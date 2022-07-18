УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8270 відвідувачів онлайн
Новини Війна
4 730 47
Білорусь (7833) Кулеба Дмитро (3604)

Дипломатичні відносини з Білоруссю будуть розірвані, якщо її війська перетнуть кордон України, - Кулеба

білорусь

Дипломатичні відносини з Білоруссю будуть розірвані у разі вторгнення білоруських військ на територію України.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю українському виданню Forbes, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Білорусь є співучасником злочину Росії, це питання ніхто не ставить під сумнів. Ми розірвали дипломатичні відносини з Російською Федерацією одразу після початку повномасштабного наступу. Так само вони (відносини з Мінськом – ред.) будуть розірвані, якщо Збройні сили Республіки Білорусь перетнуть кордон України", – сказав Кулеба.

Очільник українського МЗС також зазначив, що білоруський маршрут постачання українського зерна наразі не розглядається.

"В Україну з Білорусі летять ракети. Білоруський маршрут розглядався нами та союзниками виключно як шлях останньої надії, якщо вже ніщо інше не спрацює. Нікому не хотілося мати жодних справ із Мінськом, який є співучасником агресії, з будь-яких торговельних питань.

Читайте також: Загроза з боку Білорусі нині невисока, але може зрости залежно від успіхів РФ на території України, - Скібіцький

Але дуже добре попрацювали логісти і приватні інвестори (трейдери по суті) щодо розширення можливостей наземних шляхів через країни ЄС, пішов прогрес у переговорах щодо морського шляху, тому варіант аварійного білоруського шляху більше не на порядку денному.", – пояснив Кулеба.

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+52
Тобто ракети то *****,вбивають якихось лохів,не заважайте.
показати весь коментар
18.07.2022 17:10
+38
Значить мало Київ бомбили з білораши і гвалтувати в гостомелях бородянках, чернобиль мало всього 1 місяць в окупації разом з Чернігівщиною побув... недостатньо для розриву дип.відносин цього, ой не достатньо... Кончені терпіли!
показати весь коментар
18.07.2022 17:14
+36
капець..а те що з її території кондон перетинали війська, літаки і ракети то нічого так? пофігу, якої держави
показати весь коментар
18.07.2022 17:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
От напугал бульбафюрера так напугал
показати весь коментар
18.07.2022 17:09 Відповісти
зелені дуже, дуже суворі...
показати весь коментар
18.07.2022 17:21 Відповісти
И что хуже всего... Считают себя любимых бессмертными...
показати весь коментар
18.07.2022 17:26 Відповісти
Тобто ракети то *****,вбивають якихось лохів,не заважайте.
показати весь коментар
18.07.2022 17:10 Відповісти
Бульбафюрер думає, капець я вже все зробив щоб мені оголосили війну, а оголошення все нема.
показати весь коментар
18.07.2022 17:56 Відповісти
Батька сильно расстроится такому сценарию
показати весь коментар
18.07.2022 17:10 Відповісти
показати весь коментар
18.07.2022 17:10 Відповісти
Пюрер это класс!!!!
показати весь коментар
18.07.2022 17:27 Відповісти
капець..а те що з її території кондон перетинали війська, літаки і ракети то нічого так? пофігу, якої держави
показати весь коментар
18.07.2022 17:12 Відповісти
Вы нипанимаите, эта другое
показати весь коментар
18.07.2022 17:15 Відповісти
Якось воно по дебільному звучить... Щось навіяло зі старого : Чого припрлися в поліцію? От коли уб"ють, тоді приходьте.
показати весь коментар
18.07.2022 17:13 Відповісти
Значить мало Київ бомбили з білораши і гвалтувати в гостомелях бородянках, чернобиль мало всього 1 місяць в окупації разом з Чернігівщиною побув... недостатньо для розриву дип.відносин цього, ой не достатньо... Кончені терпіли!
показати весь коментар
18.07.2022 17:14 Відповісти
Зебилы,а откуда прилезли орки 24? Этого мало,плюс ракеты?
показати весь коментар
18.07.2022 17:19 Відповісти
Білорусь не пішла поки що завдяки виключно одному фактору - білоруси не підтримують ідею йти війною на Україну.
Тому дипломатичні відносини - то до сраки.
Треба розмовляти з народом Білорусі і пояснювати чому не варто брати приклад з дибілів козломордих.
показати весь коментар
18.07.2022 17:19 Відповісти
Нажаль вони не мають народу, мають населення. Тож ніским говорити...
показати весь коментар
18.07.2022 17:33 Відповісти
«...не кидайте перлів ваших перед свинями, щоб вони не потоптали їх ногами своїми, і, обернувшись, не розтерзали вас» (Матв., 7, 6).
показати весь коментар
18.07.2022 17:34 Відповісти
чомусь зовсім не здивований... наші люди втрачають розум на очах
показати весь коментар
18.07.2022 18:23 Відповісти
У народу Білорусі думку взагалі ніхто не питає, особливо після розгону мітингів. Якщо Ху*ло скаже, то білоруська армія атакує спільно з рашистами. Інша річ, що білоруські війська підуть на перегній,але клопотів можуть створити.
показати весь коментар
18.07.2022 17:37 Відповісти
ви або насправді дурні, або гоните пургу навмисне - не лукашенко побіжить з автоматом в Україну, і не йлго клони, наказ виконувати будуть звичайні люди - і вони його нащастя на даний час в більшості виконувати не хочуть, чи це важко зрозуміти?
Х..во бути впоротим
показати весь коментар
18.07.2022 18:25 Відповісти
Будуть виконувати. Багато хто - з радістю. Одного авіадиспетчера згадайте.
показати весь коментар
18.07.2022 22:19 Відповісти
Уже ж пересекали...Ну ладно, это не в счет. Но есть вопрос: если нет дип. отношений с кацапией(что правильно) то на кой ляд эта возня с визами?
показати весь коментар
18.07.2022 17:20 Відповісти
"...на кой (б)ляд эта возня с визами"? А як же "хахли" з московії будуть їздити "к мамє"?
показати весь коментар
18.07.2022 17:38 Відповісти
тобто надання території своєї держави, як плацдарм для обстрілів та бомбардувань, бути хабом для награбованих в Україні речей, це ще не злочин і не привід для призупинення дип.відносин?
показати весь коментар
18.07.2022 17:28 Відповісти
В наше місто саме білоруси зайшли, саме перетнувши кордон! Цього мало?
показати весь коментар
18.07.2022 17:29 Відповісти
этадругое
показати весь коментар
18.07.2022 18:45 Відповісти
разрыв дипотношений?... общественность предлагает вжарить по бункеру таракана из всех стволов чтоб там и подох...
показати весь коментар
18.07.2022 17:29 Відповісти
Розірвати треба було 25 лютого, недоумки зелені,
показати весь коментар
18.07.2022 17:31 Відповісти
А до сих пор лукашисты не пересекали границу или всем показалось что белорузкие танки стояли в 40км от Киева?
показати весь коментар
18.07.2022 17:37 Відповісти
Наш ГУР скаже, що не має доказів, а мають бути військові квитки, паспорти, документи, зізнання полонених. Співучвсть Білорусі у війні не є агресією і злочином., просто допомога братській рашці. Інакше арахамії-подоляки на перемовини в Білорусь не їздили б.
показати весь коментар
18.07.2022 17:49 Відповісти
треба вже мінськ бомбити а не про відносини мямлити
показати весь коментар
18.07.2022 17:37 Відповісти
Порвем как тузик грелку
показати весь коментар
18.07.2022 17:42 Відповісти
Мудак ти кулеба

