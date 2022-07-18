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Новини Війна
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Костенко Роман (202)

ЗСУ дають відсіч російським окупантам, але треба бути готовими до тривалої боротьби, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

костенко

Росія втратила обличчя, не реалізувавши жодного свого плану, тому у своїй безвиході піде на все, щоб продемонструвати бодай якусь перемогу. Наші захисники дадуть гідну відсіч і перемога буде за нами, але українці мають налаштуватись на тривалу боротьбу.

Про це заявив захисник Півдня, нардеп "Голосу" Роман Костенко, передає Цензор.НЕТ.

"У росіян не вийшло захопити Північ, не вийшло швидко взяти Донбас і Південь. Думаю, що зараз прийняте рішення продавити ОРДЛО. Там зараз, за даними нашої розвідки, у ворога впʼятеро перевищено сили і засоби. Росіяни вважають, що втратили лице тим, що ЗСУ їх зупинили на тих рубежах, на яких вони є. РФ зараз загнала себе в ситуацію, коли немає дороги назад: якщо вони зараз відступлять, з ними ніхто не буде рахуватись і вони втратять статус міжнародного гравця", - зазначив парламентар.

ЗСУ і далі даватимуть відсіч ворогу, але суспільство має бути готовим до тривалої боротьби, наголосив Костенко.

"Ми зробимо все, щоб РФ не реалізувала своїх планів. Але будьмо реалістами - це залежить від багатьох факторів: наскільки народ буде готовий битися в довгу, які ресурси будуть надаватись нам партнерами, яка позиція щодо цієї війни буде у них, чи розумітимуть, що "віддати" Росії Україну - це стратегічний програш світу і Європи. Ми зможемо втриматись за підтримки Європи і світу, якщо нам надаватимуть зброю, можливість розвивати свій ОПК, щоб ми робили своє озброєння", - додав оборонець Півдня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти у паніці, - нардеп "Голосу" Костенко про паритетні удари ЗСУ

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Топ коментарі
+9
Поки татаровські шавки займають теплі місця, справжній полковник СБУ обороняє країну там, де гаряче!
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18.07.2022 14:48
+8
Це унікальна війна. Спротив народу і зрадники у владі.
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18.07.2022 15:03
+7
@Onyshchenko_Ol

Схоже, база "Миротворця" стає для Зеленського єдиним кадровим резервом.
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18.07.2022 14:49
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Ця війна надовго...
Може навіть на кілька років.
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18.07.2022 14:42 Відповісти
Все зависит лишь от количества ракет к химарсам
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18.07.2022 14:43 Відповісти
Не все.
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18.07.2022 14:47 Відповісти
Що ви з тими хімарсами,як дурні,все залежить від простого солдата ЗСУ,який ціною свого здоров'я та життя використовує зброю проти орків!Слава Воїнам України!
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18.07.2022 14:51 Відповісти
Це унікальна війна. Спротив народу і зрадники у владі.
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18.07.2022 15:03 Відповісти
Не все. Хімарси не рятують від обстрілів Калібрами, Іскандерами та іншими ракетами великої дальності.
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18.07.2022 15:05 Відповісти
по Харькову та Миколаїву луплять не калібрі в а з пушок та градів. і начхати русні на ті хімарси
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18.07.2022 15:12 Відповісти
Хаймарсы многие наивные считают очередным вундерваффе. До этого то же говорили про джавелины и байрактары.
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18.07.2022 15:53 Відповісти
Не вытянем мы ее на несколько лет. Если затянется, загнёмся. Это у рашки есть время. Пока толстый похудеет, худой сдохнет!
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18.07.2022 16:08 Відповісти
"Ми зробимо все, щоб РФ не реалізувала своїх планів. Але будьмо реалістами - це залежить від багатьох факторів: наскільки народ буде готовий битися в довгу, які ресурси будуть надаватись нам партнерами, яка позиція щодо цієї війни буде у них, чи розумітимуть, що "віддати" Росії Україну - це стратегічний програш світу і Європи."

