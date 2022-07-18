Призначити керівника САП може тільки Генпрокурор, якщо це зробить виконувач обов'язків, то призначення буде нелегітимним, - юрист Романчук
Юрист Ярослав Романчук заявив, що призначати керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури може тільки Генеральний прокурор. Будь-яке призначення, зроблене виконувачем обов'язки, зробить керівника САП нелегітимним.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
Романчук зазначив: "Для тих хто шукав логіку у вчорашньому відстороненню Ірини Венедіктової. Керівника Спеціалізованоі антикорупційної прокуратури може призначити тільки Генеральний прокурор України … Спритність рук і ніякого шахрайства!"
"Як зробити нелегітимним призначення керівника САП, призначити його в.о. Генпрокурора", - підкреслив він.
Топ коментарі
+45 Микола Мазуренко
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показати весь коментар18.07.2022 18:30
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Будь ласка, зачекайте...
Чечетов, ругіонал, який потім «сам» кинувся з вікна»
1. Ручной прокурор. Венедиктова не брала под козырек, а юлила
2. Будут меньше расследовать преступления России и её военных. Надо похоронить эти дела.
3. САП.
"- вот вы говорите коллаборанты...
- я говорю??!
- ну хорошо. Не говорите. Думаете." (с)
https://www.youtube.com/watch?v=UIP-N9CRc1A
А до деяких тільки дійшло! Нажаль ще не до всіх!
Пілять, та поки ту зелену мерзоту з Банкової не винесемо, про ніяку Перемогу нема чого і думати! Вони ж суки роблять все, щоб світ відвернувся і щоб Україну здати на поталу кацапам.
Ей, 73% дебіли, а наробили то все ВИ, гниди...
А що (б я не вловив цей момент) - що, зелені в монотурборежимі змінили Закон? Вже підписувати призначення має Генпрокурор?
Дві сили впливу склалися і викрутили "феберже" в один бік.