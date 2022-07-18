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Залужний (698) Міллі (153) HIMARS (300)

Нам вдалося стабілізувати ситуацію. Важливим чинником цього стало прибуття систем HIMARS, - Залужний - Міллі

залужний,міллі

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів бесіду із Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці Залужного.

У повідомленні зазначається: "Підтримую діалог з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Традиційно поінформував свого американського колегу про оперативну обстановку.

Нам вдалося стабілізувати ситуацію. Вона складна, напружена, але повністю контрольована. Важливим чинником, що сприяв утриманню нами оборонних рубежів і позицій, є вчасне прибуття М142 HIMARS, які завдають прицільних ударів по ворожим пунктам управління, складам зберігання боєприпасів та палива.

Напередодні засідання Контактної групи з питань оборони України ми з генералом Міллі синхронізували запити української сторони. Щиро подякував своєму колезі та в його особі Сполученим Штатам і їх союзникам за допомогу у боротьбі за свободу"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захід надасть ракети для HIMARS, які здатні бити на 300 км, - Резніков

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Топ коментарі
+46
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18.07.2022 21:18
+28
Хаймарси працюють. Чекаємо звільнення земель
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18.07.2022 21:07
+28
Очень хреновая тактика "не будем бить потому что они ударят". Она не работает с гопниками и террористами
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18.07.2022 21:20
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Хаймарси працюють. Чекаємо звільнення земель
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18.07.2022 21:07 Відповісти
пригласите куданить и убейте уже эту моль
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18.07.2022 21:09 Відповісти
Завтра в Тегерані.
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18.07.2022 21:21 Відповісти
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18.07.2022 21:33 Відповісти
Неуважаемый кацап, деокупированы куча населенных пунктов в северных областях Украины. Более того, вы там получили знатной звезды и больше даже не рыпаетесь в том направлении. В ваших методичках этого нет? )
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18.07.2022 22:09 Відповісти
Надеюсь, после стабилизации планируется перелом хребта рашистам.
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18.07.2022 21:12 Відповісти
Їх у нас не так багато.
Треба більше , тоді рашисти повтікають.
Наприклад ми можемо вдарити по базах окупантів в Криму.
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18.07.2022 21:15 Відповісти
тоді вони вдарят по пунктах прийняття рішень..а це, як виявилось - лікарні, садочки, школи, місця скупчення людей..вони ж не по урядовому кварталу і МО лупять...
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18.07.2022 21:18 Відповісти
Очень хреновая тактика "не будем бить потому что они ударят". Она не работает с гопниками и террористами
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18.07.2022 21:20 Відповісти
помогает только удар еще большей силы с гопниками
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18.07.2022 21:26 Відповісти
это не тактика,а кацапская ботва
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18.07.2022 21:35 Відповісти
А по чому вони луплять кожний день
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18.07.2022 22:05 Відповісти
Киш, російська чи проросійська ботяра!!!
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18.07.2022 22:29 Відповісти
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18.07.2022 21:18 Відповісти
Виїдь Хаймарсику
Й.бни по складику-у
Все там з землею зрівняй . .
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18.07.2022 21:56 Відповісти
орки вже переносять склади та бази углиб окупованих територій, де не дістануть хімарси. Потрібні більш далекобійні ракети. Якщо у них буде логістика за 300 кілометрів, то для них це буде дупа. Оркам доведеться возити БК з собою, тому багато не візьмуть. А ще потрібна армада безпілотників, щоб гранати скидати, бо таких міні складів буде у них багато по посадках.
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18.07.2022 21:19 Відповісти
БК з міні складів не створять одночасної густоти вогню , а значить у тих хто в обороні є можливість підняти голову і маневрувати то покидаючи то займаючи позиції після обстрілу
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19.07.2022 11:01 Відповісти
А тепер по Кримському мосту, з під-зеленого дуба по кацапам, вогонь!
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18.07.2022 21:26 Відповісти
Думаю чтобы разрушить мост-90 килограмовой боевой части ракет химмарса очень недостаточно. нужна тяжелая ракета под химмарс которая на 300км летает и боевая часть там по моему в 3 раза больше(лень гуглить) И таких ракет нужно штук 10-ведь рашка будет пытаться ремонтировать мост
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19.07.2022 10:33 Відповісти
Свіжачок, так відповідаю,уже 3 дні,як стабільність є,навіть перевага в арті. Так що не знаю,що пише шойгу,а Україна понад усе
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18.07.2022 22:07 Відповісти
Я ще раз переконався, що Президент як Верховний головнокомандувач зовсім не дбав про армію і про захист народу, бо всього один десяток Хаймарсів поставили на місце кацапів, а якби Володя за три роки зробив сотню "Вільха М", десяток "Нептунів" і пів сотні "Грім 2" і "Сапсан"? А якби ще п'ять десятків САУ "Богдана"? На кого працював? Ще не соромиться одягати військову форму.
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18.07.2022 21:33 Відповісти
100 відсотків згоден
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18.07.2022 21:36 Відповісти
Це в точку. І прикидки правільні. Звідси висновок. Хто для нас Зе?
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18.07.2022 22:32 Відповісти