Джерело:

Чомусь нічого не сказано про величезну роль влади в цій боротьбі.
Щоб народ, особливо патріотична його частина, був готовий до довгої боротьби з рашизмом, влада має бути УКРАЇНСЬКОЮ, в не філією Кремля.
Це ж стосується і допомоги Заходу.
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18.07.2022 14:48 Відповісти
@Onyshchenko_Ol

Схоже, база "Миротворця" стає для Зеленського єдиним кадровим резервом.
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18.07.2022 14:49 Відповісти
Поки татаровські шавки займають теплі місця, справжній полковник СБУ обороняє країну там, де гаряче!
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18.07.2022 14:48 Відповісти
Неможливо перемогти ворога

під керівництвом зрадників.
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18.07.2022 14:57 Відповісти
це той аналітєг який в січні розповідав, що ніякого повномасштабного вторгнення не буде? мудило, стулив би свою пельку і сидів мовчки вже
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18.07.2022 15:10 Відповісти
Власний ОПК - це надважливо. В майбутньому це навіть немалий прибуток.
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18.07.2022 15:12 Відповісти
Скоро, доведеться, і пана Романа ховати від Зелених, він сумлінно виконує обов'зки депутата- воїна, а для них це-злочину подібно...
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18.07.2022 15:14 Відповісти
Якщо бути реалістами, то ви - влада *****..ли нахрін усе все що тільки можна було прої..ти і тепер як і скільки доведеться воювати вирішуємо не ми, а ті хто нас забезпечує.

Ви взагалі довбані козли розумієте що ваші прой..би тепер виправляються за рахунок життів наших воїнів?
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18.07.2022 15:14 Відповісти
Щоб розгромити рашистські війська чи принаймні витіснити їх з території України до кінця 2022 року, як це наказав зробити президент Зеленський, треба майже у 2,5 рази збільшити втрати супротивника, довівши кількість його ліквідованого особового складу до не менш як 369 за добу. Справ в тому, що у таємних постулятах ворожого генштабу міститься одна цікава цифра - це 100 000 вбитих учасників спецво, як неприйнятного порогу втрат, після досягнення якого потрібно негайно виводити свої війська із зони бойових дій.
Якщо ж ситуація із втратами ворога збережеться на теперішньому рівні, себто +150 окупантів за добу, то воювати з рашистською пітьмою прийдеться ще 13,5 місяців аж до початку вересня 2023 року = (100000 - 38450)/150 = 410 діб.
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18.07.2022 15:32 Відповісти
Якщо бути точніше то не у 2,5 рази, а у 3-3,5 (як це було в перші тижні війни - чому і вдалося їх погнати з півночі і північного сходу України так що аж п яти в сраку влипали).
І вирішує все не тільки кількість втрат супротивника - а і якою ціною це дається нам.
Ми не маємо такої можливості - нести втрати один до одного, це дурість повна.

Отже запорука перемоги - це те, що орки мінімум мають втрачати вчетверо-вп ятеро більше аніж ми.

Перші 5 тижнів орки втрати орків були близько 500 на день.
Зараз - 150/160, тобто втричі меньше, і зовсім не факт що зараз ми не несемо такі ж, а може й більші втрати - це шлях до програшу.

Отже шлях до перемоги в тому, щоб забезпечити ЗСУ такими засобами ураження в необхідній кількості (літаки, артилерія, ППО та інш.) щоб втрати орків досягли 500-600 осіб на день і при цьому наші втрати не зростали пропорційно, а навпаки зменшувалися.
А чи робиться усе можливе для цього - велике питання.
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18.07.2022 17:32 Відповісти
Це не подвиги, це статистика - і була вона на нашу користь, а те що орки протупили - дійсно, так і було, і слава Богу ЗСУ цим скористалися по повній програмі, але тепер все - таких тупізмів з боку орків вже не буде, тому потрібен конкретний чіткий план знищення виродків.
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18.07.2022 19:26 Відповісти
до такої супер-пупер зброї ще потрібна розумна голова
подивітся як ми використоауєм хаймерси
1-2 склади за сутки а треба хотя б 10шт
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18.07.2022 16:08 Відповісти
Удари все ж наносяться не тільки по складам, а й розміщенню живої сили, КП. Ну і там теж не ідіоти сидять, будуть переносити склади далі від передової, робити багато, але менших складів. В принципі якщо ми зможемо навіть наявними ************ вести протибатарейну боротьбу проти їхніх рсзв та дальнобійної ствольної арти, то було б чудово.
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18.07.2022 16:15 Відповісти
Затяжна війна це заморожений конфлікт. Без власного ВПК і економіки на військових рейках це програш Україні. Що з цього робиться зеленою владою? Нічого! Єдиний вихід швидка і переможна війна. А смерті будуть - і є суттєва різниця безрезультатно розтягувати їх на 8 років, чи втратити ці життя за 8 місяців, але перемогти!!!
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18.07.2022 16:24 Відповісти
Не треба пророкувати нісенітниці. Довго- не витримаємо ні ми, ні Захід, ні вони.
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18.07.2022 18:24 Відповісти
 
 