Нам вдалося стабілізувати ситуацію. Важливим чинником цього стало прибуття систем HIMARS, - Залужний - Міллі
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів бесіду із Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці Залужного.
У повідомленні зазначається: "Підтримую діалог з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Традиційно поінформував свого американського колегу про оперативну обстановку.
Нам вдалося стабілізувати ситуацію. Вона складна, напружена, але повністю контрольована. Важливим чинником, що сприяв утриманню нами оборонних рубежів і позицій, є вчасне прибуття М142 HIMARS, які завдають прицільних ударів по ворожим пунктам управління, складам зберігання боєприпасів та палива.
Напередодні засідання Контактної групи з питань оборони України ми з генералом Міллі синхронізували запити української сторони. Щиро подякував своєму колезі та в його особі Сполученим Штатам і їх союзникам за допомогу у боротьбі за свободу"
Будь ласка, зачекайте...
Треба більше , тоді рашисти повтікають.
Наприклад ми можемо вдарити по базах окупантів в Криму.
Й.бни по складику-у
Все там з землею зрівняй . .
Країни Заходу до речі , схоже теж усвідомили загрозу , то ж в їхніх планах в подальшому , озброїти свої армії - до зубів , а для цього треба - запускати конвеєр ВПК.. Он наприклад - Немеччина вже оголосила про виділення 100 млрд ( рекордна сума за останні десятиліття ) на нові озброєння для Бундесверу . . Інші країни теж замислились .
А нашим славним Збройним Силам слава!