Для жінок розробляють першу в історії ЗСУ уніфіковану військову форму

Незабаром вперше в історії ЗСУ у жінок, які служать в армії, зʼявиться уніфікована жіноча військова форма.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на BBC News Україна.

В Міноборони розповіли, що розробкою форми уже займаються волонтери двох ініціативних груп. Одну з них курує проєкт першої леді Олени Зеленської "Безбар'єрність". Другу групу - Arm Women Now - очолила депутатка Київради Ірина Никорак. Зараз обидві групи працюють спільно.

Волонтерів попросили проаналізувати досвід щодо жіночої форми в арміях інших країн, звернувши увагу на типи фігур. Це дозволить на перших етапах індивідуально підбирати жінкам одяг.

Першу партію штанів, кітелів і тактичної білизни вже цього тижня передадуть українським захисницям безоплатно для того, щоб протестувати форму і переконатися, що вона функціональна та зручна.

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Лекала для однострою розробили за жіночою формою збройних сил США, однією з найкращих у світі. Одяг для військових відшили з якісного "пікселю", що замовили у Польщі, розповідає депутатка.

Також Arm Women Now планує запустити виробництво футболок, тактичних сорочок "убокс", термобілизни, теплого зимового одягу, який розроблятимуть за новими лекалами.

Arm Women Now фінансується благодійними внесками й через аукціони за участю зірок шоу-бізнесу та спортсменів. Наразі волонтерам уже вдалося зібрати 400 тисяч гривень. Цього вистачило, щоб пошити 300 комплектів військової форми для жінок.

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Зараз у наказі міністерства оборони №238 затверджено єдиний стандарт уніформи - чоловічий. Жіноча форма передбачена лише парадна - кітель, спідниця й черевики на підборах. Тож жінкам-військовим осі видають чоловічу форму й чоловічу спідню білизну, їм бракує взуття менших розмірів та бронежилетів з урахуванням особливостей жіночої фігури.

У ЗСУ разом із добровольцями територіальних громад сьогодні служать близько 57 тисяч жінок. З них близько 32 тисячі перебувають у зоні бойових дій.

Число військовослужбовиць у Збройних силах України збільшилося вдвічі з 2015 року. З 2017-го жінки отримали доступ до майже всіх бойових та офіцерських посад.