Просто мудак
показати весь коментар
18.07.2022 17:42 Відповісти
Тобто, якщо ЗСУ звільнять повністю територію України від рашистів, але вони нас далі будуть обстрілювати з території Білорусі, то вже можна вважати, що "мир, дружба, жвачка".
Це просто ху*ня, а цей поц ще називається міністром МЗС
Хоча зрозуміло який "мир" Зеля через арахамій-подоляків просуває.
показати весь коментар
18.07.2022 17:43 Відповісти
О а ракети то конфеті !
показати весь коментар
18.07.2022 17:43 Відповісти
шоти Кулеба мелеш
Білорусь находиться в пасивній війні проти України
а ти все шукаїш якісь шпаринки щоб їх виправдати
ганьба тобі!!
показати весь коментар
18.07.2022 17:51 Відповісти
А я шото упустил. С РФ у нас есть дипотношения?
показати весь коментар
18.07.2022 18:04 Відповісти
Колиб ми не мали, то як би ми допомогали Московії спецоперацію проводити ?
показати весь коментар
18.07.2022 21:50 Відповісти
виявляється, безмежна тупість зелених піdорів, то хвороба, яка передається повітряно-крапельним шляхом - тобто кулебі (ну, справді, чи не єдиному притомному чоловікові серед зелених уйоbків) замало мало не щоденних обстрілів з бульбократії, замало наступу на київ у лютому-березні звідти ж, треба іще якийсь привід...
а в мене питання: а чи зелені піdорки не сподіваються якось найближчим часом розпочати чергове ************** відбудівництво-крадівництво з використанням бидлоруського бітуму?
показати весь коментар
18.07.2022 18:15 Відповісти
Це жах якийсь, а не влада.
показати весь коментар
18.07.2022 18:21 Відповісти
Зелене = *******. Нічого нового.
показати весь коментар
18.07.2022 18:32 Відповісти
кулеба ты что - дебил? белорусь предоставляла и предоставляет русским всю логистику для войны и обстрелов, но это не считается??
вы там совсем мозгами поехали!
показати весь коментар
18.07.2022 18:46 Відповісти
бульбараша критично зависит он новополоцкого и мозырского нефтезаводов. Мозырский можно достать артой, пару попаданий и 25% бюджета бульбараши минус. Легко, доступно - 35км от границы по прямой. Но серые схемы видимо сейчас приносят сверхприбыль - и Порох и Зеленский всегда поддерживали бульбофюрера.
показати весь коментар
18.07.2022 21:00 Відповісти
А массированных обстрелов и мощного вторжения с ее территории недостаточно для этого. Ну и пацифисты в Киеве сидят.
показати весь коментар
18.07.2022 21:36 Відповісти
А чому досі не перервали стосунки з Білоруссю?
показати весь коментар
18.07.2022 21:47 Відповісти
їбанувся в корінь зелений сраколиз? звідки половина іскандерів прилетіла? часом не з їблорусі? які нахвідносини,з беларускай губєрнієй?
показати весь коментар
18.07.2022 21:53 Відповісти
Діма, харе нести цю *****!
Тут на цензор.нет є спогади комбата з 58-ої бригади. Він каже, що на півночі Чернігівської проти них стояли бульбаші і техніка була з позначками білоруської армії!
На кого, Діма, розрахована ця твоя мівіна на вуха?
показати весь коментар
18.07.2022 22:47 Відповісти
а почему не сейчас когда с территории беларуси УКРАИНУ вовсю обстреливают?!
показати весь коментар
19.07.2022 11:04 Відповісти
 
 