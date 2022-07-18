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Новини Війна
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Зеленський (22399) перемовини (2715) росія (63556) Кулеба Дмитро (3604)

Наразі жодних перемовин про мир немає з вини РФ. Ніхто на цю тему не зустрічається, - Кулеба

перемовини

Росія не відмовилася від кінцевої мети розв'язаної нею війни, яка полягає у знищенні України, тому наразі жодних переговорів про мир не проводиться.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю Forbes, інформує Цензор.НЕТ.

"Статус мирних переговорів - це удар по Вінниці, удар по Миколаєву, удари по Харкову, інших містах і штурмові дії росіян на сході України. Росіяни як мантру повторюють: "З 24 лютого наші цілі залишилися незмінними, змінився лише спосіб їхнього досягнення". Спосіб із фронтальної атаки на Україну з метою одномоментного знищення було змінено на концентровані удари і просування зі сходу. Але мета залишилася незмінною - знищити нас", - наголосив український міністр.

Він підкреслив, що кожною такою заявою росіяни демонструють не готовність до переговорів, а незмінність кінцевої мети цієї "операції" - знищення України.

"Жодних переговорів про мир станом на зараз немає з вини російської сторони, і ніхто на цю тему не зустрічається", - заявив глава МЗС.

На його думку, спочатку слід змінити ситуацію на фронті, тому що переговори безпосередньо привʼязані до неї.

"Я всім партнерам кажу просту річ: за стіл переговорів Росія має сісти після поразки на полі битви. Інакше це буде знову мова ультиматумів", - зазначив Кулеба.

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Він додав, що президент Володимир Зеленський дотримується в цьому питанні принципової позиції: "Він не виключає можливість переговорів, але зараз для цього немає підстав з огляду на агресивну поведінку Росії. Він дуже чітко прокомунікував це з лідерами країн, які натякали на переговори. Ці лідери теж перестали про це говорити".

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Топ коментарі
+7
А переговоры о чем???? С маньяком??? Вы серьёзно???
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18.07.2022 17:06
+6
колись путін сказав що терористів потрібно мочити в сортірє ось ЗСУ його побажання і втілює в життя на практиці)
---------------------------------------------------------------------------------------
слава ЗСУ!
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18.07.2022 17:11
+6
А ЭТО ТОГДА ЧТО ТАКОЕ?
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18.07.2022 17:11
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А переговоры о чем???? С маньяком??? Вы серьёзно???
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18.07.2022 17:06 Відповісти
Про що можливо домовитися з параноїдним великодержавним шовіністом!!!))
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18.07.2022 17:18 Відповісти
Значить Рашка не хоче перемовин, а ми хочемо. Оце так номер.
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18.07.2022 23:23 Відповісти
колись путін сказав що терористів потрібно мочити в сортірє ось ЗСУ його побажання і втілює в життя на практиці)
---------------------------------------------------------------------------------------
слава ЗСУ!
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18.07.2022 17:11 Відповісти
А ЭТО ТОГДА ЧТО ТАКОЕ?
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18.07.2022 17:11 Відповісти
Зелена пліснява втілює в життя кремлівський сценарій !!!)))
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18.07.2022 17:20 Відповісти
Якщо зепедики говорять немає - значить 100% є.
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18.07.2022 17:25 Відповісти
Если нужно зерно вывести - перемирье даже объявим...

Как Жданов сказал
"господин посол ООН, а где ваше участие в Юа? Или только там где деньги?"

_________________

ХЛОПЦІ ПРИ МОЖЛИВОСТІ ПРИКРИВАЙТЕ ЮРІЯ БУТУСОВА ТА ПОДІБНИХ ЙОМУ:
БЕЗ НИХ НІКОМУ БУДЕ ЗАДАТИ "СКЛАДНІ" ПИТАННЯ НАШИМ ПАЦЮКАМ.
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18.07.2022 17:57 Відповісти
Я кулебі не вірю, бо цей щмат лайна відмивав яника.
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18.07.2022 18:28 Відповісти
В Укураїні я вірю тільки Бутусову та Порошенко.
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18.07.2022 21:11 Відповісти
Ви ****** владо! Ваше завдання не просити перемовин, а просити зброю, ресурси і гроші, щоб вибити їх ***** з землі Української! А вони плачуть що "російка не хоцє говорити"!!! Може саме в цьому і зацікавлена наша влада, не завдати поразки, а заморозити все на прийдешні роки?
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19.07.2022 00:16 Відповісти
 
 