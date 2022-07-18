Кулеба про "зернові коридори": Україна не погодиться на рішення, яке залишатиме шпаринку для фронтальної атаки з моря на наші порти
Україна не погодиться на жодне рішення, яке залишатиме бодай найменшу шпаринку для можливості фронтальної атаки РФ на українські порти з моря.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Forbes, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми не погодимося на жодне рішення, яке залишатиме будь-яку шпаринку для можливості фронтальної атаки на українські порти з моря з боку Російської Федерації", - сказав Кулеба.
Він зазначив, що для домовленості щодо експорту зернових з України залишилося вирішити питання, пов'язані з логістикою та безпекою.
"На зустрічі в Стамбулі делегації на рівні експертів сіли і проговорили низку безпекових питань, що перебувають у компетенції військових і логістів. Політично рамку розуміємо. Залишилося вирішити питання, пов'язані з логістикою та безпекою. Учора делегації та переговорні команди значною мірою ці питання зняли. Тепер це все треба покласти на папір", - пояснив міністр.
На думку Кулеби, президент РФ може піти на домовленість виходячи із прагнення показати країнам Африки та Азії, які дотримуються нейтралітету або більше схиляються до російської позиції щодо війни, що він урятував їх від голоду.
"Я з точки зору логіки бачу лише один аргумент, чому Путін має погодитися. Це його прагнення показати країнам, які дотримуються нейтралітету або більше схиляються до російської позиції щодо війни (в Африці, Азії), що він їх урятував від голоду, від зростання цін на продукти харчування. В усьому іншому я не розумію, навіщо йому це може потрібно. Погоджуючись на розблокування українських портів, він підриває власні зусилля з удушення української економіки. Думаю, у нього зараз на одних шальках терезів - репутація Росії для країн Азії та Африки, а небажання дати Україні заробити копійку - на інших", - розповів він.
Будь ласка, зачекайте...
коли забирали з куби ракетки, америкоси в морі інспектували кожен сухогруз,який йшов з Куби. Стидоба була неописуемая,,а тепер карлик хоче принизити Україну,і всім показати,дивіться який я герой.
Тут не десант йде мова, карлик висаджуватись не збирається, нема кому та і ніхто не піде топитись.
а ось показати перед азіатами, ми ще огого я як захочу то...... тут і до тивинських шаманів можна не ходити і ранком не вживати сечу оленя.
гавном воняет
На ЗАЕС чутно вибухи і постріли
Шольц у своєму інтерв'ю зазначив, що задля збереження статусу великого світового гравця, ЄС повинен позбутись принципу одноcтайності в питаннях міжнародної політики. Зокрема йдеться про позбавлення проблемних членів ЄС права вето, яке не раз сповільнювало або унеможливлювало рішучі та ефективні дії ЄС, зокрема і в питанні протидії російській агресії.
зараз розміновують Одесу.
Чи ще неначасі?
Доки ворожі кораблі роблять вигляд, що сховались в новоросійську, а насправді снують у Чорному морі, ні про які коридори у наші порти не може бути й мови!
На таке приниження Україна вже погодилась чи ще ні?
Погодившись, воно намагатиметься продемонструвати наче расєя здатна до перемовин. A отже усі уміратварятєлі отримають новий шанс заволати "ваєнава рішенійа канфлікта ні сущєствуйєт!", чим можуть ускладнити постачання Україні зброї. А далі лише справа часу, коли воно полізе атакувати порти під якимось фейковим приводом "захисту" від "небезпеки", яку нібито "створює" Україна - мовляв, ми рузкійє харошійє всьо випалняйєм, а Україна нєт