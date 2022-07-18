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призначення (2239) САП (2163) Венедіктова (829) Генпрокурор (32)

Призначити керівника САП може тільки Генпрокурор, якщо це зробить виконувач обов'язків, то призначення буде нелегітимним, - юрист Романчук

венедіктова

Юрист Ярослав Романчук заявив, що призначати керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури може тільки Генеральний прокурор. Будь-яке призначення, зроблене виконувачем обов'язки, зробить керівника САП нелегітимним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Романчук зазначив: "Для тих хто шукав логіку у вчорашньому відстороненню Ірини Венедіктової. Керівника Спеціалізованоі антикорупційної прокуратури може призначити тільки Генеральний прокурор України … Спритність рук і ніякого шахрайства!"

"Як зробити нелегітимним  призначення керівника САП, призначити його в.о. Генпрокурора", - підкреслив він. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський відсторонив Венедіктову з посади Генпрокурора

Автор: 
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Топ коментарі
+45
Ходовочка від вовочки не зачекала себе довго чекати.
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18.07.2022 18:27
+40
В нього клепки не вистачить крім, як грати на піаніно. Це хтось розумніший за нього і чия рука у нього в сраці.
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18.07.2022 18:30
+35
Війна, відірвали третину території держави, вбили десятки тисяч людей, а зеленим тільки влада та гроші мають значення, вони владу віддавати не збираються.
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18.07.2022 18:30
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Ходовочка від вовочки не зачекала себе довго чекати.
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18.07.2022 18:27 Відповісти
В нього клепки не вистачить крім, як грати на піаніно. Це хтось розумніший за нього і чия рука у нього в сраці.
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18.07.2022 18:30 Відповісти
схоже ця рука тримає через сраку за горло
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18.07.2022 22:09 Відповісти
Що тут казати, коли все то правда і якщо суспільство з'їсть те що ху.ом наваяв Верховний Кловун, то виходить ***** казало правду - нема такої країни Україна і народу такого нема бо як може еврей цинічно дурити лохторат третій рік підряд і йому все сходить з рук адже це абсолютно суперечить прислів'ю "коли народився українець єврей заплакав"
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18.07.2022 20:08 Відповісти
А Що легітимного зелені вообще зробили ? Підтералuся конституцією як хотіли і де хотіли.
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18.07.2022 20:22 Відповісти
Дача!!!Вова Зеленский всёже шлюха каломойскогоКАЛОМОЙШЫ!!!ФУ вовик!Война тебя только спасла!!!
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18.07.2022 22:59 Відповісти
От і все,розходимось,неначасі.
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18.07.2022 18:27 Відповісти
а красти і гівно тут нам робити, так у них завжди на часі. " і вода спить, тільки чорт не дрімає."
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18.07.2022 18:29 Відповісти
От де собака порилась
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18.07.2022 18:29 Відповісти
Тому і зелена шмаркля влаштувала цей цирк. Воно напевно чекає на карму немінучу.
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18.07.2022 18:29 Відповісти
Вот и сказочке конец, а кто слушал - молодец.
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18.07.2022 18:30 Відповісти
Війна, відірвали третину території держави, вбили десятки тисяч людей, а зеленим тільки влада та гроші мають значення, вони владу віддавати не збираються.
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18.07.2022 18:30 Відповісти
Жити в Україні також
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19.07.2022 07:17 Відповісти
«Оцените красоту игры. Мы их развели, как котят».
Чечетов, ругіонал, який потім «сам» кинувся з вікна»
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18.07.2022 18:31 Відповісти
час карати зелених потвор
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18.07.2022 18:31 Відповісти
По законам мафії!
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18.07.2022 19:17 Відповісти
Что напомнило мне "Астерикс и Обеликс миссия Клеопатра" - программа диверсии от архитектора Гоблинуса "нет лодок - нет камня. Нет камня - нет дворца. Нет дворца - нет дворца")
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18.07.2022 18:32 Відповісти
Теперь все стало на свои места. Зеленскому и его команде нужен свой человек в САП
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18.07.2022 18:32 Відповісти
Дело не в этом. САП борется с коррупцией. Оттого друзяшки Зеленского кто все эти три года воруют все бы отправились в тюрьму.
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18.07.2022 18:34 Відповісти
Саме так виглядає нівелювання державних інституцій... Втрачається довіра до них такими виродками, а повертається ціною життів найкращих.
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18.07.2022 18:33 Відповісти
Причины увольнения Венедиктовой, которые читал.
1. Ручной прокурор. Венедиктова не брала под козырек, а юлила
2. Будут меньше расследовать преступления России и её военных. Надо похоронить эти дела.
3. САП.
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18.07.2022 18:36 Відповісти
есть еще 4.- и.о. ГП становится спаситель татарова и фигурант сайта"Миротворец" лёха симоненко. Круг замкнулся.

