Процедура звільнення Генпрокурора всім добре відома, я готова відзвітувати перед Радою, - Венедіктова
Відсторонена від виконання обов'язків генеральний прокурор України Ірина Венедіктова прокоментувала факт свого відсторонення від посади.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала у фейсбуці.
Венедікова зазначила: "Хочу прокоментувати ситуацію, пов’язану із рішенням Президента Зеленського про моє відсторонення.
Я прошу коментаторів і інших зацікавлених осіб не розповсюджувати від мого імені будь-які "мої" твердження, які не мають до мене жодного стосунку. Відповідально заявляю, що станом на зараз, я не обговорювала це питання з жодною людиною. І зараз я також утримуюсь від коментарів, з одної простої причини – не час".
Вона продовжила: "Я була призначена на цю посаду вже будучи відповідальною і морально зрілою людиною, а за останні два роки всерйоз подорослішала. Не можу уявити, що подібні питання можуть вирішуватися кулуарно, без висловлення взаємної поваги, не по-діловому, так би мовити. Іншими словами, як тільки завершиться стадія "врегулювання" ситуації, що склалася, в адекватному і зрозумілому для всіх сторін ключі, я дам вичерпний коментар.
Мені є чим пишатися на займаній посаді, я продемонструвала гарні результати роботи, мені вдалося об’єднати юридичну, професійну, кримінально-процесуальну світову еліту навколо проблем України в інтересах України.
Розмови на подібні теми в цьому колі людей – це без емоцій, не на фоні дешевих чуток, дивлячись всім співрозмовникам в очі. Якщо відповідна постанова буде зареєстрована в стінах українського Парламенту, я ні на секунду не задумаюсь і прибуду на звіт до народних обранців".
"Я не можу і не збираюсь сперечатись із думкою чи рішенням Президента – Президент в своєму праві приймати рішення, в тому числі обговорюване зараз. Процедура звільнення Генпрокурора всім добре відома, іншої нема, інша не передбачена законом", - резюмувала Венедіктова.
Будь ласка, зачекайте...
Це викликало критику низки громадських організацій, що звернулись до президента і голови ДБР із закликом не призначати Бабікова, аргументуючи це неможливістю розслідування ним справ Майдану
20 лютого 2020 року ВЕНЕДІКТОВА заявила, що виступає за скасування Закону про амністію учасників Євромайдану
(закон про недопущення переслідування учасників акцій протестів, що передбачає позбавлення як кримінальної, так і адміністративної відповідальності усіх затриманих під час акцій протестів)
Трепак відмовив через відсутність підстав. За кілька днів Венедіктова заявила, що «по Стерненку підозра буде в будь-якому разі»
Згодом у ДБР була відкрите кримінальне провадження проти Венедіктової за незаконне використання товарного знака та фірмового найменування. Використання службового становища в особистих інтересах.
Блокування розслідувань корупційних діянь депутатів, зокрема депутата від партії «Слуга Народу» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Халімона П.В .
дЕрмак долбленый едль на учебу в Трускавец...
https://www.5.ua/suspilstvo/pryznachyty-kerivnyka-sap-mozhe-tilky-henprokuror-iakshcho-tse-zrobyt-vykonuvach-oboviazkiv-to-pryznachennia-bude-nelehitymnym-iuryst-romanchuk-282751.html