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Байден (2852) росія (63556) США (20973) Татарстан (37) татари (15) Бурятія (38)

Представники бурятів, ерзя і татар просять Байдена допомогти їхнім народам вийти зі складу РФ

Ліга Вільних Націй (ЛСН), яка об'єднала представників "поневолених Кремлем народів", звернулася до президента США Джо Байдена.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Idel.Реалии.

У своєму відкритому листі активісти національних рухів просять підтримати їхні народи у реалізації права на самовизначення.

"Нашим зверненням ми долучаємося до проведення Тижня поневолених народів, який щорічно проходить у США з моменту прийняття у 1959 році відповідної Резолюції Конгресом. Через візит президента Байдена на Близький Схід і, ймовірно, у зв'язку з російським вторгненням в Україну, традиційно на галявині біля Білого дому, що відкриває Тиждень поневолених народів, не відбувся, однак ми все одно вирішили приїхати до Вашингтона, оскільки важливо заявити нашу позицію і позбавити монополії Москву, яка претендує виступати від імені наших країн. Ми не бачимо майбутнього наших народів у складі РФ та не хочемо відповідати за військові злочини Кремля", - розповів представник фінно-угорського народу ерзя Віталій Ромашкін.

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Представники бурятів, ерзя і татар просять Байдена допомогти їхнім народам вийти зі складу РФ 01

Віталій приїхав до Вашингтона разом із соратниками з Ліги Вільних Націй — буряткою Раджаною Дугар-ДеПонте та татарином Іршатом Хабі, що живуть далеко від американської столиці. У їхніх руках – ерзянський національний прапор, а також прапори Бурятії й Татарстану.

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"Мені, як бурятці, боляче усвідомлювати, що Кремль використовує бурятських хлопців для досягнення своїх злочинних цілей - захоплення нових територій та розширення кордонів імперії. Власне, війна - це все, що Москва здатна запропонувати хлопцям із бурятських сіл. Згинути як гарматне м'ясо на черговій загарбницькій війні росіян. Я не бажаю такого майбутнього для Бурятії та свого народу, тому сьогодні ми тут не тільки для того, щоб засудити військову агресію проти України, але й щоб шукати підтримку серед американського суспільства. Ми, автохтонні народи, які мешкають в Російській Федерації, фактично є заручниками Москви і цього режиму. Нам залишили вибір: або воювати, або сісти у в'язницю, якщо ми не підтримуємо російську агресію", - пояснює бурятська активістка Раджана Дугар-ДеПонте.

Представники бурятів, ерзя і татар просять Байдена допомогти їхнім народам вийти зі складу РФ 02

Татарський політичний емігрант Іршат Хабі поділився планами Ліги на найближчий тиждень: "20 липня ми проведемо онлайн прес-конференцію з учасниками інших національних рухів, що входять до Ліги. Уже 23 липня ми вийдемо на мітинги в різних країнах світу, де заявимо про наше право на самовизначення - право, яке у нас відібрали силою. Мітинги зокрема відбудуться й у США - в Нью-Йорку, Філадельфії та Клівленді. Сьогодні ми в тому ж становищі, що й Україна, Естонія, Литва чи Латвія 40 років тому. Ми добиватимемося деколонізації, і в цій боротьбі нам необхідна підтримка розвинених демократичних країн".

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Представники бурятів, ерзя і татар просять Байдена допомогти їхнім народам вийти зі складу РФ 03

Ліга Вільних Націй — союз башкирського, бурятського, інгерманландського, козачого, калмицького, татарського та ерзянського національних рухів, які відкрито декларують мету створення нових національних держав і виходу зі складу РФ.

