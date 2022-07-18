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Право на відстрочку від призову під час мобілізації отримають освітяни й науковці, - законопроєкт

мобілізація

18 липня парламент під час пленарного засідання розглянув ряд законодавчих ініціатив. Серед них про те, що працівників українських закладів освіти не призиватимуть під час мобілізації.

Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, ухвалено в першому читанні за основу законопроєкт №7352. Цей документ передбачає, внесення змін до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Право на відстрочку від призову під час мобілізації поширюватиметься на педагогічних працівників закладів вищої освіти та закладів фахової передвищої освіти.

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Як йдеться в тексті документа, одна з умов для отримання права на відстрочку - такі громадяни мають бути працевлаштовані в закладах освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки. Вчене звання або науковий ступінь освітянина в такому разі до уваги не братимуться.
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Топ коментарі
+29
Нобелівські лауреати.

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18.07.2022 17:33
+13
А Ківа, науківець, доктор фаллософії з гри в кишеньковий більярд?
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18.07.2022 17:42
+9
прохвесор і дацент !
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18.07.2022 17:36
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Нобелівські лауреати.

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18.07.2022 17:33 Відповісти
Це вони в окопі, шолі?
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18.07.2022 17:59 Відповісти
ротяками окопи копали - бачте як щоки накачали.
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18.07.2022 18:26 Відповісти
А в очах розум і натхнення.
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18.07.2022 21:07 Відповісти
Шнобелівські
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19.07.2022 07:42 Відповісти
прохвесор і дацент !
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18.07.2022 17:36 Відповісти
Они и сейчас ее имеют, просто будут иметь я так понял все, а не только со степенью и званием.
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18.07.2022 17:37 Відповісти
По фігу. Особисто знаю людей, на яких відстрочка поширювалась, а їх все одно мобілізували без їхньої згоди (прописано в 23-й статті закону Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію), а тепер розводять руками, тому що 26 стаття закону Про військовий обов'язок та військову службу звільнити їх не дозволяє, і визнати, що накосячили, працівники РТЦК та СП (в народі "військомати") не можуть, бо вже отримали за успішну і дострокову мобілізацію нові погони погони та посади.
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18.07.2022 22:25 Відповісти
Як так розумію, 7484-1, єдиний закон для людей, вони вже поховали.
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18.07.2022 17:40 Відповісти
А Ківа, науківець, доктор фаллософії з гри в кишеньковий більярд?
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18.07.2022 17:42 Відповісти
у нього тема дисертації "Облаштування жомових ям в середній полосі підчас критичного винищення ВРХ в приватномус/г виробництві"
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18.07.2022 21:38 Відповісти
Так вже було таке?
Чи шо це за онанізм?
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18.07.2022 17:48 Відповісти
Правильно, не треба проффесоров призивати
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18.07.2022 17:49 Відповісти
мабудь закон від фізкультурника Мазурашу - він недавно пропонував всім дозвіл на виїзд з країни, наприклад хто має дітей ті втікають, хто має нерухомість і роботу за кордоном - велкам на виїзд... а країну захищати то тим хто нічого не має, от такий парадокс від зелених придурків...
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18.07.2022 17:51 Відповісти
ну и с какого хера им такие льготы? Еще неизвестно будет ли новый учебный год? И ученые они тоже разные.. С какого перепугу освобождать от призыва филологов, историков, политологов? А ученые? Илюха Кива тоже, ***, ученым был
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18.07.2022 18:00 Відповісти
Дурень, а хто твоїх дітей вчити буде?
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18.07.2022 18:07 Відповісти
а хто їх вчив останні два роки?
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18.07.2022 18:25 Відповісти
викладачі й вчили.
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18.07.2022 18:41 Відповісти
дійсно? коли? під час ковідних карантинів? чи після 24 лютого?
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18.07.2022 18:51 Відповісти
Более маразматической идеи и представить сложно. Давайте уже всех освободим. Вы потом ищете предателей - так возьмите это предложившего на полиграф. Куда смотрит СБУ?
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18.07.2022 18:15 Відповісти
Хаму тоже отсрочка положена? Или он уже по возрасту непризывной?
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18.07.2022 18:15 Відповісти
Элементарно не могут даже запретить пророссийские партии - они возрождаются под новыми названиями. А их членами не пробовало заниматься СБУ? Или у них задачи поважнее? Результат работы имеем сейчас по всей стране.
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18.07.2022 18:18 Відповісти
Увага прем'єра!
95 квартал представляє новий серіал «Косять всі».
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18.07.2022 18:23 Відповісти
Стаття 17, частина 13, абзац 6 Закону України про військову службу... - відстрочка від призову надається на увесь період роботи за фахом. Тому ініціатива нічого докорінно не змінює, а лише дублює уже наявну норму. Інша справа, якщо б дозволили виїзд закордон - це було б новацією. А так лише імітація роботи чи турботи...
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18.07.2022 18:24 Відповісти
ви же не думаєте що люди пішли захищати Батьківщину тому що за законом прийшлосяа. Зовсім ні, тому що вони Батьківщину ******* і свої родини ******* і не хочуть щоб вся Україна стала цвинтарем як бідний Маріупіль.
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18.07.2022 18:35 Відповісти
Вчене звання або науковий ступінь освітянина в такому разі до уваги не братимуться.

в заголовке:
Право на відстрочку від призову під час мобілізації отримають освітяни й науковці

науковці без вченого звання або наукового ступеню???
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18.07.2022 18:38 Відповісти
А пасічникам коли відстрочку?
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18.07.2022 21:54 Відповісти
 
 