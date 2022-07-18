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гривня (1644) курс (1550) НБУ (10149)

Нацбанк повинен відмовитись від фіксованого валютного курсу: на ньому заробляють тільки банки та спекулянти, – економіст

курс,валют

Національний банк України повинен відмовитись від фіксованого курсу валют, запровадженого у лютому, адже через нього в країні склався подвійний курс, і різниця на ньому складає 5-7 гривень, чим активно користуються банки та спекулянти.

Про це заявив економіст Борис Кушнірук, інформує Цензор.НЕТ.

"Перший місяць фіксація курсу була вимушеною мірою – усім потрібен був час, щоб зрозуміти, на якому світі ми знаходимось. Але зараз існування двох курсів не дає нічого, крім корупції та зловживань", - впевнений Кушнірук.

Економіст пояснює: валютна виручка, яку заводять в країну експортери, продається за фіксованим курсом. В той час як валюта, потрібна для закупівель імпортних товарів, купується за банківським курсом, в результаті чого експортери та міністерство фінансів втрачає сотні мільйонів, а спекулянти – їх заробляють.

"Я бачу у цьому, на жаль, лише корупційну складову – тому що є дехто, хто дуже непогано заробляє на цій різниці. Єдиний вихід, який реально є у НБУ – відпустити курс. Так, ціни зростуть. Але це краще, ніж мати корупційну ситуацію, в якій заробляють тільки банки та спекулянти, пов’язані з владою", - резюмував економіст.

Раніше ексзаступник голови НБУ Олег Чурій та глава міжнародної академічної ради KSE Юрій Городніченко також заявили, що фіксація валютного курсу призводить лише до вимивання міжнародних резервів та до того, що на двох курсах заробляють банки.

Нагадаємо, наприкінці лютого НБУ зафіксував валютний курс на рівні 29,25 грн/$: саме по такому курсу зобов’язані продавати валюту експортери. Але, водночас, купувати валюту їм доводиться по комерційному курсу банків, який становить 35-36 грн/$. Таким чином, банківська маржа становить 5-6 грн на кожному доларі.

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Топ коментарі
+12
Вигідно тим -кому заносять ! Як думаєте кому заносять ? Правильно, єрмаку... це людина , яке зараз керує Україною !
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18.07.2022 17:51
+10
не тільки айтішніки))) повір... те що зробила зелена погань з країною - ми ще в повній мірі побачимо через 4-6 місяців
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18.07.2022 18:06
+9
зелена погань разом бєнями грабує людей, що заробляють у валюті
зокрема - айтішників
багато хто з них хочуть покинути Україну назавжди
а ми тут залишимося з оцим всим "щастям" самі
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18.07.2022 17:58
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Пропонують, підняти віртуальний доллар до вартості паперового? Реальність може збити з ніг на сраку.
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18.07.2022 17:49 Відповісти
Вигідно тим -кому заносять ! Як думаєте кому заносять ? Правильно, єрмаку... це людина , яке зараз керує Україною !
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18.07.2022 17:51 Відповісти
"Економіст пояснює: валютна виручка, яку заводять в країну експортери, продається за фіксованим курсом. В той час як валюта, потрібна для закупівель імпортних товарів, купується за банківським курсом,"

а що тут неправильно? Як би було навпаки - тоді да, був би повний треш.
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18.07.2022 17:52 Відповісти
куєш, мля
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18.07.2022 18:00 Відповісти
Абсолютно вірно.
Валюта, яку купують імпортери в банку, коштує 29.55 за долар.
Валюта, яку продають експортери в банку, продається по 29.45 за долар.
Банки заробляють 10 копійок - страшні спекулянти!!!

А от якщо відпустити курс - О-о-о-о-о-о... То будуть всі такі чесні, білі, пухнасті! А економіка як рване вгору! Всі станемо за пару місяців мільйонерами!

Хтось дуже того хоче. Гонтарєва і Кубів прямо в Лондоні в гробу перевертаються.

І я навіть знаю ще хто хоче. На "*уй" починається, на "ло" закінчується.
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18.07.2022 18:30 Відповісти
курс для імпортерів завжди має бути вищий, а то так можна було б самому собі експортувати імпорт з наваром)))
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18.07.2022 18:35 Відповісти
А шо, Гонтарєва вже того?
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18.07.2022 19:23 Відповісти
Потом нам все товары впаривают по курсу 40 и покупают доллар по 29 .... и по кругу.
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18.07.2022 21:29 Відповісти


Великий "знавець" ти б хоча б трошки розібрався перед тим, як щось писати.
Експортер отримує валюту, за яку може отримати по фіксованому курсу НБУ - 29,25 грн./$,
для роботи майже будь-якому експортеру щось імпортне необхідно,
наприклад, зап. частини, якісь компоненти чи матеріали, та т.і.,
закуповує для цього він валюту вже по комерційному курсу, на сьогодні медіана 37,17 грн./$.
Імпортувати по фіксованому курсу можна тільки дуже обмежену номенклатуру товарів.

