Призначити керівника САП може тільки Генпрокурор, якщо це зробить виконувач обов'язків, то призначення буде нелегітимним, - юрист Романчук

Юрист Ярослав Романчук заявив, що призначати керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури може тільки Генеральний прокурор. Будь-яке призначення, зроблене виконувачем обов'язки, зробить керівника САП нелегітимним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Романчук зазначив: "Для тих хто шукав логіку у вчорашньому відстороненню Ірини Венедіктової. Керівника Спеціалізованоі антикорупційної прокуратури може призначити тільки Генеральний прокурор України … Спритність рук і ніякого шахрайства!"

"Як зробити нелегітимним призначення керівника САП, призначити його в.о. Генпрокурора", - підкреслив він.

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