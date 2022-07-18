Із тимчасово окупованих територій Харківщини евакуйовано ще 943 людини, понад чверть з яких діти, - керівник ОВА Синєгубов

У понеділок було проведено чергову евакуацію мешканців із тимчасово окупованих територій Харківської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Вдалося провести чергову евакуацію з тимчасово окупованих територій Харківщини: 943 мирні жителі, з них - 216 дітей... Усі евакуйовані вже у безпечних місцях та під українськими прапорами. Кожному надали всю необхідну допомогу", - написав Синєгубов.

"Дякую всім службам, задіяним в евакуації, і десяткам волонтерів за чітку координацію дій і роботу на результат. Незважаючи на те, що це дуже клопіткий і не завжди безпечний процес", - додав голова ОВА.

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