відповісти
Це все супер, але чому знову волонтери і благодійні внески? За стільки років держава не розробила жіночу форму, та й чоловічої не вистачає.
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18.07.2022 14:25 Відповісти
Не вистачає, бо Зеленський про це не дбав.
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18.07.2022 14:36 Відповісти
Что значит "не дбав"? А кто 40 тысяч военных сократил, чтобы формы всем хватило. Вы это, не наговариваете
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18.07.2022 15:05 Відповісти
«Одну з них курує проєкт першої леді Олени Зеленської "Безбар'єрність".»
Леді Бездарність і Несмак й сюди вперлась! Смажила б краще скумбрію по 8 гривень!
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18.07.2022 14:27 Відповісти


АВТОР ФОТО,УНІАН

Підпис до фото,

У 2018 році "жіноча коробочка" йшла у камуфляжі та берцях, у цьому році планують парадну форму та туфлі
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18.07.2022 14:37 Відповісти
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18.07.2022 14:39 Відповісти
У них на ногах не туфли а нептуны, ольхи, громы, и.т.д. Все то, в чем МО Украины в тот момент не нуждалось и оборон заказ не делали. То ли дело распил на туфлях.
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18.07.2022 17:40 Відповісти
Хвала распилу!
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18.07.2022 14:37 Відповісти
чего только не придумают, что б бабло попилить!...для этого есть ателье в частях, идешь и перешиваешь как хочешь....
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18.07.2022 15:07 Відповісти
Ну то давай тобі видадуть черевики 36го розміру і бюстгальтер і підеш собі в ательє перешивати їх під чоловічий однострій!
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18.07.2022 16:32 Відповісти
Колір форми "скумбрія" і спеціальний шеврон "8 грн/кг"
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18.07.2022 15:30 Відповісти
"звернувши увагу на типи фігур" - 🤨
"Попри це жінкам в армії все ще доводиться щодня долати стереотипи".
"Також волонтерів попросили проаналізувати типи фігур".

Це прекрасно.
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18.07.2022 15:36 Відповісти
" Тож жінкам-військовим осі видають чоловічу форму й чоловічу спідню білизну " мабуть важко в чоловічих бюстгальтерах ходити
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18.07.2022 15:58 Відповісти
Я дещо про інше. Військова форма для жінок - необхідність. Просто дивує, як суто практична і проста у вирішенні проблема обросла балаганом політики, ідеології, взаємосуперечностей і піару.
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18.07.2022 20:42 Відповісти
Дуже правильна, хоча і запізніла ініціатива. Маємо бути як в Ізраїлі. І чоловіки і жінки в армії і всім має бути зручно там.
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18.07.2022 16:34 Відповісти
Коли справа доходить до тактичного спорядження, деталі мають значення. Навушники Earmor поєднують у собі зручність і надійний захист слуху, що критично важливо під час тренувань чи роботи в складних умовах. Вони ефективно приглушують шкідливі звуки, дозволяючи при цьому залишатися на зв'язку з навколишнім середовищем. Для тих, хто цінує якість і функціональність, ось посилання для ознайомлення - https://kiborg.com.ua/navushnyky-earmor/ .
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30.11.2024 11:54 Відповісти
 
 