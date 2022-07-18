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Кулеба у зверненні до Ради міністрів ЄС: Складові для захисту стабільності в Європі - зброя для України, санкції та трибунал для РФ

кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у зверненні до Ради міністрів ЄС із закордонних справ назвав три способи відновлення миру та посилення безпеки в Європі.

Про це він повідомив у твітері, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні на люб’язне запрошення Жозепа Борреля я звернувся до Ради міністрів ЄС із закордонних справ. Мій ключовий меседж: зброя для Україні, санкції проти Росії та відповідальність РФ - це три способи відновлення миру, посилення безпеки та захисту стабільності у Європі", - написав Кулеба.

Він також подякував за додаткові 500 мільйонів євро, виділені у рамках Європейського фонду миру, і закликав до додаткової двосторонньої військової допомоги Україні.

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"Стосовно санкцій: енергетичне ембарго, обмеження цін на нафту, заборона всіх російських телеканалів. Я закликаю держави ЄС підтримати створення Спеціального трибуналу щодо для злочину агресії проти України", - зазначив очільник МЗС.

Кулеба у зверненні до Ради міністрів ЄС: Складові для захисту стабільності в Європі - зброя для України, санкції та трибунал для РФ 01

Нагадаємо, 18 липня проходить зустріч міністрів закордонних справ ЄС. Прогнозується, що Рада міністрів ЄС із закордонних справ може ухвалити політичне рішення щодо продовження підтримки України, зокрема і шляхом надання їй військової допомоги, та розгляне шляхи підвищення ефективності санкцій проти Росії.

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Без усунення рашистських щурів з ОП .на котрих "зе" прямо вказують друзі України і її народу.як без обрання керівникаСАП.на обрання котрого півтора роки повторюють західні партнери України складові захисту України ,котрі виклав Кулєба накриються "мідним тазом"
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18.07.2022 14:42 Відповісти
https://youtube.com/watch?v=2ehLYqsV7og&feature=share&fbclid=IwAR38FgV91tLNqrNpklWeTP8YZtNnH0HM7NXkWOSIvH3M_OJDK8nwLOj0QoM https://youtube.com/watch?v=2ehLYqsV7og&feature=share
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18.07.2022 14:46 Відповісти
тут заперечити важко; але... справді, - правий...
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18.07.2022 14:49 Відповісти
правильно,что Кулеба напоминает,что Украина рассматривает окончание войны не капитуляцией даже за щедрые пожертвования Евросоюза на "послевоенное восстановление".намекая.что видит конец войны в принятии Украиной ультиматумов путина.А за это-какие то деньги и какая-то помощь. СНАЧАЛО ВСЁ ДЛЯ ПОЛБЕДЫ.а потом уж для "послевоенного волсстановления"..И у Украины есть сильный козырь-мир слишком зависит от украинского продовольствия.просто дать миру понять-"Хотите хлебушка-помогите выгнать агрессора"..
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18.07.2022 15:34 Відповісти
пффф,козир.. а от *****,і ринок зерна каже,що нема))) не треба з себе ліпити ще один "народ-баганосєц", світу якось шлибоко *****,і них негрів що десь голодують в Африці,а голодують вони уже не один вік,і нічого, і на нас, просто ми ближче до Європи,ніж Африка,от це їх і муляє,що під боком хтось войнушку затіяв,а були б ми десь як Грузія чи ще далі,хрен ми б комусь здались.
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19.07.2022 02:59 Відповісти
 
 