Білоруса засудили до 1,5 років колонії за образливий коментар в соцмережах щодо Лукашенка
У Білорусі чоловіка засудили до 1,5 року колонії за образливий коментар у соцмережах стосовно Олександра Лукашенка, який захопив владу у країні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.
Житель Гомельської області залишив у Telegram "коментар образливого характеру щодо глави держави". Суд розглянув кримінальну справу (ч.1 ст.368 КК Білорусі) у форматі закритого засідання та довів провину підсудного.
Білоруса засудили до 1,5 року виправної колонії за умов загального режиму. Його iPhone буде конфісковано.
Топ коментарі
+17 Максим Калиниченко 9b647650
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+6 dandy NeinRusSchwein
показати весь коментар18.07.2022 19:37
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Не как у КоZломордасов... И народ конченный, и сам Путин - кончита вепсянская. . ...
А если нада то я вам карту покажу или с калашом без рлжка побегаю
бульбафюрер лукашенко - ***** и *****