ми не могли зробити 100 танків за рік, про які високотехнологічні машини по 100 в рік ви мрієте? Ми максимум 3-4 штуки могли робити.
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18.07.2022 21:38 Відповісти
Не розповідайте дурниць. Що Ви можете сказати правдивого, коли ракетні компекси не відрізняєте від танків, чи Ви з подоляковських, які не служили в армії і на БРДМ кажуть танк? Це середня цифра, а при фінансуванні і налагоджені, то можна було і більше. Завод КРАЗ мав можливість випускати за рік тисячу автомобілів, трішки менше гармат(стволів) міг виготовляти Краматорський завод. Це я про САУ "Богдана", про які Ви 4 штуки ведете мову? Те ж стосується "Нептуна", бо не одна зараза не крила наші міста з моря "Калібрами". А "Вільха М" вже були в роботі ще при попередниках.
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18.07.2022 21:50 Відповісти
Для арабів і тайців ми могли робити все. Якби було фінансування, то мали б Вербу, що стріляє до 120 км. Нептунів було б більше і всього іншого. Але, був асфальт...
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18.07.2022 21:55 Відповісти
был не асфальт а предательство кремлевского кротовника - при участии не лоха и не преЗЕдента
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19.07.2022 05:05 Відповісти
танки не робились не тому що не могли,а тому що нафіг дорого,один оплот або рота т64 ,вибір по моєму очевидний...
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18.07.2022 21:56 Відповісти
Не могли чи не було за що ? (( Різниця суттєва - не могли це коли б не було можливостей виготовити , а не виділяли кошти на виробництво - це зовсім інше (( І коли виробник ракет підтверджує що їх не виготовляли бо замовлення не було , то це не тому що "не могли" а тому що зелені придурки дороги будували , а у той час КБ Луч для арабів Стугни робив якими тепер кацапів палять (( те саме з іншими заводами оборонпрому які на одноденний робочий тиждень переводили у 2021 .
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19.07.2022 00:44 Відповісти
А разве кто-то верил, что будет война? Войны никто не ожидал, так зачем оружие. Лучше бабло в асфальт закатать, там откаты до 40% можно делать. Пример - сделали дорогу на 3 см уже и миллионы в кармане.
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18.07.2022 21:41 Відповісти
бред не пиши - мало кто верил из населения - но зеленый и его шобла все знали их предупреждали и они сознательно провалили подготовку тем самым позволили убить с десяток тысяч наших людей дополнительно
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19.07.2022 05:09 Відповісти
Вони самі готувалися: розмінували Чонгар, саботували виробництво ракетних систем, розставляли на важливих місцях своїх людей, передавали списки патріотів, тощо
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19.07.2022 11:04 Відповісти
Это и дураку ясно, даже во второй мировой главную роль играло оружие. А сейчас роль оружия еще выше стала. Это война технологий - у кого они более продвинуты тот и победитель.
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18.07.2022 21:34 Відповісти
Вангую - підримка зброєю уповільниться, тому що захід неоднаразово заявляв, що ця війна може затягнутися на роки. Тобто за якимось дивом їм потрібно потягнути час. Скоро стане зрозуміло навіщо.
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18.07.2022 21:41 Відповісти
Маячня .. ВПК Заходу останні два десятиліття знаходився "у зимовій сплячці ", зараз виробничі потужності військових заводів , готують до запуску - на повну ,, тому підтримка України зброєю зростатиме , скільки б війна не йшла . Україну вже не залишать сам на сам з ордою , бо поразка України , світовим суспільством сприйметься як поразка всього західного світу . Не секрет що ця війна , більшістю світу сприймається як війна не лише України з паРашою , а і всього Заходу , який стоїть за спиною України . Програти кацапам , Захід дозволити собі не може , бо це стане для нього - повною втратою престижу і болючим іміджевим крахом ..
Країни Заходу до речі , схоже теж усвідомили загрозу , то ж в їхніх планах в подальшому , озброїти свої армії - до зубів , а для цього треба - запускати конвеєр ВПК.. Он наприклад - Немеччина вже оголосила про виділення 100 млрд ( рекордна сума за останні десятиліття ) на нові озброєння для Бундесверу . . Інші країни теж замислились .
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18.07.2022 22:53 Відповісти
Ви вірно підмітили, що захід буде шаленими темпами озброюватиме... себе...
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19.07.2022 10:49 Відповісти
не писти кацап тупой
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19.07.2022 05:10 Відповісти
Доки військові не позбудуться ворогів і зрадників з найближчого оточення преЗе!дента, для перемоги буде мало будь якої, навіть, ************* зброї!
А нашим славним Збройним Силам слава!
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18.07.2022 21:42 Відповісти
https://war2022-info.com/sotni-dagestanczev-otkazalis-voevat-v-ukraine/ 18/07/2022 Сотни дагестанцев отказались воевать в Украине
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18.07.2022 22:05 Відповісти
Смерть кацапам!
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19.07.2022 00:09 Відповісти
Химмарсы хороши чтобы лупить по складам и штабам но к сожалению только они +гаубицы не способны решить исход войны. Нужно ПВО,ПРО и дальнобойные ракеты а так-же авиация. Украина-же не против диких повстанцев воюет а против как минимум 3 армии мира у которой избыток всяческих пусть и не самых лучших вооружений и боеприпасов к ним. Надеюсь Американцы это понимают и надеюсь их помощ не для галочки а для победы и поэтому эта помощ будет нарастать. а иначе война будет идти многие годы с неизвестным результатом. Все зависит от США.
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19.07.2022 10:37 Відповісти
На рабZZee потерь всирамно нет...скаже хенерал конашенков... сдохло 10 Бурятов от СкреПОНОСа...и все...
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19.07.2022 11:10 Відповісти
 
 