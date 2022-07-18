Дипломатичні відносини з Білоруссю будуть розірвані, якщо її війська перетнуть кордон України, - Кулеба
Дипломатичні відносини з Білоруссю будуть розірвані у разі вторгнення білоруських військ на територію України.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю українському виданню Forbes, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Білорусь є співучасником злочину Росії, це питання ніхто не ставить під сумнів. Ми розірвали дипломатичні відносини з Російською Федерацією одразу після початку повномасштабного наступу. Так само вони (відносини з Мінськом – ред.) будуть розірвані, якщо Збройні сили Республіки Білорусь перетнуть кордон України", – сказав Кулеба.
Очільник українського МЗС також зазначив, що білоруський маршрут постачання українського зерна наразі не розглядається.
"В Україну з Білорусі летять ракети. Білоруський маршрут розглядався нами та союзниками виключно як шлях останньої надії, якщо вже ніщо інше не спрацює. Нікому не хотілося мати жодних справ із Мінськом, який є співучасником агресії, з будь-яких торговельних питань.
Але дуже добре попрацювали логісти і приватні інвестори (трейдери по суті) щодо розширення можливостей наземних шляхів через країни ЄС, пішов прогрес у переговорах щодо морського шляху, тому варіант аварійного білоруського шляху більше не на порядку денному.", – пояснив Кулеба.
Будь ласка, зачекайте...
Тому дипломатичні відносини - то до сраки.
Треба розмовляти з народом Білорусі і пояснювати чому не варто брати приклад з дибілів козломордих.
Х..во бути впоротим
Просто мудак
Це просто ху*ня, а цей поц ще називається міністром МЗС
Хоча зрозуміло який "мир" Зеля через арахамій-подоляків просуває.
Білорусь находиться в пасивній війні проти України
а ти все шукаїш якісь шпаринки щоб їх виправдати
ганьба тобі!!
а в мене питання: а чи зелені піdорки не сподіваються якось найближчим часом розпочати чергове ************** відбудівництво-крадівництво з використанням бидлоруського бітуму?
вы там совсем мозгами поехали!
Тут на цензор.нет є спогади комбата з 58-ої бригади. Він каже, що на півночі Чернігівської проти них стояли бульбаші і техніка була з позначками білоруської армії!
На кого, Діма, розрахована ця твоя мівіна на вуха?