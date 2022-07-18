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Білорусь (7833) Лукашенко (2619) вирок (1022)

Білоруса засудили до 1,5 років колонії за образливий коментар в соцмережах щодо Лукашенка

лукашенко

У Білорусі чоловіка засудили до 1,5 року колонії за образливий коментар у соцмережах стосовно Олександра Лукашенка, який захопив владу у країні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

Житель Гомельської області залишив у Telegram "коментар образливого характеру щодо глави держави". Суд розглянув кримінальну справу (ч.1 ст.368 КК Білорусі) у форматі закритого засідання та довів провину підсудного.

Білоруса засудили до 1,5 року виправної колонії за умов загального режиму. Його iPhone буде конфісковано.

Також читайте: В Білорусі нема внутрішніх сил, спроможних скинути Лукашенка, - Качинський

Автор: 
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Топ коментарі
+17
Главное, чтобы не Майдан..... Главное, не как на этай ихней Украине.....Наш протест против Лукашенки, но за единение с Расиюшкай путинскаю
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18.07.2022 19:32
+14
На бульбашії ад кромешный. Запаребрік-2. Домахались букетиками.
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18.07.2022 19:35
+6
Почему-то хочется верить, что у беларусов только Лукашенко -конченный...

Не как у КоZломордасов... И народ конченный, и сам Путин - кончита вепсянская. . ...
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18.07.2022 19:37
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слабак
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18.07.2022 19:29 Відповісти
срочняком впн врубаймо, бо від сусідів наша влада бере тільки погане
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18.07.2022 19:30 Відповісти
ніякого впн! а влада ще пам"ятає що стало з хряком і куди його по пеньках погнали.Тому не буде як в бсср.
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18.07.2022 20:18 Відповісти
Нихрена себе " житель " .... НА кого замахнулся !!!
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18.07.2022 22:47 Відповісти
Главное, чтобы не Майдан..... Главное, не как на этай ихней Украине.....Наш протест против Лукашенки, но за единение с Расиюшкай путинскаю
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18.07.2022 19:32 Відповісти
На бульбашії ад кромешный. Запаребрік-2. Домахались букетиками.
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18.07.2022 19:35 Відповісти
А тепер порівняйте з Україною, де за відверту агітацію на користь РФ суд призначає почитати Грушевського. Є речі, яких можна повчитися і у ворога. Інакше вічний бардак рано чи пізно все роз"їсть, хоч з війною хоч без.
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18.07.2022 19:36 Відповісти
Можно учиться у США, Франции или Израиля. Зачем у этих.
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18.07.2022 19:59 Відповісти
А як у США з тими, хто під час війни агітує за ворога? Марка Твена дають почитати, чи може все ж років 15 неба в клітинку?
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18.07.2022 20:50 Відповісти
Почему-то хочется верить, что у беларусов только Лукашенко -конченный...

Не как у КоZломордасов... И народ конченный, и сам Путин - кончита вепсянская. . ...
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18.07.2022 19:37 Відповісти
весь їх народ терпіли манкурти
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18.07.2022 19:43 Відповісти
Терпіли, нетерпіли...це вже таке... Головне, щоб не були *********, як москалі ...
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18.07.2022 19:46 Відповісти
Были б не кочные давно не цветочками махали. У нас по майдану БТР ездил(не долго), а они сцыкливые наглухо.
А если нада то я вам карту покажу или с калашом без рлжка побегаю
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18.07.2022 20:52 Відповісти
А те что воюют в Украине в полку Калиновского, тоже терпилы? Те самые кого бросили со стрелковым оружием против росийских танков чтобы прикрыть отступление из Лисичанска?..
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19.07.2022 00:24 Відповісти
Невже гауляйтером бєларуськой губернії назвав?
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18.07.2022 19:39 Відповісти
Каждую неделю по паре-тройке таких приговоров по этой статье. Почему акцентировали внимание только на этом случае?
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18.07.2022 19:43 Відповісти
Походу на яБацькіні гроші 99% цензордописувачів намотали собі на пожиттєве.
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18.07.2022 19:43 Відповісти
У нас на цензоре тоже уже такие появились, которым хочется карать.
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18.07.2022 19:58 Відповісти
Дивно, що не смертна кара.
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18.07.2022 20:04 Відповісти
Дивно що не засудили на 15 років, сгнила картофелина ще гірша за *****.
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18.07.2022 20:04 Відповісти
во время оглашения приговора обувь снял?
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18.07.2022 20:11 Відповісти
лукашенко *****
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18.07.2022 20:24 Відповісти
ГНОЙНЫыыыы Й! Я не тороплюсь, ото торопливые комментарии про белорусского 3,14дараса торрмозит система...
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19.07.2022 01:16 Відповісти
а можно адрес где написать:
бульбафюрер лукашенко - ***** и *****
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18.07.2022 20:26 Відповісти
Можешь это открыто заявить, "Royal Flush"? Или кишка тонка?
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18.07.2022 20:49 Відповісти
Про 3,14дараса можно разное, когда сдохнет - помолчим!
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19.07.2022 01:17 Відповісти
От этого имбелыла даже рожок с патронами сбежал..
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18.07.2022 20:36 Відповісти
Лукашенко - мерзкий виродок. Гори в пеклі.
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18.07.2022 20:48 Відповісти
Так это правильно. Он оскорбил господина президента, всенародно избранного.
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18.07.2022 21:02 Відповісти
Назовите хотя бы одного человека который не любит президента Лукашенко.
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18.07.2022 21:04 Відповісти
Жесть... І отаке вони хочуть "принести" в Україну. Дзуськи!
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18.07.2022 21:18 Відповісти
"Я свое государство за цивилизованным миром не поведу"( Из речи Лукашенки)
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18.07.2022 22:36 Відповісти
Лукашенко смокчит ********* Путина!!!Всё веря что ето сладкий питушокЛеденец!
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18.07.2022 22:49 Відповісти
Таракан, ты ***-ый 3,14дарас! Моя мать бежала из сраной совдепии сразу после войны. Ты удивишься, но в ЛАТВИЮ, подальше от РОСИЙСКИХ ФАШИСТОВ и рабовладельцев заставляющих РАБОВ пахать за ТРУДОДНИ!!!
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19.07.2022 01:15 Відповісти
Лукашенко конченый *******!!!
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19.07.2022 07:36 Відповісти
 
 