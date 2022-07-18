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Вірити Путіну на слово щодо розблокування українських портів - це як вірити у Санта Клауса, - міністр сільського господарства ФРН Оздемір

зерно

Міністр сільського господарства Німеччини Джем Оздемір заявив, що вірити словам російського диктатора Володимира Путіна з приводу так званих зернових коридорів – це схоже на віру в Санта Клауса.

Про це німецький чиновник сказав, прибувши на зустріч міністрів сільського господарства ЄС у Брюсселі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

"Я не думаю, що з цього (спроб домовитися про зернові коридори. – ред.) щось вийде, тому що це грунтується на слові Путіна, яке не варте паперу, на якому воно написане", – сказав Оздемір.

Він додав: "Якщо ви все ще вірите Путіну на слово, ви можете з тим самим успіхом вірити в Санта Клауса або у великоднього кролика. Це приблизно так само серйозно і так само ґрунтується на фактах".

Німецький міністр також закликав Єврокомісію відігравати активнішу роль у розширенні експорту України автомобільним та залізничним транспортом через кордони ЄС, незважаючи на те, що є думка, що наземні маршрути не можуть перевозити таку ж кількість зерна, як судна.

"Сусідні країни та окремі держави не можуть зробити це самостійно. Тут необхідне лідерство Єврокомісії", – сказав він, закликавши Брюссель зайнятися створенням "постійного альтернативного маршруту" для експорту українського зерна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС розраховує, що порти з українським зерном розблокують вже цього тижня

Нагадуємо, 13 липня російська, українська та турецька військові делегації зустрілися з посадовцями ООН у Стамбулі у середу для переговорів щодо відновлення експорту українського зерна на тлі загострення глобальної продовольчої кризи.

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що учасники переговорів у Стамбулі домовилися про створення координаційного центру з експорту українського зерна морським шляхом, а відповідна угода буде підписана наступного тижня.

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Топ коментарі
+29
Кто считает по-другому тот сам больной на голову.
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18.07.2022 19:10
+21
***** повірити - себе обманути...
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18.07.2022 19:02
+21
Ну й порівняв! Не потрібно ображати Санту!
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18.07.2022 19:03
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***** повірити - себе обманути...
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18.07.2022 19:02 Відповісти
Ну ось хоч одна нормально здравомисляча людина.
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18.07.2022 20:16 Відповісти
А Зе_зе продовжує вірити і веде хлібні перемовини. А Україну веле до поразки. прикриваючись гучними гаслами нібито патріота......
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18.07.2022 20:34 Відповісти
Треба зрозуміти та пробачити. Для Зелі це останній шанс.
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18.07.2022 21:28 Відповісти
Ну й порівняв! Не потрібно ображати Санту!
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18.07.2022 19:03 Відповісти
И я так подумал. Санта Клаус это святой, а террорист путин точно слуга тьмы
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18.07.2022 21:30 Відповісти
Я бы не сравнивал. Санта Клаус хотя бы добрый и подарки раздает, а ***** максимум - наше зерно нам отдать.
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18.07.2022 19:09 Відповісти
ВС РФ сбили собственный бомбардировщик на Донбассе: росСМИ хвастались, пока не увидели обломки со знаком "ВКС России"
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18.07.2022 19:10 Відповісти
Кто считает по-другому тот сам больной на голову.
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18.07.2022 19:10 Відповісти
Он, тварь , ее убил
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18.07.2022 20:13 Відповісти
Добра Людина була! Царство Небесне.
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18.07.2022 22:00 Відповісти
Ему верить, себя *******......
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18.07.2022 19:11 Відповісти
руским и росии верить себя ...
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18.07.2022 20:36 Відповісти
Главное чтобы вы это не нам объясняли, а нашему руководству. А то опять обосрутся по самые помидоры - мы не знали, мы не думали не гадали, мы де надеялись т.д. Когда опять какая нибудь херня случится! Как этому упырю можно верить?? Я поверю только тогда когда он в могиле на два метра под землей будет лежать, о это дело!!!
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18.07.2022 19:12 Відповісти
АГА. а бубачка верят!!!!!!! Он даже готов в одно место просунуть свой язычок!!!!!
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18.07.2022 19:14 Відповісти
Нічого, у нас є професіонал по заляданню в шоколадне око.
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18.07.2022 19:22 Відповісти
Санта Клаус - не найлбує! Якщо сказав, що буде подарунок під подушку - то буде, обов'язково буде і без подлянки! Може, не той, який дитина хоче - але ж подарунок!
А от *****... ну, таке воно, *****...
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18.07.2022 19:22 Відповісти
Санта реальнее
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18.07.2022 19:23 Відповісти
Санта виконує свої обіцянки, а ***** ні.
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18.07.2022 19:30 Відповісти
Кажется, европейцы начинают что-то подозревать...🙄
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18.07.2022 19:45 Відповісти
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18.07.2022 20:15 Відповісти
А цей Оздемір притомний чоловік - мабуть він не шваб...
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18.07.2022 19:49 Відповісти
Фамилия турецкая, перевод саможелезо
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18.07.2022 20:03 Відповісти
Один немец нормальный... И тот турок черкесского происхождения.
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18.07.2022 19:52 Відповісти
@turkmendagz

·

https://twitter.com/turkmendagz/status/1548694374174932993 17 июл.

Мне кажется или я прав?
сю армию россии за три дня стёрли бы в пыль 6-й флот США, 100 установок Хаймарс, 200 F-35 и все это без вступления в бой артиллерии, танков и сухопутных сил.
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18.07.2022 20:03 Відповісти
міністр стопудово правий
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18.07.2022 20:03 Відповісти
ну хорошо сказал,
министр проявил позицию, обозначил, что такое Мордор,
надо работать Украине с всеми возможными единомышленниками, например с ним, Оздемиром
Задача *********, обрубать связи Украины со всеми возможными союзниками во всех ************ странах
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18.07.2022 20:11 Відповісти
Приємно, що хоча б одна людина в уряді Німеччини знає свою історію часів Бісмарка
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18.07.2022 20:31 Відповісти
то хай НАТО організує коридор..для вивезення зерна. десь між двадцятим і сороковим меридіанами...
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18.07.2022 21:32 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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18.07.2022 22:38 Відповісти
 
 