Може дійшло, що:
1) банк (чи кому заносять) заробляє не "10 копійок";
2) експортери втрачають, а ще і його продукція стає меньш конкурентноздатною на міжнародному ринку?
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18.07.2022 23:09 Відповісти
зелена погань разом бєнями грабує людей, що заробляють у валюті
зокрема - айтішників
багато хто з них хочуть покинути Україну назавжди
а ми тут залишимося з оцим всим "щастям" самі
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18.07.2022 17:58 Відповісти
не тільки айтішніки))) повір... те що зробила зелена погань з країною - ми ще в повній мірі побачимо через 4-6 місяців
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18.07.2022 18:06 Відповісти
поїдуть усі, доведеться кілька десятків років навчати нових.
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18.07.2022 18:57 Відповісти
кушнірук ти не єкономіст а дебіл який купив диплом за сало
коли банки заробляють не законно на курсі то хай
заробляють тільки ставку налога нужно піднять до 70%
і ляля гроші в бюджет і для армії
і жирні банкіри хай заробляють в рамках дозволеного
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18.07.2022 17:59 Відповісти
Який олень це писав?
Схоже той що по 100$ готівкових купляє у банку))

Так, готівковий дорожчий, безготівковий дешевший.
Заведену валюту продали по 29,25 а купити її можна по 29,60 на безготівковий рахунок, підприємству, під критичний імпорт.

Вчи мат-частину - гекономіст.

НБУ зафіксував валютний курс на рівні 29,25 грн/$: саме по такому курсу зобов'язані продавати валюту експортери. Але, водночас, купувати валюту їм доводиться по комерційному курсу банків, який становить 35-36 грн/$. Таким чином, банківська маржа становить 5-6 грн на кожному доларі. Джерело:
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18.07.2022 18:07 Відповісти
Та ні. Імпортери купують валюту: долар по 29.55, євро сьогодні по 29.96

Показати тобі виписку з нашого банку?
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18.07.2022 18:32 Відповісти
Я прям в банк не заглядав 30-40 копійок особо не грає, ну не купують по 35-36 як написано, циркачі ще ті.

На кого це розраховано?
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18.07.2022 18:43 Відповісти
Сходи в банк і купи мені сотку доларів по 29.60., Ок?)))))
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18.07.2022 22:23 Відповісти
Ну якщо ти не в темі - то не коментуй, будь ласка, по 29,60 купують люба компанія яка завозить в Україну товар, під критичний імпорт і так купую я постійно по безготівці.

Якщо тобі потрібен готівковий то так, купляй по 37)))

Такий розклад у 20% різниці не вигідний під контрабанду , і тим хто крутить готівковим доларом.

Ті хто працює в білу, різниці немає.
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19.07.2022 10:40 Відповісти
Не розумію чого зростуть ціни,якщо ніхто не ставить товар по курсу нацбанку , а всі його рахують по комерційному.
Ринок вже давно перейшов на комерційні рейки, а банки почали заробляти на українцях та війні.
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18.07.2022 18:07 Відповісти
Є фіксований курс НБУ, наприклад на долар 29.4 - 29.6, в залежності від банку, який застосовується для експортерів і імпортерів. Одні купують валюту, інші продають.

А є готівковий курс - для тіньової економіки. Це контрабандисти, яким така ситуація СТРАШЕННО не подобається. І є айтішники, яким їх "галери" зарплату виплачують у гривні по офіційному курсу, а купити готівковий долар вони можуть по курсу чорного ринку. От вони теж на тому втрачають, це правда. Щоправда, тратити зараз в Україні гроші можна в основному у гривнях, купуючи товари і послуги, тому навіщо зараз робити запаси в доларах - ну це особиста справа кожного.

Моя думка така, що у порівнянні з тим, як в окопах на фронті наші солдати втрачають життя, то для айтішників то не велика втрата - можна трохи і потерпіти. Зрештою, не самі бідні люди в Україні.
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18.07.2022 18:37 Відповісти
Вони просто залишать Україну. Отже сільське господарство знищене, виробництво металу теж. А тепер IT залишить країну, то будете босими гривневими мільярдерами.
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18.07.2022 19:00 Відповісти
Їм виїхати, тільки валізи спакувати. Компьютер завжди буде новий за кордоном.
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18.07.2022 19:02 Відповісти
С голой по...пой будите ходить через 4и месяца, если они не сделают плвающий курс.

