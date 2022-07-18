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Росія може використати газ як зброю. Євросоюз готується до будь-яких сценаріїв, - Боррель

газ,рф

Росія використовує енергоресурси як зброю проти Заходу, і Євросоюз готується до будь-яких сценаріїв, що можуть виникнути внаслідок переривання їх постачання.

Про це заявив у Брюсселі високий представник ЄС Жозеп Боррель перед початком засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми знаємо, що Росія може використати газ як зброю проти нас. Де-факто, вони це вже роблять, зменшують постачання газу. У середу Єврокомісія обговорить перспективи постачання газу. Але це різні речі. Ми не маємо наміру зупиняти підтримку України або застосування санкцій проти Росії. Безумовно, існують ризики для постачання енергії, всі про це знають. Не сьогодні, але вже наступними днями Єврокомісія, а після цього - Рада ЄС готуватимуть усі плани, щоб бути готовими до будь-якої можливої ситуації", - сказав Боррель.

Він наголосив, що європейські санкції, запроваджені ЄС у відповідь на агресію РФ, реально вражають російську економіку, що позначається на виробництві автомобілів, двигунів, електрообладнання та інших видів технологічної продукції. За словами високого представника ЄС, російська економіка платить високу ціну за цю війну.

"Я наполягаю, що санкції - це одне. Дії, які Росія може здійснити проти нас, використовуючи газ (як зброю. - Ред.), - це інше. Ми маємо боротися в обох напрямках. ... Ми будемо продовжувати імплементувати ці санкції. Ми мусимо мати стратегічне терпіння та стратегічну стійкість. Це не завершиться через день, тиждень або місяць. Тож застосування (санкцій. - Ред.) має тривати щодня. Треба дивитися, як це спрацьовує, закривати "прогалини", дивитися, що роблять інші країни. Йдеться не про те, що просто оголосили про санкції. Їх потрібно імплементувати, і це важлива робота, яка має бути зроблена", - підкреслив Боррель.

Читайте також: Рада міністрів ЄС обговорить збільшення військової допомоги Україні та ефективність запроваджених проти РФ санкцій, - Боррель

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Топ коментарі
+3
Не може, а використає 200 %.
Саме тому я не проти щоб німці запаслись газом, бо ми будемо в них просити.
Зима не так далеко.
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18.07.2022 14:41
+2
Осліплені рашистськими грошима гейропейські толерасти так і не бачуть.що куйло вже давно розпочав газову війну з ЄС.Початок газової війни був, з початком будівництва рашистської газової труби під протеже рашистського завербованого агента німецької "макрель" і відключення транзиту газу українською ГТС.
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18.07.2022 14:47
+1
Дядя Боррель-ти або сліпий та глухий, або геть дурний...
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18.07.2022 14:53
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Не може, а використає 200 %.
Саме тому я не проти щоб німці запаслись газом, бо ми будемо в них просити.
Зима не так далеко.
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18.07.2022 14:41 Відповісти
уже 20 лет как это делает, до бореля только дошло🧐
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18.07.2022 14:45 Відповісти
Осліплені рашистськими грошима гейропейські толерасти так і не бачуть.що куйло вже давно розпочав газову війну з ЄС.Початок газової війни був, з початком будівництва рашистської газової труби під протеже рашистського завербованого агента німецької "макрель" і відключення транзиту газу українською ГТС.
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18.07.2022 14:47 Відповісти
Дядя Боррель-ти або сліпий та глухий, або геть дурний...
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18.07.2022 14:53 Відповісти
А цей дядько в курсі,що Україна займає друге місце в Европі після Норвегії за запасами природного газу, а це близько 1,1 трлн.куб метрів. От би куди грошики европейцям вкладати...
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18.07.2022 15:01 Відповісти
Розмахнувся. А ти у Фірташа з Бєнєй дозвіл спитав їх газом розпоряджатися?
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18.07.2022 16:09 Відповісти
А если не будут.... - отключим газ! - гениальна формула Якщо твердити, що "Росія може використати газ як зброю", то цей Борррррель ніби спав, спав і пробудився..." Росія використовує газ як зброю! І вже давно... Ще з часів Брежнєва.. Всю Європу, включаючи і Україну як м'ясо на шампури настромили на газопроводи. ... З природним газом експортували в Європу корупцію: при Ленінихсталіних... був експорт революцій, а при Брежнєві почався експорт корупції... Газпром чуть не заволодів газовими плитами в кожній кухні Німеччини... А если не будут брать - отключим газ! - гениальна формула
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18.07.2022 15:01 Відповісти
це капець. паРаша на всю катушку використовує енергоносії, газ в тому числі, як зброю, а він досі несе маячню про "може". от кому хоч сци у очі - все одно божья роса.
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18.07.2022 15:11 Відповісти
готовьтесь что к зиме газ вам отключат полностью.
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18.07.2022 15:22 Відповісти
пока Евросоюз будет идти на поводу германии,он будет зависим от россии и готовым в любую минуту капитулировать перед россией.Германия недаром сидела тихо,когда весь Евросоюз искал альтернативу поставок газа не от россии.германия не искала.она была уже тогда готова продллжить помогать путину давить на евросоюз и шантажировать его.Проблема Евросоюза в Германии....(такиэ Орбанов можно не считать влияющими на ситуацию)
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18.07.2022 15:26 Відповісти
Воно занепокоено
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18.07.2022 18:00 Відповісти
ближче до осені використає як зброю,
на війні перемогти не може,
купа ракет також не працює,

х@йло використає все аби послабити Україну та її союзників
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18.07.2022 21:50 Відповісти
Наївний європейський дурень! Все московське, абсолютно все, завжди було політикою. В газових справах особливо зловісно виглядає "фрау рібентроп", яку всі постсовкові країни переконували, що газ- це політика! Вона, Меркель, тупа, чи як шредер, працює на москву?
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08.10.2022 14:43 Відповісти
 
 