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Маріуполь (3205) окупація (6520) Андрющенко Петро (692)

Дівчину, яку рашисти затримали в окупованому Маріуполі за синьо-жовту стрічку, вже відпустили. Їй погрожували, - Андрющенко

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Російські окупанти погрожували дівчині постановкою на особистий контроль.

Про це у Telegram пише радник мера Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Маріуполь. Заарештовану за стрічки у волоссі дівчинку відпустили. Не без піднятого резонансу та за участі багатьох маріупольців, в тому числі тих, що в місті. Не били. Не катували. Однак і ввічливим утримання не назвати. Закінчилось погрозами попередженням та постановкою на особливий контроль. Вже вдома", - поінформував він.

За словами Андрющенка, зараз родина ухвалює рішення щодо можливої евакуації.

"Всі подробиці - коли вони опиняться в безпеці. Пишаємось нашими маріупольцями, дякуємо всім небайдужим", - підсумував радник мера.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що 23-річну дівчину в окупованому Маріуполі арештували за синьо-жовту стрічку в косах.

Також читайте: Юнак з прапором України вийшов на площу біля розбомбленого маріупольського Драмтеатру. ФОТО

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Топ коментарі
+14
Невідомій справжній україночці-респект...
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18.07.2022 18:14
+12
Респект людям, які за дівчину вступилися ще й при таких обставинах. Де курва, яка завжди тут пише що в Маріуполі - самісенькі ватники, і що так їм і треба?
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18.07.2022 18:22
+11
На лаптекопытное быдло цвета нашего флага действуют, как на быка красный цвет. Понимают репоеды, что смерть, которая их ждет на территории Украины - тоже для них жовто-блакытна.
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18.07.2022 18:18
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Невідомій справжній україночці-респект...
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18.07.2022 18:14 Відповісти
На лаптекопытное быдло цвета нашего флага действуют, как на быка красный цвет. Понимают репоеды, что смерть, которая их ждет на территории Украины - тоже для них жовто-блакытна.
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18.07.2022 18:18 Відповісти
бики кольори не розрізняють..і зір у них поганий, тому щось типу ганчірки перед мордою сприймають як тварину та/або загрозу...
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18.07.2022 19:15 Відповісти
Ох, не надо таких акций. Оккупанты срисуют проукраинских активистов - и просто уничтожат. Лучше организовывать партизанщину тихо и вредить тварям, кто как может, не попадаясь.
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18.07.2022 18:22 Відповісти
они никого не срисовывают - им подают готовые списки.
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18.07.2022 20:14 Відповісти
Респект людям, які за дівчину вступилися ще й при таких обставинах. Де курва, яка завжди тут пише що в Маріуполі - самісенькі ватники, і що так їм і треба?
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18.07.2022 18:22 Відповісти
Дякую тобi, Марино. Ми, марiупольцi, а бiльш за все молодь, завжди були за Україну. Слава Українi!
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18.07.2022 19:10 Відповісти
Героям Слава !!
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18.07.2022 19:51 Відповісти
Вата, йди на ***. Якби на твою ****** країну напала Україна, ти міг би проводить свої обісцяні "паралелі". А так - просто йди на ***.
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18.07.2022 18:27 Відповісти
Скоро кацапи будуть ловити людей за зелені стрічки. Бо як змішати синю і жовту фарбу - то буде зелений колір.
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18.07.2022 19:44 Відповісти
Кацапи і місцеві , продажні гобліни , запам'ятайте , що ви ніхто -
звичайні бандити , вбивці і мародери , тому на вас чекає страшний суд , і ніякі каяття вам не допоможуть !!
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18.07.2022 19:50 Відповісти
Вот что значит широкая своевременная информация - побоялись тронуть.
Это факт нашей комиссии по журналистской этике для размышлений.
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18.07.2022 22:47 Відповісти
 
 