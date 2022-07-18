Росія може використати газ як зброю. Євросоюз готується до будь-яких сценаріїв, - Боррель

Росія використовує енергоресурси як зброю проти Заходу, і Євросоюз готується до будь-яких сценаріїв, що можуть виникнути внаслідок переривання їх постачання.

Про це заявив у Брюсселі високий представник ЄС Жозеп Боррель перед початком засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми знаємо, що Росія може використати газ як зброю проти нас. Де-факто, вони це вже роблять, зменшують постачання газу. У середу Єврокомісія обговорить перспективи постачання газу. Але це різні речі. Ми не маємо наміру зупиняти підтримку України або застосування санкцій проти Росії. Безумовно, існують ризики для постачання енергії, всі про це знають. Не сьогодні, але вже наступними днями Єврокомісія, а після цього - Рада ЄС готуватимуть усі плани, щоб бути готовими до будь-якої можливої ситуації", - сказав Боррель.

Він наголосив, що європейські санкції, запроваджені ЄС у відповідь на агресію РФ, реально вражають російську економіку, що позначається на виробництві автомобілів, двигунів, електрообладнання та інших видів технологічної продукції. За словами високого представника ЄС, російська економіка платить високу ціну за цю війну.

"Я наполягаю, що санкції - це одне. Дії, які Росія може здійснити проти нас, використовуючи газ (як зброю. - Ред.), - це інше. Ми маємо боротися в обох напрямках. ... Ми будемо продовжувати імплементувати ці санкції. Ми мусимо мати стратегічне терпіння та стратегічну стійкість. Це не завершиться через день, тиждень або місяць. Тож застосування (санкцій. - Ред.) має тривати щодня. Треба дивитися, як це спрацьовує, закривати "прогалини", дивитися, що роблять інші країни. Йдеться не про те, що просто оголосили про санкції. Їх потрібно імплементувати, і це важлива робота, яка має бути зроблена", - підкреслив Боррель.

Читайте також: Рада міністрів ЄС обговорить збільшення військової допомоги Україні та ефективність запроваджених проти РФ санкцій, - Боррель