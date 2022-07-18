Нацбанк повинен відмовитись від фіксованого валютного курсу: на ньому заробляють тільки банки та спекулянти, – економіст
Національний банк України повинен відмовитись від фіксованого курсу валют, запровадженого у лютому, адже через нього в країні склався подвійний курс, і різниця на ньому складає 5-7 гривень, чим активно користуються банки та спекулянти.
Про це заявив економіст Борис Кушнірук, інформує Цензор.НЕТ.
"Перший місяць фіксація курсу була вимушеною мірою – усім потрібен був час, щоб зрозуміти, на якому світі ми знаходимось. Але зараз існування двох курсів не дає нічого, крім корупції та зловживань", - впевнений Кушнірук.
Економіст пояснює: валютна виручка, яку заводять в країну експортери, продається за фіксованим курсом. В той час як валюта, потрібна для закупівель імпортних товарів, купується за банківським курсом, в результаті чого експортери та міністерство фінансів втрачає сотні мільйонів, а спекулянти – їх заробляють.
"Я бачу у цьому, на жаль, лише корупційну складову – тому що є дехто, хто дуже непогано заробляє на цій різниці. Єдиний вихід, який реально є у НБУ – відпустити курс. Так, ціни зростуть. Але це краще, ніж мати корупційну ситуацію, в якій заробляють тільки банки та спекулянти, пов’язані з владою", - резюмував економіст.
Раніше ексзаступник голови НБУ Олег Чурій та глава міжнародної академічної ради KSE Юрій Городніченко також заявили, що фіксація валютного курсу призводить лише до вимивання міжнародних резервів та до того, що на двох курсах заробляють банки.
Нагадаємо, наприкінці лютого НБУ зафіксував валютний курс на рівні 29,25 грн/$: саме по такому курсу зобов’язані продавати валюту експортери. Але, водночас, купувати валюту їм доводиться по комерційному курсу банків, який становить 35-36 грн/$. Таким чином, банківська маржа становить 5-6 грн на кожному доларі.
Будь ласка, зачекайте...
а що тут неправильно? Як би було навпаки - тоді да, був би повний треш.
Валюта, яку купують імпортери в банку, коштує 29.55 за долар.
Валюта, яку продають експортери в банку, продається по 29.45 за долар.
Банки заробляють 10 копійок - страшні спекулянти!!!
А от якщо відпустити курс - О-о-о-о-о-о... То будуть всі такі чесні, білі, пухнасті! А економіка як рване вгору! Всі станемо за пару місяців мільйонерами!
Хтось дуже того хоче. Гонтарєва і Кубів прямо в Лондоні в гробу перевертаються.
І я навіть знаю ще хто хоче. На "*уй" починається, на "ло" закінчується.
Великий "знавець" ти б хоча б трошки розібрався перед тим, як щось писати.
Експортер отримує валюту, за яку може отримати по фіксованому курсу НБУ - 29,25 грн./$,
для роботи майже будь-якому експортеру щось імпортне необхідно,
наприклад, зап. частини, якісь компоненти чи матеріали, та т.і.,
закуповує для цього він валюту вже по комерційному курсу, на сьогодні медіана 37,17 грн./$.
Імпортувати по фіксованому курсу можна тільки дуже обмежену номенклатуру товарів.
Може дійшло, що:
1) банк (чи кому заносять) заробляє не "10 копійок";
2) експортери втрачають, а ще і його продукція стає меньш конкурентноздатною на міжнародному ринку?
зокрема - айтішників
багато хто з них хочуть покинути Україну назавжди
а ми тут залишимося з оцим всим "щастям" самі
коли банки заробляють не законно на курсі то хай
заробляють тільки ставку налога нужно піднять до 70%
і ляля гроші в бюджет і для армії
і жирні банкіри хай заробляють в рамках дозволеного
Схоже той що по 100$ готівкових купляє у банку))
Так, готівковий дорожчий, безготівковий дешевший.
Заведену валюту продали по 29,25 а купити її можна по 29,60 на безготівковий рахунок, підприємству, під критичний імпорт.
Вчи мат-частину - гекономіст.
НБУ зафіксував валютний курс на рівні 29,25 грн/$: саме по такому курсу зобов'язані продавати валюту експортери. Але, водночас, купувати валюту їм доводиться по комерційному курсу банків, який становить 35-36 грн/$. Таким чином, банківська маржа становить 5-6 грн на кожному доларі. Джерело:
Показати тобі виписку з нашого банку?
На кого це розраховано?
Якщо тобі потрібен готівковий то так, купляй по 37)))
Такий розклад у 20% різниці не вигідний під контрабанду , і тим хто крутить готівковим доларом.
Ті хто працює в білу, різниці немає.
Ринок вже давно перейшов на комерційні рейки, а банки почали заробляти на українцях та війні.
А є готівковий курс - для тіньової економіки. Це контрабандисти, яким така ситуація СТРАШЕННО не подобається. І є айтішники, яким їх "галери" зарплату виплачують у гривні по офіційному курсу, а купити готівковий долар вони можуть по курсу чорного ринку. От вони теж на тому втрачають, це правда. Щоправда, тратити зараз в Україні гроші можна в основному у гривнях, купуючи товари і послуги, тому навіщо зараз робити запаси в доларах - ну це особиста справа кожного.
Моя думка така, що у порівнянні з тим, як в окопах на фронті наші солдати втрачають життя, то для айтішників то не велика втрата - можна трохи і потерпіти. Зрештою, не самі бідні люди в Україні.
У АйТи тоже есть предел терпения. Потери свыше 25% = выгоден переезд в Польшу или Румынию.
Так что надо быстрее возвращать плавающий курс, а СБУ предложить изучить вопрос с заатягиванием его возвращения.
https://uk.wiktionary.org/wiki/%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B0
Я переїхав до Польщі. Але далі працюю на українську ІТ компанію, бо хочу таким чином підтримати державу (сплачуючи податки).
Оформлений як ФОП 3-ї групи. Винагороду за роботу отримую в доларах на рахунок підприємця.
Візьмемо для прикладу ЗП в 1000 дол.
За цим сраним курсом 1000 дол = 29 тис 250 грн. при конвертації. Коли я витрачаю ці кошти в Польщі - 1 злотий ~= 8 грн., тобто мої 29250 грн = 3650 злотих.
А якби я отримував 1000 дол тут, то по курсу ~ 4 злотих / дол, я б мав 4000 злотих. Виходить, що через їх сраний курс я щомісяця недоотримую 350 злотих, що по курсу. 2800 грн, а ще податки. (а це місяць харчування)
Як думаєте? Чи довго я захочу працювати так? А ще кричать про підтримку ІТ... лицеміри!
235$ висланi в Приватбанк. Приватбанк щось там крутить у себе i тобi на руки дають 190!!!
Тобто на ровному мiстi cп+здили 45 баксов, тобто 20% зарплатнi ЗНИКЛИ!
Я вважаю що це кримiнал. Я розумiю комiciю платiжних систем у 5%, але 20% це вже ухуiння.
Хто поставив такий процент? Я так розумiю, що то не банк так сказився, якийсь полiтик дав указ? Навiщо знiмати 20%???? Хто збагатiв вiд цього? Що воно дало Украiнi? Це реально кримiнал, чи так за допомогою закону ворують як мафiя що крутить владу як ляльку-варежку, чи то виправдана мiра якась?
Що буде якщо убрати зняття 20%?