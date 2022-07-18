Рада прийняла за основу законопроєкт щодо стягнення боргів за комуналку під час війни

Депутати прийняли за основу законопроєкт щодо заборони стягнення з деяких організацій та фізичних осіб боргів за житлово-комунальні послуги на період дії воєнного стану.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт 7531 про внесення змін до закону України "Про виконавче провадження".

"За" проголосувало 287 депутатів.



"Тимчасово на період дії воєнного стану на території України забороняється примусове виконання рішень про стягнення з фізичної особи заборгованості за житлово-комунальні послуги", - йдеться у законопроєкті.

Документ передбачає припинення виконавчих проваджень не лише для боржників – фізичних осіб. Він також забороняє подавати до суду за борги з комуналки на підприємства оборонно-промислового комплексу, визначені у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

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Від відповідальності тимчасово звільнено органи військового управління, військові частини, вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи установ вищої освіти, установи та організації, які входять до складу Збройних сил України.



Автори поправок зазначають, що цей закон "сприятиме захисту конституційних прав і свобод людини та громадянина".