"- вот вы говорите коллаборанты...
- я говорю??!
- ну хорошо. Не говорите. Думаете." (с)

https://www.youtube.com/watch?v=UIP-N9CRc1A
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18.07.2022 20:33 Відповісти
Зеленки мало вилили на нього. Потрібно було ціле відро, щоб не відмився до скону.
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18.07.2022 19:06 Відповісти
Не здивуюсь,якщо почнеться відслідковування дописів в соцмережах...в тому числі і на Цензорі
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18.07.2022 18:35 Відповісти
Вонu можуть і цензур закрити ,скажуть це не на часі
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18.07.2022 21:38 Відповісти
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18.07.2022 18:36 Відповісти
Ермолаева напомнила про зирку Василя. Повеяло прошлым.
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18.07.2022 18:37 Відповісти
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18.07.2022 18:41 Відповісти
Погугли если не знаешь. Речь совсем не про это.
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18.07.2022 18:43 Відповісти
Например https://www.youtube.com/watch?v=kqNuwAX3io0
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18.07.2022 18:47 Відповісти
намальованим відсоткам пох
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18.07.2022 18:44 Відповісти
Україна бореться з ворогом, а президент України з Україною . 73% -ки ,смерті людей на ваших руках
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18.07.2022 18:37 Відповісти
Цей юрист сам дає ідеї мухожую.
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18.07.2022 18:38 Відповісти
Зе-шобла робить усе, аби зашкодити обранню переможця конкурсу на керівника САП. Тобто, Зе-шобла шкодить європейському розвитку України.
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18.07.2022 18:38 Відповісти
Европейські цінності та закони,означають для них кінець,кацапській цінності та закони означають для них продовження гарного життя,все насправді дуже просто.
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18.07.2022 18:47 Відповісти
Вона це робить вже 30 років!
А до деяких тільки дійшло! Нажаль ще не до всіх!
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18.07.2022 19:24 Відповісти
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18.07.2022 18:39 Відповісти
Вот в всьо, шо біло, вот і всьо шо біло...
Пілять, та поки ту зелену мерзоту з Банкової не винесемо, про ніяку Перемогу нема чого і думати! Вони ж суки роблять все, щоб світ відвернувся і щоб Україну здати на поталу кацапам.
Ей, 73% дебіли, а наробили то все ВИ, гниди...
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18.07.2022 18:41 Відповісти
пілробленим бюлетням всеодно
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18.07.2022 18:45 Відповісти
На жаль - бюлетені справжні. Люди гівно тупе.
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18.07.2022 19:06 Відповісти
Могли натягнути +5%,але не 70%!
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18.07.2022 19:27 Відповісти
Раніше цей церемоніальний акт призначення на посаду голови САП відповідно до тодішнього діючого законодавства мав підписувати у вигляді Указу Президент.

А що (б я не вловив цей момент) - що, зелені в монотурборежимі змінили Закон? Вже підписувати призначення має Генпрокурор?
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18.07.2022 19:03 Відповісти
Про яку таку легітимність ми говоримо? З моменту незаконного розпуску ВР у 19 році Зє - узурпатор. А Єрмак... узурпаторо узурпатора?
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18.07.2022 19:04 Відповісти
Куратор агента,або регент при недорослі.
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18.07.2022 19:29 Відповісти
Раніше твердили що це єрмак, через свого підлеглого татарова,блокує призначення керівника САП.Тепер зрозуміло що це робить зеленський,бо саме він звільнив генпрокурора.земразі крутяться як вуж на сковороді,щоб не запрацювала САП.
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18.07.2022 19:07 Відповісти
Тварь и мразь татаров ещё и не то намутит. А дерьмак поддержит. А "мудрыйнарид" утрётся,блеать
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18.07.2022 19:13 Відповісти
Навіть на відставку генпрокурора зелене шобло пішло, аби не призначати керівника САП
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18.07.2022 19:17 Відповісти
Тааак.
Дві сили впливу склалися і викрутили "феберже" в один бік.
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18.07.2022 19:32 Відповісти
Буде санта-барбара з призначенням генпрокурора,а потім буде волокіта з призначенням прокурора САП.
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18.07.2022 19:42 Відповісти
Виникає одне питання. До чого вони тягнуть час? Що такого має трапитися? Урветься терпець і перерветься допомога заходу? Урветься терпець Українського Народу, що ще маю надію десь існує? Бо рано чи пізно, повинна бути розв'язка. Чи вони навмисно нагнітають тиск, щоб черговий масовий протест обвалив тили і Україна сама впала в руки рашці? Як не крути, а ці хлопці знають свої козирі.
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18.07.2022 19:55 Відповісти
Как же они задрали,Вовочка многоходовочка.
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18.07.2022 19:59 Відповісти
Хотели в ЕС и НАТО и жить, как в цивилизованные люди? Ха! Зеленский повозил нам по губам, а теперь будем отсасывать у Елдака с Татаровым. Кончилась демократическая Украина, упокой, господи, её душу
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18.07.2022 20:00 Відповісти
к Генпрокурору было и так много твопросов,начиная от первого назначения татарова,которого всунула Венедиктова..далее,никак не продвигалось дело по махинациям Ахметова с Порошенко и Медведчуком по делу о контрабандном "ОРДЛОвском угле"..Уже как-то и "не на часи" вспоминать,что дела Майдана ещё сильней развалились...Короче,ирину Венедиктову давно было пора уволить.Вопрос в том,кем хотят заменить?
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18.07.2022 20:09 Відповісти
Головне її не випускати з країни. Попереду суд.
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19.07.2022 07:29 Відповісти
Ось до чого увесь цей цірк,тобто 95 квартал в життя!!!
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18.07.2022 20:18 Відповісти
Ось воно що? Ловіть, курва, аферистів!
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18.07.2022 22:10 Відповісти
він не лох, але не усвідомлює що знайдуться і мудріші і хитріші і нагліші. Результат не прийдеться дуже довго чекати.
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18.07.2022 22:19 Відповісти
дерьмачок подсуетился !!!
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18.07.2022 23:09 Відповісти
Вашу зелену мать! Як же ви дістали вже, кроти-малороси.
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18.07.2022 23:59 Відповісти
Ніяка не "ходовочка". Відсторонили генпрокурора. Проголосують за звільнення. Призначать нового і призначать нарешті голову САП. Чому? Тому що ця генпрокурорка за 2 роки цього не зробила. Все правильно.
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19.07.2022 00:42 Відповісти
 
 