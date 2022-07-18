Венедіктова зустрічалась із Зеленським, але писати заяву за власним бажанням і залишати посаду за указом відмовилась, - джерела
Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов прокоментував ситуацію щодо відсторонення Генерального прокурора Ірини Венедіктової і оприлюднив інформацію про те, що між Зеленським та Венедіктовою 18 липня відбулася розмова.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
Бутусов звзначив: "Генпрокурор Венедіктова написала пост, з якого можна зробити висновки, що указ президента Зеленського про її відсторонення від посади вона вважає незаконним, оскільки процедура усунення генпрокурора за законом передбачає голосування у парламенті. Венедіктова чекає, коли її викликають народні депутати та проголосують.
За даними джерел Цензор.НЕТ Венедіктова сьогодні зустрічалась з Зеленським, але писати заяву за власним бажанням і залишати посаду за указом відмовилась. І вимагає виступу у парламенті, щоб звітувати за свої дії, та щоб відповісти на питання депутатів".
Він продовжив: "Після вчорашнього указу Зеленського очікувалось, що сьогодні, згідно з законом, Слуги народу зберуться на засідання та проголосують за звіт генпрокурора та за відставку, для того щоб це питання поставити у порядок денний треба всього 150 голосів, для відставки всього 226.
Але ніяких рішень по Венедиктовій Верховна Рада не оголошувала за цілий день взагалі. Це означає, що Зеленський не хоче, щоб генпрокурорка отримала слово для виступів, очевидно, щоб не почути неприємних відповідей про себе та діючу владу.
Ситуація виглядає просто смішно - президент видав указ, який не відповідає закону, і його відкрито відмовились виконувати, а що робити в такій ситуації президент не продумав. Тепер указ завис у повітрі, Венедіктова продовжує працювати в ОГПУ, а парламент та президентська більшість мовчать та чекають команду з офісу президента, чи можна їм виконувати указ і звільняти Венедіктову згідно з законом, чого усі від них очікують".
"Але відповідальність ніхто не хоче брати на себе. Спостерігаємо за черговими кульбітами моновлади під час активних бойових дій на фронті, які загрожують усій державі та кожному з нас", - резюмував головний редактор Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, що ввечері 17 липня президент України Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення генеральної прокурорки України Ірини Венедиктової від виконання обов'язків.
Будь ласка, зачекайте...
А то что сейчас всего лишь активное изображение действий.🥁
Ненавижу на таких работать
Можливо "мудрий нарід",коли голосував за Зе, був впевнений,що "каждая кухарка может управлять государством".Але й тут "нарід" обдурили,бо дєдушка Ленін,якому приписують цей вислів, був не зовсім ідіот ,і сказав,що "каждая кухарка не способна управлять государством без обучения делу государственного управления"
ВО генпрокурора не може цього зробити.
Фактично наша влада заступається за рашистів.
Вивертаються як глисти в сраці.
Задовбали вже.
1. Западные партнёры очень сильно просят таки в конце концов определиться с главой САП, потому что сколько можно волыну тянуть. Два года Ермаку не нравится результат конкурса и главы нет. Зачем нам антикоррупционный прокурор, если это не Татаров например?
2. Генпрокурор Венедиктова, несмотря на стертые коленки, посадить Порошенко так и не сумела, чем не оправдала возложенных на неё надежд и перед электоратом невдобно. Теперь Порошенко будет сажать и.о. Алексей Симоненко, любимый мусор Януковоща, знаменитый своим потрясающим как для гос.служащего состоянием, активным участием в отмазывании Татарова, и дело Стерненко тоже стряпал именно он.
3. В давней битве за власть Баканова и Ермака победил Ермак, патамушта кто-то ж должен быть отшлёпан за Херсон, Мелитополь и прочий Бердянск.
Хотя, хочу напомнить, что именно Ермак с Козаком курировали все эти "разведения", сворачивание оборонки и педалировали "мирные процессы урегулирования".
