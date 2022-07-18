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ВР (14812) борг (2117) тарифи (1921) комунальні послуги (558)

Рада прийняла за основу законопроєкт щодо стягнення боргів за комуналку під час війни

комуналка

Депутати прийняли за основу законопроєкт щодо заборони стягнення з деяких організацій та фізичних осіб боргів за житлово-комунальні послуги на період дії воєнного стану.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт 7531 про внесення змін до закону України "Про виконавче провадження".

"За" проголосувало 287 депутатів.

"Тимчасово на період дії воєнного стану на території України забороняється примусове виконання рішень про стягнення з фізичної особи заборгованості за житлово-комунальні послуги", - йдеться у законопроєкті.

 Документ передбачає припинення виконавчих проваджень не лише для боржників – фізичних осіб. Він також забороняє подавати до суду за борги з комуналки на підприємства оборонно-промислового комплексу, визначені у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Також читайте: ВР пропонує мораторій на стягнення боргів за комуналку під час війни

Від відповідальності тимчасово звільнено органи військового управління, військові частини, вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи установ вищої освіти, установи та організації, які входять до складу Збройних сил України.

Автори поправок зазначають, що цей закон "сприятиме захисту конституційних прав і свобод людини та громадянина".

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А їх колись стягували? У мене півбудинку до війни мали по 20+ тисяч боргу, і нічого, все нормально.
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18.07.2022 16:41 Відповісти
А відключати комунальні послуги за несплату не заборонили? Значить можно красти електрику, газ і інші комунальні послуги? В як що комунальні послуги до зими закінчаться?
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18.07.2022 16:43 Відповісти
Дурня дурня дурня піарщики хренови зараз % неплательщиков збільшится ! А яка в вас буде рожа перед тими кто справно платив коли комунальники із зі боргів припинять постачання услуг це ж сніжний ком. Субсидіі субсидіі субсидіі до вас зеленоухие це запровадила патріотична українська влада а ви все пересираете своею жадібностью до піара разом зі своїм боневтік
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18.07.2022 16:54 Відповісти
Тимчасово на період дії воєнного стану на території України
Джерело:
А кінця війні - і не видно ...
Тобто тимчасово - може затянутися не на місяці , а на роки ...
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18.07.2022 20:56 Відповісти
цим депутатам хіба керувати колгоспом "лампочка ілліча", на більше не здатні
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18.07.2022 18:31 Відповісти
Колхозом нет, а вот самой лампочкой, возможно и да.
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18.07.2022 19:53 Відповісти
Помню, платил в 90е, потом оказалось зря....
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18.07.2022 19:57 Відповісти
 
 