Керівник Миколаївської ОВА Кім оголосив грошову винагороду за інформацію про ворожих навідників
Голова Миколаївської ОВА ініціював "вилов" коригувальників ударів по Миколаєву. Він навіть встановив нагороду за кожного спійманого.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.
"Обстрілюють нас все також. На щастя, без жертв. Росіяни платять через Telegram-канали, обіцяють анонімність нашим громадянам, які погоджуються бути коригувальниками вогню. Вони там копійки платять - 1-1,5 тисячі гривень. Обіцяють анонімність, але анонімності ніякої немає, ми все одно їх ловимо. Я платитиму 100 доларів кожному, хто наведе на навідника", - розповів він, запропонувавши "вже придивлятися до негідників".
Топ коментарі
+21 IgorYakovlevich
показати весь коментар18.07.2022 19:34
+7 Stepan Ivanoff
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+5 Валентина Саюн c856325a
показати весь коментар18.07.2022 20:27
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Пробачте за поганий жарт. Мu хірургі цінuкu ще ті.
за кого нас тримають ці нацмени?