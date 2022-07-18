Білоруса засудили до 1,5 років колонії за образливий коментар в соцмережах щодо Лукашенка

У Білорусі чоловіка засудили до 1,5 року колонії за образливий коментар у соцмережах стосовно Олександра Лукашенка, який захопив владу у країні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

Житель Гомельської області залишив у Telegram "коментар образливого характеру щодо глави держави". Суд розглянув кримінальну справу (ч.1 ст.368 КК Білорусі) у форматі закритого засідання та довів провину підсудного.

Білоруса засудили до 1,5 року виправної колонії за умов загального режиму. Його iPhone буде конфісковано.

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