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Топ коментарі
+40
Стоит чукча на краю Чукотки и кричит в сторону Америки: "Нищие!!! Нищие!!!". К нему подходит Американец.
- Почему нищие?
- Аляску однако купили, а на Чукотку однако денег не хватило! Нищие!
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18.07.2022 15:46
+27
А самим ніяк? Усе чужими руками
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18.07.2022 15:38
+21
А как крошечные народности, оккупипрованные рашистами, могут сами "выйти" из оккупации? Чечня уже пыталась.
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18.07.2022 15:57
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18.07.2022 15:36 Відповісти
А самим ніяк? Усе чужими руками
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18.07.2022 15:38 Відповісти
О КАК!!! ПЕРВЫЕ ПОШЛИ бегом бегом из ********** скоро вся ********** ограничится Басманным райном Московского болотца на Болотной площади вместе с Лобково вшивым местом рядом за углом Булочной тьфу ты Мавзолею...
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18.07.2022 16:01 Відповісти
А как крошечные народности, оккупипрованные рашистами, могут сами "выйти" из оккупации? Чечня уже пыталась.
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18.07.2022 15:57 Відповісти
П уск5ай объединzться, развалят Парашу а уж затем самоопределяться.
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18.07.2022 16:58 Відповісти
После развала РФ Якутия должна войти в состав США.Это исконно американские земли и там не дают людям разговаривать на бурятском и ерзинском языках.
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18.07.2022 15:39 Відповісти
Стоит чукча на краю Чукотки и кричит в сторону Америки: "Нищие!!! Нищие!!!". К нему подходит Американец.
- Почему нищие?
- Аляску однако купили, а на Чукотку однако денег не хватило! Нищие!
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18.07.2022 15:46 Відповісти
У тебе як з головою? Не "димить"? Буряти живуть на півдні Сибіру (коло Байкалу) А "ерзя" - одна з етнічних груп мордви - живуть взагалі в європейській частині Росії А тепер подивися на карті - де Якутія!
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18.07.2022 16:23 Відповісти
Сколько их там, вы той лиге свободных наций? Единицы, да и те, что давно эмигрировали. Пусть в рэфии найдется пара тысяч. Остальные давно русифицированы, язык эрзя вообще относится к вымирающим и полностью заменён русским. Татары разве что сохранили национальное самосознание. Но они хорошо приспособились, у них мощные общины по всей рэфии, их много во властных структурах
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18.07.2022 15:40 Відповісти
у бурятов сейчас есть целые танковые бригады, есть шанс на освобождение)), но они давно русифицированы, их идентичность стерта империей, очередные иваны с далеких простор
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18.07.2022 15:46 Відповісти
Шо там стерто?? Ви ряхи у них бачили? Там рашпiлем i наждаком мiсяць потрiбно ретельно терти, щоб хоть трiшки стали хоч бина мокшiв схожi...
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18.07.2022 19:01 Відповісти
Сегодня в интернете увидел сайт с призывами провести референдум о независимости Татарстана.
Среди других требований: вернуть татарскому языку статус государственного, возобновить должность Президента Татарстана, и передать республике контроль над её ресурсами.
Вот это в самую точку.
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20.07.2022 19:05 Відповісти
Джо, надсилай війська
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18.07.2022 15:42 Відповісти
Бай-динь введи войска
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18.07.2022 15:47 Відповісти
А от тут же самі..по схемі рфіі...референдум нехай проводять..а то Байден допомоги - це вже втручання у внутрішню політику іншої держави...краще б розвернулись і піндюлей навішали своєму керівництву..а то дохнуть на випередки у нас, розраховуючи на премію Дарвіна за саму безглузду смерть
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18.07.2022 15:49 Відповісти
і то, якщо їм пралки потрібні і телевізори, то треба було на москву йти, хто її захищатиме? росзгвардія? так там теж половина буряти і зрештою росгвардія пограбувати москву так само не відмовиться. Бо де все добро, яке сторіччями викачували з регіонів? Воно ж вибачайте не в Києві, вон в москві. Того чого вони сюди приперлися? Там їх добро, най туди й пруться.
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18.07.2022 16:38 Відповісти
тілько у вигляди 200. вони курви повині за усе відповісти і кара тілько одна смерть їм усім незважючи на вік та стать, винні усі
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18.07.2022 15:50 Відповісти
Нє. Буряти вже зашкварені.
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18.07.2022 15:55 Відповісти
Самі зайшли, самі й виходьте!
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18.07.2022 15:55 Відповісти
Ще два/три мiсяцi вiйни, та й не буде кому виходити..Самкам залишиться тiльки з тюленями трахатись...
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18.07.2022 19:07 Відповісти
давай, буряты, не жуйте сопли, не век же вам быть расходным материалом для русни и которых всегда не жалко...
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18.07.2022 15:57 Відповісти
