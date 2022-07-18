Запоріжжя щодня приймає до 1500 евакуйованих громадян з окупованих територій

Громадяни евакуюються із тимчасово окупованих територій Донецької, Херсонської та Запорізької областей до інших регіонів України.

Про це розповів керівник ЗОВА Олександр Старух, передає Цензор.НЕТ.

Обласний центр продовжує надавати прихисток людям, що евакуюються з тимчасово окупованих територій. За словами Старуха, протягом останніх місяців евакуаційними маршрутами до Запоріжжя продовжують виїжджати українці. Їх кількість сягає до 1500 осіб щодня.

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"Динаміка незмінна, 35-45% з евакуйованих - мешканці Херсонської області. З Маріуполя до 100 людей щодня. Більше половини - це мешканці Запорізької області, з Мелітопольського, Василівського, Пологівського та Бердянського районів", - говорить керівник військової адміністрації.

Наразі лінія фронту розташована за 40 км від Запоріжжя. Ситуація в області під контролем, правоохоронці докладають зусиль, аби ворожі ДРГ не проникли в населені пункти. Усі, хто евакуюється з окупованих територій, проходять перевірку.

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