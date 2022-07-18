До початку освітнього процесу в очній формі готові 19% закладів освіти, - ДСНС
В Україні більш ніж 26 тисяч закладів освіти, в яких навчаються близько 7,6 млн школярів та студентів, потребують укриттів.
Про повідомляє у фейсбуці Державна служба з надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ.
Станом на 15 липня лише 11% закладів освіти (близько 2,9 тис.) мають власні захисні споруди цивільного захисту, в яких можуть розміститися тільки 12% учасників освітнього процесу (близько одного мільйона чоловік).
Ще 10% закладів освіти (близько 2,5 тис.) з 9% учасників освітнього процесу у них (близько 720 тис. осіб) організували укриття у власних спорудах подвійного призначення. А 2% закладів (близько 471 закладів, в яких навчається 110 тисяч школярів та студентів) організували укриття в спорудах інших суб’єктів господарювання.
"Таким чином, до початку освітнього процесу в очній формі навчання на сьогодні готові 19% закладів освіти, в яких здобуватимуть освіту майже 20 % учасників освітнього процесу", - зазначили в ДСНС.
Будь ласка, зачекайте...
І єдине що вони вимагають, так це щоб було побудоване бомбосховище, і їх "не колише" що це практично не реально зробити при військовому стані, коли у держави проблеми із грошима (нікого це не бентежить взагалі!)! Ми проводили таке опитування в прикордонній 20-км зоні від параші і ц ерпи тому, що практично через день самі ж воин чують поруч прильоти від арти! Ось такий маразм я точно не розумію!
(п.с. а бомбосховища дійсно не готові, точніше їх взагалі 1-2 буде, які ще можна якось назвати бомбосховищем. Рік назад проводили обстеження, але на тому все й закінчилося бо в Україні тоді на часі був асфальт та велике будівництво", куди вливали сотні мліьйонів гривень! І тільки тепре Влада якогось вибачте *уя почала анонсувати про початок очного навчального перідоу 22/23...)
(...п.п.с. при ковіді заганяли всю освіту в "дистанційні карантини" (ну тут можна було зіравти великий куш!), а тепер ніяких "карантинів" - всі гай-да в школи (мабуть тут хтось хоче заробити на будматеріалах,електрогенераторах і т.п. штуках...Ось вам і заробити на крові!)...і це ще більший супермаразм тільки вже від Влади, а не вді батьків!)
Діти поки що повинні навчатися дістанційно.