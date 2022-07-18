Депутат сейму Польщі Коваль і Порошенко відвідали зруйнований російськими ракетами будинок у Часовому Яру

Петро Порошенко з депутатом польського Сейму Павлом Ковалем побував у Бахмутському районі Донеччини, зокрема у місті Часів Яр, де 13 липня після ракетного удару по житловому будинку загинули десятки мирних мешканців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "ЄС".

"Це – зруйнований будинок в місті Часів Яр. Тут загинуло 50 людей. Серед уламків так і застигли понівечений дитячий візочок, велосипед, що зачепився за зруйновану стіну. Моторошне видовище. Саме так, з точки зору путіна, "звільняють" російськомовних мешканців Донбасу. Їх звільняють від життя. За кожне життя українського цивільного: української жінки, української дитини, українського чоловіка – кров’ю будуть відповідати нелюди, варвари, які обстрілюють мирне місцеве населення", – наголосив Порошенко.

П’ятий Президент переконаний: те, що робить росія на території України – це геноцид. "Так само вони нас вбивали у 33-му, так само вони нас вбивали і в повоєнні роки на Західній Україні. Так само вони нас вбивають і зараз", – говорить Порошенко.

"Сьогодні тут – разом із депутатом Польського Сейму, добрим другом України і моїм, Павлом Ковалем. Павел зробив величезний внесок і в те, що Україна здобула Угоду про асоціацію, і в те, що Україна здобула поглиблену та всеохоплюючу Зону вільної торгівлі. Тоді Павел був керівником парламентської делегації Європарламенту. Дуже відчайдушний патріот Польщі і дуже відчайдушний патріот України. Світ має знати, як виглядає війна в Україні", – зазначив Порошенко.

"Ми дуже вдячні українській нації за цей опір. Я бачив Бучу… Я вважаю, що всі в Європі мають знати, що українці воюють за Європу, за наші спільні цінності. Моя місія – пояснювати це в Польщі. І не тільки в Польщі, а й в усіх європейських країнах, щоб донести дуже чіткий меседж: сьогодні українці – це справжні європейці, які готові віддати своє життя за наші спільні цінності", – сказав Павел Коваль.

Петро Порошенко додав: "приїжджаючи на фронт, я щоразу нагадую собі, для чого це все, заради чого наша боротьба і де коріння нашої люті, яка додає нам сил битися і перемагати".





