Процедура звільнення Генпрокурора всім добре відома, я готова відзвітувати перед Радою, - Венедіктова

Відсторонена від виконання обов'язків генеральний прокурор України Ірина Венедіктова прокоментувала факт свого відсторонення від посади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала у фейсбуці.

Венедікова зазначила: "Хочу прокоментувати ситуацію, пов’язану із рішенням Президента Зеленського про моє відсторонення.

Я прошу коментаторів і інших зацікавлених осіб не розповсюджувати від мого імені будь-які "мої" твердження, які не мають до мене жодного стосунку. Відповідально заявляю, що станом на зараз, я не обговорювала це питання з жодною людиною. І зараз я також утримуюсь від коментарів, з одної простої причини – не час".

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Вона продовжила: "Я була призначена на цю посаду вже будучи відповідальною і морально зрілою людиною, а за останні два роки всерйоз подорослішала. Не можу уявити, що подібні питання можуть вирішуватися кулуарно, без висловлення взаємної поваги, не по-діловому, так би мовити. Іншими словами, як тільки завершиться стадія "врегулювання" ситуації, що склалася, в адекватному і зрозумілому для всіх сторін ключі, я дам вичерпний коментар.

Мені є чим пишатися на займаній посаді, я продемонструвала гарні результати роботи, мені вдалося об’єднати юридичну, професійну, кримінально-процесуальну світову еліту навколо проблем України в інтересах України.

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Розмови на подібні теми в цьому колі людей – це без емоцій, не на фоні дешевих чуток, дивлячись всім співрозмовникам в очі. Якщо відповідна постанова буде зареєстрована в стінах українського Парламенту, я ні на секунду не задумаюсь і прибуду на звіт до народних обранців".

"Я не можу і не збираюсь сперечатись із думкою чи рішенням Президента – Президент в своєму праві приймати рішення, в тому числі обговорюване зараз. Процедура звільнення Генпрокурора всім добре відома, іншої нема, інша не передбачена законом", - резюмувала Венедіктова.

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