Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою співробітнику СБУ Кулиничу, - ДБР

Співробітнику СБУ Кулиничу, який працював на російські спецслужби, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДБР.

"Чинному співробітнику Служби безпеки України, який працював на спецслужби рф, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 13 вересня 2022 року без можливості внесення застави", - зазначається у повідомленні.

Повідомляється, що слідчі ДБР повідомили фігуранту про підозру за трьома статтями: ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній); ч. 1 ст. 111 (державна зрада); ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 114 (пособництво у передачі або збиранні з метою передачі іноземній державі, іноземній організації або їх представникам відомостей, що становлять державну таємницю).

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, 16 липня Державне бюро розслідувань та Служба безпеки України провели спільну спеціальну операцію, в результаті якої викрили та затримали зрадника України, який до березня 2022 року очолював одне з регіональних управлінь Служби.

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