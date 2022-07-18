Вірити Путіну на слово щодо розблокування українських портів - це як вірити у Санта Клауса, - міністр сільського господарства ФРН Оздемір
Міністр сільського господарства Німеччини Джем Оздемір заявив, що вірити словам російського диктатора Володимира Путіна з приводу так званих зернових коридорів – це схоже на віру в Санта Клауса.
Про це німецький чиновник сказав, прибувши на зустріч міністрів сільського господарства ЄС у Брюсселі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
"Я не думаю, що з цього (спроб домовитися про зернові коридори. – ред.) щось вийде, тому що це грунтується на слові Путіна, яке не варте паперу, на якому воно написане", – сказав Оздемір.
Він додав: "Якщо ви все ще вірите Путіну на слово, ви можете з тим самим успіхом вірити в Санта Клауса або у великоднього кролика. Це приблизно так само серйозно і так само ґрунтується на фактах".
Німецький міністр також закликав Єврокомісію відігравати активнішу роль у розширенні експорту України автомобільним та залізничним транспортом через кордони ЄС, незважаючи на те, що є думка, що наземні маршрути не можуть перевозити таку ж кількість зерна, як судна.
"Сусідні країни та окремі держави не можуть зробити це самостійно. Тут необхідне лідерство Єврокомісії", – сказав він, закликавши Брюссель зайнятися створенням "постійного альтернативного маршруту" для експорту українського зерна.
Нагадуємо, 13 липня російська, українська та турецька військові делегації зустрілися з посадовцями ООН у Стамбулі у середу для переговорів щодо відновлення експорту українського зерна на тлі загострення глобальної продовольчої кризи.
Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що учасники переговорів у Стамбулі домовилися про створення координаційного центру з експорту українського зерна морським шляхом, а відповідна угода буде підписана наступного тижня.
Будь ласка, зачекайте...
А от *****... ну, таке воно, *****...
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https://twitter.com/turkmendagz/status/1548694374174932993 17 июл.
Мне кажется или я прав?
сю армию россии за три дня стёрли бы в пыль 6-й флот США, 100 установок Хаймарс, 200 F-35 и все это без вступления в бой артиллерии, танков и сухопутных сил.
министр проявил позицию, обозначил, что такое Мордор,
надо работать Украине с всеми возможными единомышленниками, например с ним, Оздемиром
Задача *********, обрубать связи Украины со всеми возможными союзниками во всех ************ странах
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!