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Кулеба про "зернові коридори": Україна не погодиться на рішення, яке залишатиме шпаринку для фронтальної атаки з моря на наші порти

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Україна не погодиться на жодне рішення, яке залишатиме бодай найменшу шпаринку для можливості фронтальної атаки РФ на українські порти з моря.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Forbes, інформує Цензор.НЕТ. 

"Ми не погодимося на жодне рішення, яке залишатиме будь-яку шпаринку для можливості фронтальної атаки на українські порти з моря з боку Російської Федерації", - сказав Кулеба.

Він зазначив, що для домовленості щодо експорту зернових з України залишилося вирішити питання, пов'язані з логістикою та безпекою.

"На зустрічі в Стамбулі делегації на рівні експертів сіли і проговорили низку безпекових питань, що перебувають у компетенції військових і логістів. Політично рамку розуміємо. Залишилося вирішити питання, пов'язані з логістикою та безпекою. Учора делегації та переговорні команди значною мірою ці питання зняли. Тепер це все треба покласти на папір", - пояснив міністр.

На думку Кулеби, президент РФ може піти на домовленість виходячи із прагнення показати країнам Африки та Азії, які дотримуються нейтралітету або більше схиляються до російської позиції щодо війни, що він урятував їх від голоду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС розраховує, що порти з українським зерном розблокують вже цього тижня

"Я з точки зору логіки бачу лише один аргумент, чому Путін має погодитися. Це його прагнення показати країнам, які дотримуються нейтралітету або більше схиляються до російської позиції щодо війни (в Африці, Азії), що він їх урятував від голоду, від зростання цін на продукти харчування. В усьому іншому я не розумію, навіщо йому це може потрібно. Погоджуючись на розблокування українських портів, він підриває власні зусилля з удушення української економіки. Думаю, у нього зараз на одних шальках терезів - репутація Росії для країн Азії та Африки, а небажання дати Україні заробити копійку - на інших", - розповів він.

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Топ коментарі
+18
Україна не погодиться. дєрмак і ко - дозволять і шпаринку, і диру. Власне, як дозволили мордору так вільно пройти південь України в лютому - березні 2022р.
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18.07.2022 15:52
+18
Всі ті, хто розміновував Чонгар,
зараз розміновують Одесу.
Чи ще неначасі?
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18.07.2022 15:58
+14
Україна то не погодиться, але чи є така впевненість стосовно переговорників від зеленського?
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18.07.2022 15:53
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Ви вже легалізуєте міжнародного терориста. Тому всі ваші висери - маячня і засирання мозку...
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18.07.2022 15:50 Відповісти
Арахамія там головний, під проводом кремлівського крота?
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18.07.2022 16:03 Відповісти
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18.07.2022 20:26 Відповісти
Україна вирощує лише 5% фуражного зерна. Вартість 1т = 90$. 20 млн т*90$ = 1,8 млрд $. Україна просить у Заходу щомісяця 9 млрд тонн. Не здається що що кіпіш дутий?.. Кремлівські сатаністм хочутт зупинення наступу наших військ на півдні. Це буде прямою зрадою.
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18.07.2022 22:10 Відповісти
Україна не погодиться. дєрмак і ко - дозволять і шпаринку, і диру. Власне, як дозволили мордору так вільно пройти південь України в лютому - березні 2022р.
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18.07.2022 15:52 Відповісти
того і кротівник засекретив переговори і склад комісії і все таке. Кротівник погодиться на все, що вигідно тільки Росії. Недарма рузге веде себе розвязно і атакує Одесу і Миколаїв. Кулеба щось промимрив про фронтальну атаку, мовляв не дозволимо. По моєму, це значить о погодились на розмінування акваторії і огляд ФСБ кожного судна. яке йде в Україну і назад.
коли забирали з куби ракетки, америкоси в морі інспектували кожен сухогруз,який йшов з Куби. Стидоба була неописуемая,,а тепер карлик хоче принизити Україну,і всім показати,дивіться який я герой.
Тут не десант йде мова, карлик висаджуватись не збирається, нема кому та і ніхто не піде топитись.
а ось показати перед азіатами, ми ще огого я як захочу то...... тут і до тивинських шаманів можна не ходити і ранком не вживати сечу оленя.
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18.07.2022 16:43 Відповісти
Все верно, надо давить на то, чтобы полностью вывести чм флот или нужен конвой третьей силы, желательно США
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18.07.2022 15:53 Відповісти
Україна то не погодиться, але чи є така впевненість стосовно переговорників від зеленського?
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18.07.2022 15:53 Відповісти
Є, називається інстинкт самозбереження. Якщо в результаті договорняків буде атаковано Одесу то дєрмаків та хламідій винесуть на вилах з ОПи.
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18.07.2022 15:59 Відповісти
Одесу вже було атаковано і що? Маріупіль взагалі з лиця Землі зтерли і що? Нічого. Може не треба чекати? вже вибачайте, але венірічні захворювання типу згаданих вище хламідій лікують одразу як тільки про них дізнаються. Не чекати, коли печінка скажимо відвалиться чи нирки відмовлять чи ще щось через їх підступну і непомітну життєдіяльність.
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18.07.2022 16:07 Відповісти
Потому что эти сметуны не понимают что такое Майдан, а копировали русскую псевдоопозицию. Итог тот же.
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18.07.2022 16:13 Відповісти
Никто никого не снесет, так как неначаси и Порошенко бы ваш не только Одессу, но и Львов бы сдал.
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18.07.2022 16:12 Відповісти
зебил вылез срать...
гавном воняет
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18.07.2022 16:43 Відповісти
Это не моя логика, а сметунов. У них всегда есть оправдание.
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18.07.2022 17:23 Відповісти
R2D2@peace1796