У АйТи тоже есть предел терпения. Потери свыше 25% = выгоден переезд в Польшу или Румынию.

Так что надо быстрее возвращать плавающий курс, а СБУ предложить изучить вопрос с заатягиванием его возвращения.
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18.07.2022 21:32 Відповісти
тому що друкують гривну - самий небезпечний тип інфляції (попит стимулюється, а пропозиція згортається), як наркотик для уряду. Якщо цим інструментом користуватися обережно - то іноді це і корисно, а от якщо почати зловживати - можна в таку дупу вскочити причому дуже швидко.
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18.07.2022 18:38 Відповісти
"отважный" экономист - на "святое" покусился: хочет Ze-мафию без премий оставить. это крамла на найвелiйшего - так еще и до видосиков доберутся...
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18.07.2022 18:09 Відповісти
крамола - бунт, заколот, антидержавні погляди та висловлення.

https://uk.wiktionary.org/wiki/%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B0
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18.07.2022 18:13 Відповісти
Не, ну наличие множественных курсов- обогащает чиновниов причасных к этому воровству. И конечно, счаз куча троллей будет с пеной у рта доказывать, что это ооочень хорошо. Мы 90-е прожили с этим хорошо. Куча чииновников НБУ стала миллионерами за этот период.
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18.07.2022 18:31 Відповісти
Такое было и при пеце
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18.07.2022 18:39 Відповісти
Та пускай еще банки наварятся чего там. Есть же еще лохи которые верят госбанкам и тащит менять свои кровные по 29,5 на отдачу а банк запулит через обмена по 37.5 на отдачу такая же сучья тема как и в 2008 была
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18.07.2022 18:41 Відповісти
Навіщо таку дурню публікувати??? "Економіст" навіть не знає по якому курсу купують валюту імпортери.
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18.07.2022 20:02 Відповісти
Вы сначла с предметом обсуждения ознакомьтесь, а потом комментируйте.
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18.07.2022 21:35 Відповісти
треба просто і купувати і продавати по 29. У країні війна а банкіри лише про прибутки думають. Спікулянтів за законом воєнного часу
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18.07.2022 22:25 Відповісти
Просто наведу приклад зі своєї ситуації.

Я переїхав до Польщі. Але далі працюю на українську ІТ компанію, бо хочу таким чином підтримати державу (сплачуючи податки).

Оформлений як ФОП 3-ї групи. Винагороду за роботу отримую в доларах на рахунок підприємця.

Візьмемо для прикладу ЗП в 1000 дол.

За цим сраним курсом 1000 дол = 29 тис 250 грн. при конвертації. Коли я витрачаю ці кошти в Польщі - 1 злотий ~= 8 грн., тобто мої 29250 грн = 3650 злотих.

А якби я отримував 1000 дол тут, то по курсу ~ 4 злотих / дол, я б мав 4000 злотих. Виходить, що через їх сраний курс я щомісяця недоотримую 350 злотих, що по курсу. 2800 грн, а ще податки. (а це місяць харчування)

Як думаєте? Чи довго я захочу працювати так? А ще кричать про підтримку ІТ... лицеміри!
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19.07.2022 00:06 Відповісти
а яке практичне пояснення такого обдурювання народу? Наприклад, людина заробила бакси$ i вiдправила зароблене в Украiну.

235$ висланi в Приватбанк. Приватбанк щось там крутить у себе i тобi на руки дають 190!!!

Тобто на ровному мiстi cп+здили 45 баксов, тобто 20% зарплатнi ЗНИКЛИ!

Я вважаю що це кримiнал. Я розумiю комiciю платiжних систем у 5%, але 20% це вже ухуiння.

Хто поставив такий процент? Я так розумiю, що то не банк так сказився, якийсь полiтик дав указ? Навiщо знiмати 20%???? Хто збагатiв вiд цього? Що воно дало Украiнi? Це реально кримiнал, чи так за допомогою закону ворують як мафiя що крутить владу як ляльку-варежку, чи то виправдана мiра якась?

Що буде якщо убрати зняття 20%?
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19.07.2022 00:53 Відповісти
Гарна ідея, про уголовну відповідальність та розслідування.
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19.07.2022 09:51 Відповісти
Я *****-ю від цих коментів, у нас на такій ***** з різницею заробляють усі хто тільки може, я уявляю скільки мають ті хто крутить міліонами, а контори з переказу грошей заробітчан, ******** від маржі....
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19.07.2022 07:59 Відповісти
 
 