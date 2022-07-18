Право на відстрочку від призову під час мобілізації отримають освітяни й науковці, - законопроєкт

18 липня парламент під час пленарного засідання розглянув ряд законодавчих ініціатив. Серед них про те, що працівників українських закладів освіти не призиватимуть під час мобілізації.

Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, ухвалено в першому читанні за основу законопроєкт №7352. Цей документ передбачає, внесення змін до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Право на відстрочку від призову під час мобілізації поширюватиметься на педагогічних працівників закладів вищої освіти та закладів фахової передвищої освіти.

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Як йдеться в тексті документа, одна з умов для отримання права на відстрочку - такі громадяни мають бути працевлаштовані в закладах освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки. Вчене звання або науковий ступінь освітянина в такому разі до уваги не братимуться.