На ЗАЕС чутно вибухи і постріли
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18.07.2022 15:56 Відповісти
Кацапи унітаз ділять? "Ми дєлілі унітаз, много наших полягло" (С)
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18.07.2022 15:59 Відповісти
Угорщина догралася.

Шольц у своєму інтерв'ю зазначив, що задля збереження статусу великого світового гравця, ЄС повинен позбутись принципу одноcтайності в питаннях міжнародної політики. Зокрема йдеться про позбавлення проблемних членів ЄС права вето, яке не раз сповільнювало або унеможливлювало рішучі та ефективні дії ЄС, зокрема і в питанні протидії російській агресії.
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18.07.2022 15:57 Відповісти
для німців і Польша проблемна. Бо: постійно німцям витикала за північний потік - роками, бо не хоче ідеології гендер і лгбт+ будь-який символ з клавіатури який ще не зарезервований в школах, не хоче підчиняти свої фінанси (зберегли свою власну грошову одиницю), не хочуть признавати закони які придумають в Брюселі вищими за свої, не хочуть признвати вищість європейських судів вищими за свій Конституційний суд, не хочуть поступатися енергетичною незалежністю (завдяки ній у поляків газ з Норвегії, і вони не закрили свої вугільні шахти, хоча через чешського прем"єра-олігарха німці намогалися на них тиснути) Ми теж будемо для них проблемою, бо ми так само воліємо своє , ми хочемо жити по-своєму а не те що нам якийсь дядя чи тьотя придумали, як жити, би їм там вигідно. То ж не спешиться тішитися.
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18.07.2022 16:12 Відповісти
якщо поляки все це не хочуть, то нахіба вони в те ЄС влізли? А то зі своїм уставом в чужий монастир...
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18.07.2022 16:36 Відповісти
вони влазили коли й половини цих питань не виникало
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18.07.2022 17:24 Відповісти
Всі ті, хто розміновував Чонгар,
зараз розміновують Одесу.
Чи ще неначасі?
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18.07.2022 15:58 Відповісти
Які ще там транспортні коридори до Чорноморська і Одеси? Щоб по них під прикриттям зерноплавів прошмигнули швидкісні катери рашистів з десантом і захопили ці порти до підходу їх ВДК?
Доки ворожі кораблі роблять вигляд, що сховались в новоросійську, а насправді снують у Чорному морі, ні про які коридори у наші порти не може бути й мови!
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18.07.2022 15:59 Відповісти
ага, і ті кораблі снують так невидимо, шо ніхто їх не бачить
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18.07.2022 17:25 Відповісти
А на перевірку з боку кацапів вмісту вантажів суден Україна (точнише Зє, д'єрмак і агрохімія) погодиться?
На таке приниження Україна вже погодилась чи ще ні?
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18.07.2022 16:02 Відповісти
дєрьмак там головує, йогож не зняли, не посадили. Весь світ кричить - держи крота, а оманський робить вигляд, що це не про Україну
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18.07.2022 16:06 Відповісти
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18.07.2022 16:25 Відповісти
В усьому іншому я не розумію, навіщо йому це може потрібно

Погодившись, воно намагатиметься продемонструвати наче расєя здатна до перемовин. A отже усі уміратварятєлі отримають новий шанс заволати "ваєнава рішенійа канфлікта ні сущєствуйєт!", чим можуть ускладнити постачання Україні зброї. А далі лише справа часу, коли воно полізе атакувати порти під якимось фейковим приводом "захисту" від "небезпеки", яку нібито "створює" Україна - мовляв, ми рузкійє харошійє всьо випалняйєм, а Україна нєт
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18.07.2022 16:40 Відповісти
Найкращий вихід - ліквідація чф раші + бастіони + аєродроми в Криму паралельно установлюєм ППО ПРО і не допускаєм Троянського коня під виглядом зернових коридорів.
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18.07.2022 17:00 Відповісти
Ні хріна невідомо про що там дєрмаки з хаміями з кацапами домовляються? Бізнес він такий-потребує тиші.
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18.07.2022 17:37 Відповісти
Ша. Останній шанс для Зелі. Потім навіть після капітуляції він не зможе перед Путлером виправдатися та отримати ярлик на князювання.
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18.07.2022 21:56 Відповісти
 
 