ЗСУ дають відсіч російським окупантам, але треба бути готовими до тривалої боротьби, - нардеп "Голосу", воїн Костенко
Росія втратила обличчя, не реалізувавши жодного свого плану, тому у своїй безвиході піде на все, щоб продемонструвати бодай якусь перемогу. Наші захисники дадуть гідну відсіч і перемога буде за нами, але українці мають налаштуватись на тривалу боротьбу.
Про це заявив захисник Півдня, нардеп "Голосу" Роман Костенко, передає Цензор.НЕТ.
"У росіян не вийшло захопити Північ, не вийшло швидко взяти Донбас і Південь. Думаю, що зараз прийняте рішення продавити ОРДЛО. Там зараз, за даними нашої розвідки, у ворога впʼятеро перевищено сили і засоби. Росіяни вважають, що втратили лице тим, що ЗСУ їх зупинили на тих рубежах, на яких вони є. РФ зараз загнала себе в ситуацію, коли немає дороги назад: якщо вони зараз відступлять, з ними ніхто не буде рахуватись і вони втратять статус міжнародного гравця", - зазначив парламентар.
ЗСУ і далі даватимуть відсіч ворогу, але суспільство має бути готовим до тривалої боротьби, наголосив Костенко.
"Ми зробимо все, щоб РФ не реалізувала своїх планів. Але будьмо реалістами - це залежить від багатьох факторів: наскільки народ буде готовий битися в довгу, які ресурси будуть надаватись нам партнерами, яка позиція щодо цієї війни буде у них, чи розумітимуть, що "віддати" Росії Україну - це стратегічний програш світу і Європи. Ми зможемо втриматись за підтримки Європи і світу, якщо нам надаватимуть зброю, можливість розвивати свій ОПК, щоб ми робили своє озброєння", - додав оборонець Півдня.
Будь ласка, зачекайте...
Може навіть на кілька років.
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Чомусь нічого не сказано про величезну роль влади в цій боротьбі.
Щоб народ, особливо патріотична його частина, був готовий до довгої боротьби з рашизмом, влада має бути УКРАЇНСЬКОЮ, в не філією Кремля.
Це ж стосується і допомоги Заходу.
Схоже, база "Миротворця" стає для Зеленського єдиним кадровим резервом.
під керівництвом зрадників.
Ви взагалі довбані козли розумієте що ваші прой..би тепер виправляються за рахунок життів наших воїнів?
Якщо ж ситуація із втратами ворога збережеться на теперішньому рівні, себто +150 окупантів за добу, то воювати з рашистською пітьмою прийдеться ще 13,5 місяців аж до початку вересня 2023 року = (100000 - 38450)/150 = 410 діб.
І вирішує все не тільки кількість втрат супротивника - а і якою ціною це дається нам.
Ми не маємо такої можливості - нести втрати один до одного, це дурість повна.
Отже запорука перемоги - це те, що орки мінімум мають втрачати вчетверо-вп ятеро більше аніж ми.
Перші 5 тижнів орки втрати орків були близько 500 на день.
Зараз - 150/160, тобто втричі меньше, і зовсім не факт що зараз ми не несемо такі ж, а може й більші втрати - це шлях до програшу.
Отже шлях до перемоги в тому, щоб забезпечити ЗСУ такими засобами ураження в необхідній кількості (літаки, артилерія, ППО та інш.) щоб втрати орків досягли 500-600 осіб на день і при цьому наші втрати не зростали пропорційно, а навпаки зменшувалися.
А чи робиться усе можливе для цього - велике питання.
подивітся як ми використоауєм хаймерси
1-2 склади за сутки а треба хотя б 10шт