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Миколаїв (1756) Кім Віталій (468)

Керівник Миколаївської ОВА Кім оголосив грошову винагороду за інформацію про ворожих навідників

кім

Голова Миколаївської ОВА ініціював "вилов" коригувальників ударів по Миколаєву. Він навіть встановив нагороду за кожного спійманого.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі. 

"Обстрілюють нас все також. На щастя, без жертв. Росіяни платять через Telegram-канали, обіцяють анонімність нашим громадянам, які погоджуються бути коригувальниками вогню. Вони там копійки платять - 1-1,5 тисячі гривень. Обіцяють анонімність, але анонімності ніякої немає, ми все одно їх ловимо. Я платитиму 100 доларів кожному, хто наведе на навідника", - розповів він, запропонувавши "вже придивлятися до негідників".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу. Влучання та пожежі на двох промислових підприємствах, - Кім

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Топ коментарі
+21
Большинство из нас, если б корректировщика увидели, то бесплатно бы сдали. А некоторые еще и доплатили бы, чтобы гада не отпустили.
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18.07.2022 19:34
+7
ты не прав, я бы тихонько препарировал, при возможности
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18.07.2022 19:46
+5
Дивно,але для цього є СБУ. Чи це мала нагорода для слуг президента. Просто верніть Марченко і не ставте йому палки в колеса
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18.07.2022 20:27
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Большинство из нас, если б корректировщика увидели, то бесплатно бы сдали. А некоторые еще и доплатили бы, чтобы гада не отпустили.
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18.07.2022 19:34 Відповісти
ты не прав, я бы тихонько препарировал, при возможности
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18.07.2022 19:46 Відповісти
Препарироватu , як крису, це добра можливість, наші студенти медінституту знають як це робити з другого курсу.
Пробачте за поганий жарт. Мu хірургі цінuкu ще ті.
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18.07.2022 20:00 Відповісти
Проводиться ампутація лівої ноги. Я ж сказав лівої. Я ж сказав ноги.
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18.07.2022 20:14 Відповісти
Скажіть, а як це робили студенти-медики на дистанційному навчанні? Останні 2 роки мене це цікавить.
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18.07.2022 21:32 Відповісти
я не студент, но по такому поводу готов в себе поискать задатки садиста
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18.07.2022 21:57 Відповісти
Так Спарц вкзала - то давай сдавай. Це все про мілкоту він мав на увазі
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18.07.2022 20:33 Відповісти
Ни о чём - не имея ни какой спецтехники, полномочий..... как ты его выщемишь - может всё таки СБУ начнёт землю рыть сутками.
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18.07.2022 19:43 Відповісти
шкарпетки перевзув?
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18.07.2022 19:44 Відповісти
А я бы их еще и вешал ( наводчиков)
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18.07.2022 19:47 Відповісти
чувак в дитячих шкарпетках на це не здатен
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18.07.2022 19:50 Відповісти
там поряд...в Одесі ті шо повтікали
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18.07.2022 19:53 Відповісти
живём во времена стартапов - всё как обещал александрочив весной 19-го.
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18.07.2022 20:05 Відповісти
все майно навідника добродію
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18.07.2022 20:10 Відповісти
тільки он судді корегувальникам призначають вивчити гімн та відпускають. А тра' кончати на місці
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18.07.2022 20:12 Відповісти
Подтверди инфу что наводчиков отпускают. Хоть про одного.
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18.07.2022 20:16 Відповісти
Я не судья и не прокурор, так что не в курсе. Владею только тем, что пишут в интернете по этому поводу. А человек утверждает, значит знает. Я его прошу привести пример, потому что уверен что он пи***ит. А то что ********* всяких заставляют гимн учить, так это за длиный и поганый язык, а не за убийство как у корректировщиков, ненадо сравнивать.
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18.07.2022 20:42 Відповісти
Ну про вагнеровцев уже наводили и что ты?
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18.07.2022 20:32 Відповісти
Таке я бачив лише про тих, хто постить про те, який руський мір гарний. про навідників - не бачив, щоб за вивчення гімну відпускали.
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18.07.2022 21:34 Відповісти
для цього повинні працювати спецслужби - ловити як мух на мед: видавати себе за працівників ФСБ, обіцяти гроші, щоб ці падли сралися навіть думати про це.
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18.07.2022 20:12 Відповісти
Какие ещё наводчики? Которые наводят на соседний жилой дом или торговый центр?
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18.07.2022 20:26 Відповісти
Дивно,але для цього є СБУ. Чи це мала нагорода для слуг президента. Просто верніть Марченко і не ставте йому палки в колеса
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18.07.2022 20:27 Відповісти
За одних знаю точно: сидять на банковій. Грошики залиш собі.
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18.07.2022 20:27 Відповісти
Я платитиму 100 доларів кожному, хто наведе на навідника" Джерело:

за кого нас тримають ці нацмени?
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18.07.2022 20:53 Відповісти
мабуть хтось сплутав титульну націю України
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18.07.2022 21:08 Відповісти
хорошая идея 👍👍👍
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18.07.2022 21:21 Відповісти
Вирахував корегувальника. Він почав тікати від тебе. Впав. Вдарився головою об бордюр...І так декілька разів. Нещасний випадок. То така божа кара.
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18.07.2022 21:22 Відповісти
А на якій мові звернувся Кім до миколаївців, ворожою чи державною, Бо якраз ті, що проповідують російську, ті проводують їх культуру, їх релігію, їх країну і звичайно "русский мир", не помічаючи цього, а по своїй топчуться брудними копитами.
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18.07.2022 21:42 Відповісти
Такою фуйнею в 2014 займався один спасітєль Днєпра.Винагорода за упійманого сєпара та АК.Правда,щасливців ніхто не бачив...
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18.07.2022 21:48 Відповісти
Это скорее не корректировщики, а информаторы. Ну как вот ракеты можно корректировать, кто-нибудь расскажите? Я понимаю миномет или артиллерию, тогда можно глядя с балкона в режиме онлайн корректировать "левее" или "правее". А ракеты используют в основном инерциальную систему наведения, по телефону ее никак точнее не сделаешь. А с информаторами бороться крайне тяжело, можно даже сказать, что нереально. Он днем катается на велосипеде, выслеживает перемещение войск, казармы, склады и т.д., а вечером на гугл картах ставит крестики и отсылает по закрытым каналам связи (любой мессенджер + для надежности еще и vpn). Вариантов как передать такую инфу и остаться незамеченным существует вагон и маленькая тележка.
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19.07.2022 00:29 Відповісти
Що то сволота, що то...
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19.07.2022 11:42 Відповісти
 
 