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5 канал (317) Нацрада ТРМ (458) РНБО (2242) телебачення (1161) Прямий канал (65)

"5 канал" та "Прямий" звернулись до РНБО і Нацради ТРМ щодо участі у телемарафоні замість медіагрупи "Україна"

прямий

Телеканали "Прямий" та "5 канал" звернулися до Ради національної безпеки і оборони та Національної ради з питань телебачення і радіомовлення із закликом виділити часовий слот у спільному телемарафоні "Єдині новини", який звільняється в разі припинення участі в ньому медіагрупи "Україна".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 5 канал.

Співробітники, журналісти та редакційні колективи "Прямого" і "5 каналу" вкотре висловили свою готовність долучитися до виробництва контенту та ефірів телемарафону.

"Із перших днів російського вторгнення телеканали за власною ініціативою і доброю волею відмовилися від традиційної сітки мовлення, перепрофілювали ефір, зокрема, транслювали й спільний марафон.

19 березня ТОВ "Вільні медіа" звернулося до Нацради, РНБО і Мінкультури та інформполітики із проханням надати "5 каналу" та "Прямому" частину ефірного часу в національному марафоні та ввести їх до складу редакційної групи. Телеканали отримали підтвердження від профільного міністра і голови Нацради з питань ТБ щодо виділення їм часових проміжків з 23 березня. Однак цього так і не сталося. Згодом пролунала відмовка про відсутність вільного слоту, який тепер, схоже, з'являється.

Натомість, канали в ніч на 4 квітня виключили з цифрового мовлення. Жоден чиновник досі не взяв на себе відповідальність за відключення телеканалів з цифрового ефіру і не пояснив, на яких законних підставах це відбулося. Урядовці досі не надали відповіді на петицію щодо незаконного відключення трьох телеканалів, термін якої сплив 13 липня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Петиція про повернення в цифровий ефір українських телеканалів "Еспресо", "5-го" і "Прямого" набрала необхідну кількість голосів

Хочемо наголосити: телеканали "Прямий" та "5 канал" завжди відстоювали державницькі, проукраїнські та проєвропейські позиції. Ми готові разом робити все для боротьби з гібридними інформаційними загрозами російської федерації та працювати 24/7, наближаючи спільну перемогу України у війні проти рашизму", - йдеться у зверненні.

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Топ коментарі
+18
Ze обсереться....
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18.07.2022 17:29
+15
Єдині новини та телемарафон - то то таке зборище лайна, одні проколомойські журналюги типу Мосійчук. Зрозуміло що Петра туди ніхто не пустить
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18.07.2022 17:33
+13
Марні сподівання. Вони не вихваляють найвеличнішого.
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18.07.2022 17:30
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18.07.2022 17:29 Відповісти
Марні сподівання. Вони не вихваляють найвеличнішого.
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18.07.2022 17:30 Відповісти
Єдині новини та телемарафон - то то таке зборище лайна, одні проколомойські журналюги типу Мосійчук. Зрозуміло що Петра туди ніхто не пустить
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18.07.2022 17:33 Відповісти
Цирковий узурпатор
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18.07.2022 17:37 Відповісти
Такой прекрасный говношмарафон был. Теперь всё испортят. Не пущать!
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18.07.2022 17:47 Відповісти
на яких умовах цікаво, якщо потрібно буде лизати дупу найвеличнішого, то навіщо воно їм, краще залишатись в опозиції; а ще їх примусять виконувати "обов'язковий мінімум" - транслювати постійно гундосики із вкрадливим пердінням
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18.07.2022 17:50 Відповісти
Кто о чём, а ты о свынобородатом и сывогундосом. Мажь на хлеб битум и теперь ешь
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18.07.2022 18:35 Відповісти
Та краще, щоб ці канали увімкнули замість телемарафону мусійчук-скабєєвої!
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18.07.2022 18:36 Відповісти
Нізя, там мають бути тільки антимайданівці.
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18.07.2022 18:57 Відповісти
 
 