Но Баканов зарубу продул и вчера был отстранён, а сегодня Зеленский внес в ВР проект постановления об увольнении друга детства, хотя по его работе была обещана проверка и расследование. Зачем было его отстранять и обещать расследование? Ну не может шоумен без шоу. Хотя расследование действий Баканова на посту главы СБУ я считаю необходимым. Но я думаю, срать они хотели на то, что я считаю. Отодвинули в сторонку и всё.
Шоб вы понимали теперь СБУ будет искать кротов в СБУ, а возглавит это всё крайне увлекательное действо Василий Малюк, которого напрямую связывают с Татаровым и как следствие с Ермаком. Не, ну а шо? Удобно.
По итогу у нас теперь есть Зеленский, который молодец, умничка, красавчик, яйца стальные, особенно левое, всё правильно делает, критиковать его нельзя и смысла мало. И есть Ермак, который не молодец, не умничка и вообще страшный, но по факту рулит всем именно он и сам в себе ищет коррупцию. Уроборос такой, не поймешь где голова, где жопа и когда всё это кончится.
Интересно, а вот все те, которые за Зеленского голосовали, они не против, что теперь всем рулит вовсе не Зеленский, а его секретарь?
https://t.me/tanya_adams/3148
https://www.youtube.com/watch?v=HSwL7Nduf00&ab_channel=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%BA2 Кремль вскрыл колоду тузов и шестерок
Таня "Адамс" Худякова жжот як завжди.
В давней битве за власть Баканова и Ермака победил Ермак, патамушта кто-то ж должен быть отшлёпан за Херсон, Мелитополь и прочий Бердянск.
...расследование действий Баканова на посту главы СБУ я считаю необходимым. Но я думаю, срать они хотели на то, что я считаю.
Шоб вы понимали теперь СБУ будет искать кротов в СБУ... Не, ну а шо? Удобно.
По итогу у нас теперь есть Зеленский, который молодец, умничка, красавчик, яйца стальные, особенно левое...
https://www.youtube.com/watch?v=HSwL7Nduf00&ab_channel=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%BA2 0:01 / 2:41 Картина маслом: Кремль вскрыл колоду тузов и шестерок
как тут про вошей и гнид не вспомнить ....
зеленський і Законність поняття несумісні!
Ох і міцно ж хтось тримає кришку рояля прихлопнутою!
Тому Зеленський і "наказав" прискорити призначення... одночасно унеможливлення призначення звільненням ГенПрокурора.
...
Або, АнтіКорупційного Прокурора все-таки призначать, але з порушенням Закону.
Тому у адвокатів "правильних" підсудних АнтіКорупційного Прокурора у судах буде "залізний аргумент" відмазатись від покарання. Коли Суд буде брати до уваги порушення призначення і просто закривати небажанні справи.
дайте ему ещё сто дней - он и расстреливать научиться, даже лично, хотя по-прежнему боится громких звуков, если это, конечно, не апплодисменты восхищённой, глупой публики
Завжди задавай собі просте питання "А судді хто?". В даній ситуації, а хто є Зе і Єрмак, що вони звинувачують Венедіктову? Правильно, вони повні беззаконніки . А Венедіктову засудили. Грош ціна в базарний день такого рішення.
Людина з дуже середньої освітою не може зрозуміти наслідки своїх вчинків.
Були колись сподівання, що ця талановита людина на посаді президента України зуміє навчитись - але уви. Талани різні. У когось якийсь талан сприяє бути талановитим майже у всьому - бо - Людина. А у когось - талан може бути дуже цілеспрямований, наприклад - талан шахрая теж талан: надурити когось - щоб той повівся та ще й - о Боже! - вибрав шахрая у президенти.
Венедиктова на посаді генпрокурора ні в кого захвату не викликала,скоріш навпаки.Але навіть її ніхто не має права просто вигнати,порушуючи процедуру.Мені,наприклад,дуже цікаво послухати її звіт перед ВР,дізнатися,які такі мотиви для звільнення придумав Зе.Ну й ще маю надію,що Венедиктова не буде мовчати,а знає вона багато чого цікавого про зелену камарилью
Tout cela fait très désordre, la situation demanderait plutôt une unité, ces divisions sont très néfastes.
Почему бы не взять за яйки Татарова и Ермака?