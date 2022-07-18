Дівчину, яку рашисти затримали в окупованому Маріуполі за синьо-жовту стрічку, вже відпустили. Їй погрожували, - Андрющенко
Російські окупанти погрожували дівчині постановкою на особистий контроль.
Про це у Telegram пише радник мера Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
"Маріуполь. Заарештовану за стрічки у волоссі дівчинку відпустили. Не без піднятого резонансу та за участі багатьох маріупольців, в тому числі тих, що в місті. Не били. Не катували. Однак і ввічливим утримання не назвати. Закінчилось погрозами попередженням та постановкою на особливий контроль. Вже вдома", - поінформував він.
За словами Андрющенка, зараз родина ухвалює рішення щодо можливої евакуації.
"Всі подробиці - коли вони опиняться в безпеці. Пишаємось нашими маріупольцями, дякуємо всім небайдужим", - підсумував радник мера.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що 23-річну дівчину в окупованому Маріуполі арештували за синьо-жовту стрічку в косах.
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