От до цього треба прислухатись.
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18.07.2022 16:00 Відповісти
нужно помочь отделиться.
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18.07.2022 16:01 Відповісти
Із історичним непорозумінням т. зв. Росією, яка вже 300 років камуфлює монгольсько-деспотичну суть європейськими перуками і радами народних депутатів, треба закінчувати концептуально. Всі способи мімікрії, західні технології і ринки збуту сировини, мають бути перекриті на 100%.
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18.07.2022 16:02 Відповісти
Оце дуже правильний посил для всього світу! Україна перша хто зацікавлений в развалі рф на національні держави корінних народів! Ми маємо всебічно підтримувати їх на міжнародній арені і Кулеба має включити це питання в свій порядок денний! Без міжнародної допомоги корінним народам монголоїдної раси самим з рашистського лайна не вибратися! Тут ось велика Україна ніяк не вибереться, а що вже про них без власних держав казати.
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18.07.2022 16:03 Відповісти
Якісь підозрілі у них прапори
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18.07.2022 16:04 Відповісти
Лозунг у ЛСН должен быть один-смерть кремлевскому ************!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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18.07.2022 16:07 Відповісти
а тувинцы и хакасы против того, чтобы татары и башкиры выходили из состава рф. Пора уже переходить от прений к трениям, и начинать надо с ревизии военного имущества на своих территориях.
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18.07.2022 16:09 Відповісти
этаж не кабздон, врядли он будет рад
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18.07.2022 16:14 Відповісти
Тільки після того як будуть сплачені репарації та притягнуті до відповідальності за військові злочини В Україні представники цих народів, а то рожбіжаться і будуть волать: то не ми, а росія.
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18.07.2022 16:16 Відповісти
"бурятские хлопцы" отличились особым зверстованием в Украине. А теперь "ихтамнет", "этонемы" и "невиноватая я"
уроды
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18.07.2022 16:22 Відповісти
Це люди з партій покійних Нємцова , і Новодворської . Раджана в Бурятії, це як Стус , В . Чорновіл для українців , знайдіть і почитайте, що вона пише . На жаль буряти, ще не доросли до Раджани ..
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18.07.2022 18:00 Відповісти
Чому саме у Вашингтон?
Москва,кремль.
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18.07.2022 16:26 Відповісти
та хаи розбігаюця -- нам би вперед від них відбитися
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18.07.2022 16:28 Відповісти
apjatj - prokljataja Omerika - pamagi , kushat dai , Asvabadi.....nihera reih skazav - v rai , znachet zdohnite.
ranshe dumatj nado bylo.
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18.07.2022 16:30 Відповісти
якщо вони вийдуть
то хто залишиться??
Китайози на далекому сході??
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18.07.2022 16:43 Відповісти
Чому тільки на Далекому сході. З 2025 року починається поступова передача Китаю Сибірських земель в обмін на інвестиції, таке ***** підписало під час візиту в Пекін на олімпіаду.
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18.07.2022 16:59 Відповісти
Не-не, пока не выплатят все репарации и не отстроят Украину будут батрачить в орде!! А потом как пойдет...
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18.07.2022 16:52 Відповісти
Не сильно газуем от радости. Это скорее этнические, а уже граждане США. Так, чуть заработать или пошуметь. Реально на местах глухомань, пьянь, рвань, бедность и убогость. 3 сорт давно.
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18.07.2022 17:12 Відповісти
ТУПОРЫЛАЯ ВАТА,ОПЯТЬ ХАЛЯВЫ ЗАХОТЕЛИ.
БЕРЕТЕ ОРУЖИЕ И НАВОДИТЕ ПОРЯДОК.
А УКРАИНА ВАМ ПОМОЖЕТ
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18.07.2022 17:50 Відповісти
Вони не вата , вони пройшли всі тортури фсб , це однопартійці покійних Новодворської, та Нємцова .
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18.07.2022 18:03 Відповісти
Мы тоже не сами Нам сейчас весь мир помогает
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18.07.2022 17:55 Відповісти
Там недалеко коло Бурятії є Біробіджан. Байден їздив в Ізраїль. Певно нагадав місцевим політикам, що пора подати руку допомоги братському біробіджанському автономному народу!
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18.07.2022 18:44 Відповісти
тим не менше бурятські свинособаки з екранів дуже радіють що вбивають українців....
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18.07.2022 18:49 Відповісти
Не, бурятов уничтожить вместе с кацапами - те еще звери.
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18.07.2022 18:57 Відповісти
О, Неоросiя. Початок гарний.
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18.07.2022 19:13 Відповісти
то зробіть референдум про незалежність а потім приєднаєтесь кудись,

це ж все згідно логіки на расєі,

все має бути дозволено бо схема один в один як з лугандоном,

якщо заборонять то всякі длнри не мають права на існування
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18.07.2022 21:37 Відповісти
 
 