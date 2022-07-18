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Депутат сейму Польщі Коваль і Порошенко відвідали зруйнований російськими ракетами будинок у Часовому Яру

Петро Порошенко з депутатом польського Сейму Павлом Ковалем побував у Бахмутському районі Донеччини, зокрема у місті Часів Яр, де 13 липня після ракетного удару по житловому будинку загинули десятки мирних мешканців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "ЄС".

"Це – зруйнований будинок в місті Часів Яр. Тут загинуло 50 людей. Серед уламків так і застигли понівечений дитячий візочок, велосипед, що зачепився за зруйновану стіну. Моторошне видовище. Саме так, з точки зору путіна, "звільняють" російськомовних мешканців Донбасу. Їх звільняють від життя. За кожне життя українського цивільного: української жінки, української дитини, українського чоловіка – кров’ю будуть відповідати нелюди, варвари, які обстрілюють мирне місцеве населення", – наголосив Порошенко.

П’ятий Президент переконаний: те, що робить росія на території України – це геноцид. "Так само вони нас вбивали у 33-му, так само вони нас вбивали і в повоєнні роки на Західній Україні. Так само вони нас вбивають і зараз", – говорить Порошенко.

"Сьогодні тут – разом із депутатом Польського Сейму, добрим другом України і моїм, Павлом Ковалем. Павел зробив величезний внесок і в те, що Україна здобула Угоду про асоціацію, і в те, що Україна здобула поглиблену та всеохоплюючу Зону вільної торгівлі. Тоді Павел був керівником парламентської делегації Європарламенту. Дуже відчайдушний патріот Польщі і дуже відчайдушний патріот України. Світ має знати, як виглядає війна в Україні", – зазначив Порошенко.

"Ми дуже вдячні українській нації за цей опір. Я бачив Бучу… Я вважаю, що всі в Європі мають знати, що українці воюють за Європу, за наші спільні цінності. Моя місія – пояснювати це в Польщі. І не тільки в Польщі, а й в усіх європейських країнах, щоб донести дуже чіткий меседж: сьогодні українці – це справжні європейці, які готові віддати своє життя за наші спільні цінності", – сказав Павел Коваль.

Петро Порошенко додав: "приїжджаючи на фронт, я щоразу нагадую собі, для чого це все, заради чого наша боротьба і де коріння нашої люті, яка додає нам сил битися і перемагати".

Депутат сейму Польщі Коваль і Порошенко відвідали зруйнований російськими ракетами будинок у Часовому Яру 01
Депутат сейму Польщі Коваль і Порошенко відвідали зруйнований російськими ракетами будинок у Часовому Яру 02
Депутат сейму Польщі Коваль і Порошенко відвідали зруйнований російськими ракетами будинок у Часовому Яру 03

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Топ коментарі
+28
Звичайно. Він з порожніми руками не приїздить.
Завжди привозить суттєві речі, а не анекдоти
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18.07.2022 21:04
+24
Це геноцид, так.
Винищують українців просто щоб винищити і заселити лапті в порожні хатини..
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18.07.2022 20:56
+12
як в Криму зробили, тварюки..нємитую расєю заселили у будинки й квартири виїхавших на материкову частину України..а Криму після деокупації ще років 50 потім відновлювати
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18.07.2022 21:04
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Це геноцид, так.
Винищують українців просто щоб винищити і заселити лапті в порожні хатини..
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18.07.2022 20:56 Відповісти
як в Криму зробили, тварюки..нємитую расєю заселили у будинки й квартири виїхавших на материкову частину України..а Криму після деокупації ще років 50 потім відновлювати
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18.07.2022 21:04 Відповісти
Значить машини уже в Україні, якщо сивочолий відвідав зону трагедії
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18.07.2022 20:58 Відповісти
Звичайно. Він з порожніми руками не приїздить.
Завжди привозить суттєві речі, а не анекдоти
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18.07.2022 21:04 Відповісти
Броневичків Ройсів та всяких колошматок- смаколиків Порох привіз.Дякуємо всім причетнім.
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18.07.2022 21:21 Відповісти
Тепер Порошенко спочатку робить справу, а потім розповідає. Звісно ж, що машинки вже там, де треба!
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18.07.2022 23:04 Відповісти
Картина маслом: Кремль вскрыл колоду тузов и шестерок
https://www.youtube.com/watch?v=HSwL7Nduf00
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18.07.2022 21:02 Відповісти
Януковищ взяв три мільярди за Україну, цікаво за скільки ці продали.
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18.07.2022 21:05 Відповісти
__ЧасовЯр -не мега центр,не бизнес территория.
Лучшие и гостеприимные Люди.
Только "заблудившиеся"террористы смогли такое сделать.
просто отомстите этим пид...сам... __
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18.07.2022 22:03 Відповісти
тест
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21.07.2022 12:19 Відповісти
 
 