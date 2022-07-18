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ВР (14812) відставка (1453) Венедіктова (829)

Процедура звільнення Генпрокурора всім добре відома, я готова відзвітувати перед Радою, - Венедіктова

венедіктова

Відсторонена від виконання обов'язків генеральний прокурор України Ірина Венедіктова прокоментувала факт свого відсторонення від посади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала у фейсбуці. 

Венедікова зазначила: "Хочу прокоментувати ситуацію, пов’язану із рішенням Президента Зеленського про моє відсторонення.

Я прошу коментаторів і інших зацікавлених осіб не розповсюджувати від мого імені будь-які "мої" твердження, які не мають до мене жодного стосунку. Відповідально заявляю, що станом на зараз, я не обговорювала це питання з жодною людиною. І зараз я також утримуюсь від коментарів, з одної простої причини – не час".

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Вона продовжила: "Я була призначена на цю посаду вже будучи відповідальною і морально зрілою людиною, а за останні два роки всерйоз подорослішала. Не можу уявити, що подібні питання можуть вирішуватися кулуарно, без висловлення взаємної поваги, не по-діловому, так би мовити. Іншими словами, як тільки завершиться стадія "врегулювання" ситуації, що склалася, в адекватному і зрозумілому для всіх сторін ключі, я дам вичерпний коментар.

Мені є чим пишатися на займаній посаді, я продемонструвала гарні результати роботи, мені вдалося об’єднати юридичну, професійну, кримінально-процесуальну світову еліту навколо проблем України в інтересах України.

Також читайте: Я ухвалив рішення про відсторонення від посади Генпрокурора та про усунення голови СБУ, - Зеленський. ВIДЕО

Розмови на подібні теми в цьому колі людей – це без емоцій, не на фоні дешевих чуток, дивлячись всім співрозмовникам в очі. Якщо відповідна постанова буде зареєстрована в стінах українського Парламенту, я ні на секунду не задумаюсь і прибуду на звіт до народних обранців".

"Я не можу і не збираюсь сперечатись із думкою чи рішенням Президента – Президент в своєму праві приймати рішення, в тому числі обговорюване зараз. Процедура звільнення Генпрокурора всім добре відома, іншої нема, інша не передбачена законом", - резюмувала Венедіктова. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Призначити керівника САП може тільки Генпрокурор, якщо це зробить виконувач обов'язків, то призначення буде нелегітимним, - юрист Романчук

Автор: 
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Топ коментарі
+41
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18.07.2022 18:48
+32
Просто-гадюче кубло...
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18.07.2022 18:55
+31
у страшному сні не думав що вболіватиму за Венедиктову, але доведеться якщо вона піде у ВР проти зрадників України ЗеЄрмака-Татарова

- якщо вона розповість у ВР усе
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18.07.2022 18:47
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20 січня 2020 року ВЕНЕДИКТОВА призначила першим заступником голови ДБР Олександра Бабікова, колишнього адвоката експрезидента-втікача https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Януковича .

Це викликало критику низки громадських організацій, що звернулись до президента і голови ДБР із закликом не призначати Бабікова, аргументуючи це неможливістю розслідування ним справ Майдану

20 лютого 2020 року ВЕНЕДІКТОВА заявила, що виступає за скасування Закону про амністію учасників Євромайдану

 (закон про недопущення переслідування учасників акцій протестів, що передбачає позбавлення як кримінальної, так і адміністративної відповідальності усіх затриманих під час акцій протестів)
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18.07.2022 23:53 Відповісти
4 квітня 2020 року колишній заступник генпрокурора https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BA_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Віктор Трепак заявив, що ВЕНЕДІКТОВА вимагала оголосити підозру у злочині активісту https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%92%27%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Сергієві Стерненку (кримінальне провадження щодо нападу на Стерненка, коли один з нападників загинув).

Трепак відмовив через відсутність підстав. За кілька днів Венедіктова заявила, що «по Стерненку підозра буде в будь-якому разі»
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18.07.2022 23:57 Відповісти
У 2020 році НАБУ порушило провадження щодо незадекларованого майна генпрокурори

Згодом у ДБР була відкрите кримінальне провадження проти Венедіктової за незаконне використання товарного знака та фірмового найменування. Використання службового становища в особистих інтересах.

Блокування розслідувань корупційних діянь депутатів, зокрема депутата від партії «Слуга Народу» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Халімона П.В .
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18.07.2022 23:59 Відповісти
То виходить її звільнено через гарні результати роботи...
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19.07.2022 00:06 Відповісти
На фоне новоназначенного в.о. Симоненко Венедиктова еще и ничего. Это я к тому, что Зеленский каждый раз вместо попередника назначает кого-то еще хуже. Неужели доживу до такого момента, когда уволенный Татаров будет казаться лучше, чем тот, кто придет на его место?
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19.07.2022 00:13 Відповісти
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19.07.2022 02:00 Відповісти
Генпрокурора назначала верховная рада...Зелемойский превысил полномочия и нарушил Конституцию...
дЕрмак долбленый едль на учебу в Трускавец...
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19.07.2022 02:49 Відповісти
Призначити керівника САП може тільки генпрокурор - юрист про логіку у відстороненні Венедіктової
https://www.5.ua/suspilstvo/pryznachyty-kerivnyka-sap-mozhe-tilky-henprokuror-iakshcho-tse-zrobyt-vykonuvach-oboviazkiv-to-pryznachennia-bude-nelehitymnym-iuryst-romanchuk-282751.html
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19.07.2022 09:42 Відповісти
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