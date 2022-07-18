УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8023 відвідувача онлайн
Новини Війна
4 084 18
ВР (14812) законопроєкт (3547) перейменування (582)

ВР підтримала в першому читанні законопроєкт щодо зміни географічних назв, пов'язаних з Росією

перейменування

На засіданні 18 липня Верховна Рада прийняла за основу проєкт, що передбачає внесення змін до закону "Про географічні назви" щодо деколонізації топонімії та впорядкування використання географічних назв у населених пунктах України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на стенограму, опубліковану на сайті новин ВР.

За проголосували 253 народних обранця.

Перед голосуванням нардеп "ЄС" Володимир В'ятрович зауважив, що законопроєкт 7253 лише забороняє на майбутнє присвоювати назви, що пропагують Росію: "Але взявши його за основу, ми можемо до другого читання напрацювати справді комплексний закон, що і пропонує профільний комітет. Ми підтримуємо позицію комітету і закликаємо проголосувати його в першому читанні. Але треба розуміти, що деколонізація - це не лише про назви".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні оновили список діячів, іменами яких рекомендують називати вулиці

Нардеп "Голосу" Ярослав Юрчишин закликав до другого читання розширити законопроєкт, щоб він "стосувався не лише використання в нових назвах, власне, аналогії чи посилань до країни-агресора та її символів, а так само, щоби, власне, таке посилання ставало підставою до перейменування існуючих назв".

Також нардепи підтримали пропозицію скоротити наполовину строки подачі пропозицій і поправок для підготовки до другого читання вказаного законопроєкту.

Нагадаємо, проєкт закону №7253 "Про внесення змін до Закону України "Про географічні назви" щодо деколонізації топонімії та впорядкування використання географічних назв у населених пунктах України" був зареєстрований у ВРУ 5 квітня. Народні депутати пропонують заборонити присвоювати географічним об’єктам назви, що звеличують, увіковічують, пропагують, символізують державу-окупанта, її визначні, пам’ятні, історичні та культурні місця, міста, дати, події, діячів. Також документ забороняє називати населені пункти та інші географічні об'єкти на честь тоталітарного та радянського режиму.

В пояснювальній записці йдеться, що ухвалення законопроєкту забезпечить зменшення впливу Росії на внутрішню політику України та світогляд громадян; створить передумови для унеможливлення агітаційно-пропагандистської діяльності вороже налаштованих до України осіб; прискорить дерадянізацію і дерусифікацію країни, сприятиме зміцненню духу і моралі української нації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Кузьміних пропонує перейменувати вулиці Житомирщини на честь Зеленського. ДОКУМЕНТ

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+14
Ковбасу "Московську" теж перейменували, - на "Чорнобаївську". )))

показати весь коментар
18.07.2022 16:40
+8
Треба поновити історичну справедливість відмовившись вживати назви, нав'язані припадочним сифілітіком Петром: московія а не росія. Відповідно московит або москаль. А то нам кажуть, що ми вбиваємо русню, хоча це буряти, даги, чечени. А якщо вбиваємо москалів то це історично правильно.
показати весь коментар
18.07.2022 16:45
+5
А й дійсно, перейменувати українською мовою расєю на московію, а рф на московську федерацію. Відповідно громадян - на московитів. По-перше, історична назва, по-друге, дратуватиме замкадовських мухосранських кацапів, які звісно внєпалітікі але мацковських не дуже **********
показати весь коментар
18.07.2022 17:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ковбасу "Московську" теж перейменували, - на "Чорнобаївську". )))

показати весь коментар
18.07.2022 16:40 Відповісти
Саме перше, що пало на думку.
показати весь коментар
18.07.2022 16:53 Відповісти
ковбаса може й гарна, тільки назва фірми "Гриф" (із зображенням грифона) не надихає

це що, сирокопчене кацапське падло ?
показати весь коментар
18.07.2022 18:47 Відповісти
Цю ковбасу виробляють із москалів. А ви не знали?
показати весь коментар
18.07.2022 20:40 Відповісти
Треба поновити історичну справедливість відмовившись вживати назви, нав'язані припадочним сифілітіком Петром: московія а не росія. Відповідно московит або москаль. А то нам кажуть, що ми вбиваємо русню, хоча це буряти, даги, чечени. А якщо вбиваємо москалів то це історично правильно.
показати весь коментар
18.07.2022 16:45 Відповісти
Давно треба було це зробити. Запізнилися на 30 років із перейменуванням.
показати весь коментар
18.07.2022 16:51 Відповісти
__Вопреки .
тильки так зможемо мати перевагу.
назви мист дублювати !!!!!
Масква 2,Питер 2,Воронэж 2,Ростов 2 и ЛаскавоПросимо в Хаос ! __
показати весь коментар
18.07.2022 16:53 Відповісти
А й дійсно, перейменувати українською мовою расєю на московію, а рф на московську федерацію. Відповідно громадян - на московитів. По-перше, історична назва, по-друге, дратуватиме замкадовських мухосранських кацапів, які звісно внєпалітікі але мацковських не дуже **********
показати весь коментар
18.07.2022 17:06 Відповісти
на мокшандію..москва зведена на мокшанських болотах
показати весь коментар
18.07.2022 17:11 Відповісти
Тогда Украина автоматически станет Подмосковией.
показати весь коментар
19.07.2022 10:46 Відповісти
оце пздц як наразі необхідно..а довбні в ВР, що голосували, знають скільки бабла коштує зміна назв??? чи у нас бюджет безрозмірний?? чи вони особистро оплатять всі витрати?? це ж не тільки заміна табличок на кожному домі...це прописка у паспортах, пошта, карти, всі органи державної влади, документи на власність, водійські і дофуя іншого..депутати перші попруться потім з претензіями
показати весь коментар
18.07.2022 17:09 Відповісти
скільки, по-вашому, це буде коштувати?
показати весь коментар
18.07.2022 17:19 Відповісти
оце пздц як наразі необхідно..
********
Та вже 30 років, як "неначасі"! Скільки можна, бл...ть?!
От, якби якийсь довбень записав у паспорті вас не Мариною Кравець, а Мариною П-ець, то ви б негайно побігли міняти документи, незважаючи на витрати часу і коштів.
Чи, може, сказали б, - "А какая разніца? - П-ець, то й хай собі буде П-ець!"?
показати весь коментар
18.07.2022 18:06 Відповісти
Тут дело принципа.Когда-то это нужно было сделать
Кому не нравится - за поребрик!
показати весь коментар
18.07.2022 17:20 Відповісти
трущоби між Чернігівською і Лісовою, Троя іі Виноградар - матрос жєлєзьняк використав весь глобус ху@лостана
показати весь коментар
18.07.2022 17:33 Відповісти
РАШУ В МОСКОВИЮ
показати весь коментар
18.07.2022 18:13 Відповісти
Проспект героїв Сталінграду на Оболоні...
показати весь коментар
18.07.2022 18:27 Відповісти
Монументи за радянською зiркою в парках на центральних вулицях Днiпра - на ровне мicце
показати весь коментар
19.07.2022 01:32 Відповісти
 
 