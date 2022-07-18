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відставка (1455) Бутусов Юрій (3478) Венедіктова (829)

Венедіктова зустрічалась із Зеленським, але писати заяву за власним бажанням і залишати посаду за указом відмовилась, - джерела

венедиктова

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов прокоментував ситуацію щодо відсторонення Генерального прокурора Ірини Венедіктової і оприлюднив інформацію про те, що між Зеленським та Венедіктовою 18 липня відбулася розмова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Бутусов звзначив: "Генпрокурор Венедіктова написала пост, з якого можна зробити висновки, що указ президента Зеленського про її відсторонення від посади вона вважає незаконним, оскільки процедура усунення генпрокурора за законом передбачає голосування у парламенті. Венедіктова чекає, коли її викликають народні депутати та проголосують.

За даними джерел Цензор.НЕТ Венедіктова сьогодні зустрічалась з Зеленським, але писати заяву за власним бажанням і залишати посаду за указом відмовилась. І вимагає виступу у парламенті, щоб звітувати за свої дії, та щоб відповісти на питання депутатів".

Він продовжив: "Після вчорашнього указу Зеленського очікувалось, що сьогодні, згідно з законом, Слуги народу зберуться на засідання та проголосують за звіт генпрокурора та за відставку, для того щоб це питання поставити у порядок денний треба всього 150 голосів, для відставки всього 226.

Також читайте: Призначити керівника САП може тільки Генпрокурор, якщо це зробить виконувач обов'язків, то призначення буде нелегітимним, - юрист Романчук

Але ніяких рішень по Венедиктовій Верховна Рада не оголошувала за цілий день взагалі. Це означає, що Зеленський не хоче, щоб генпрокурорка отримала слово для виступів, очевидно, щоб не почути неприємних відповідей про себе та діючу владу.

Ситуація виглядає просто смішно - президент видав указ, який не відповідає закону, і його відкрито відмовились виконувати, а що робити в такій ситуації президент не продумав. Тепер указ завис у повітрі, Венедіктова продовжує працювати в ОГПУ, а парламент та президентська більшість мовчать та чекають команду з офісу президента, чи можна їм виконувати указ і звільняти Венедіктову згідно з законом, чого усі від них очікують".

"Але відповідальність ніхто не хоче брати на себе. Спостерігаємо за черговими кульбітами моновлади під час активних бойових дій на фронті, які загрожують усій державі та кожному з нас", - резюмував головний редактор Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Укази Зеленського про відсторонення від посади Генпрокурора та про усунення голови СБУ - черговий крок до диктатури, - Ірина Геращенко

Нагадаємо, що ввечері 17 липня президент України Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення генеральної прокурорки України Ірини Венедиктової від виконання обов'язків. 

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Топ коментарі
+60
Итак, схематично набросаю для собственного понимания, поправьте, если где-то ошибусь.
1. Западные партнёры очень сильно просят таки в конце концов определиться с главой САП, потому что сколько можно волыну тянуть. Два года Ермаку не нравится результат конкурса и главы нет. Зачем нам антикоррупционный прокурор, если это не Татаров например?

2. Генпрокурор Венедиктова, несмотря на стертые коленки, посадить Порошенко так и не сумела, чем не оправдала возложенных на неё надежд и перед электоратом невдобно. Теперь Порошенко будет сажать и.о. Алексей Симоненко, любимый мусор Януковоща, знаменитый своим потрясающим как для гос.служащего состоянием, активным участием в отмазывании Татарова, и дело Стерненко тоже стряпал именно он.

3. В давней битве за власть Баканова и Ермака победил Ермак, патамушта кто-то ж должен быть отшлёпан за Херсон, Мелитополь и прочий Бердянск.
Хотя, хочу напомнить, что именно Ермак с Козаком курировали все эти "разведения", сворачивание оборонки и педалировали "мирные процессы урегулирования".

Но Баканов зарубу продул и вчера был отстранён, а сегодня Зеленский внес в ВР проект постановления об увольнении друга детства, хотя по его работе была обещана проверка и расследование. Зачем было его отстранять и обещать расследование? Ну не может шоумен без шоу. Хотя расследование действий Баканова на посту главы СБУ я считаю необходимым. Но я думаю, срать они хотели на то, что я считаю. Отодвинули в сторонку и всё.

Шоб вы понимали теперь СБУ будет искать кротов в СБУ, а возглавит это всё крайне увлекательное действо Василий Малюк, которого напрямую связывают с Татаровым и как следствие с Ермаком. Не, ну а шо? Удобно.

По итогу у нас теперь есть Зеленский, который молодец, умничка, красавчик, яйца стальные, особенно левое, всё правильно делает, критиковать его нельзя и смысла мало. И есть Ермак, который не молодец, не умничка и вообще страшный, но по факту рулит всем именно он и сам в себе ищет коррупцию. Уроборос такой, не поймешь где голова, где жопа и когда всё это кончится.

Интересно, а вот все те, которые за Зеленского голосовали, они не против, что теперь всем рулит вовсе не Зеленский, а его секретарь?
https://t.me/tanya_adams/3148
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18.07.2022 21:29
+44
Венедіктова легальний прокурор, який підписував процесуальні документи на військових злочинців для Гааги.
ВО генпрокурора не може цього зробити.
Фактично наша влада заступається за рашистів.
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18.07.2022 21:23
+44
Схоже зелену наволоч і досі консультує портнов.
Вивертаються як глисти в сраці.
Задовбали вже.
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18.07.2022 21:35
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Тільки лінивий, ще не пнув Зеленого...
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18.07.2022 21:19 Відповісти
А він сам себе кожен день копає, але якщо народ його копне......
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18.07.2022 21:24 Відповісти
Жаль что под ним земля не горит как под предателем.

А то что сейчас всего лишь активное изображение действий.🥁
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18.07.2022 21:30 Відповісти
Бутусов прав !!! А ведь по образованию - юрист !!! ( ??? ??? )
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18.07.2022 22:22 Відповісти
у нього "корка" юрфака якогось, а не освіта
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18.07.2022 23:27 Відповісти
Мо "ледачий"!
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18.07.2022 23:35 Відповісти
засвистять і **********..рада ж неадекватна..
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18.07.2022 21:20 Відповісти
цій дуринді навіть справи передавати не доведеться, бо вона нічого не зробила ... хіба що крім дописів у фейсбуці
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18.07.2022 21:21 Відповісти
Коли призначать антикорупційного прокурора, бздіти будуть голосніше
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18.07.2022 21:22 Відповісти
Коли зелене призначить сивоху на цю посаду чи ківу, ото буде фреш !
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18.07.2022 21:24 Відповісти
Молодець Путін. Дав всратися нашій владі та й тим 73% мудрагелям, котрі замість ,,бариги,, вибрали всій Україні ЯНЕЛОХА( Я НЕ ГОЙ). ФСБ РФ з однієї сторони через Єрмака. ЯНЕЛОХА( Я НЕ ГОЙ) та ВР управляють Україною а з другої товчуть цю ж Україну ракетами. За дурість 73% у не далекому майбутньому Європа окрім Польщі, Прибалтики та США відмовляться нам допомагати. А в найгіршій перспективі ми можемо очікувати повтору 1944-1954 рр на Західній Україні та реанімації по всій Україні СССР 2.0. За СССР 2.0 проголосувало 42% виборців України(це ті самі 73% що за ЯНЕЛОХА ( Я НЕ ГОЙ))
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19.07.2022 00:26 Відповісти
Ніякого фрешу. Призначення КИВИ було б доречне з погляду вивернетих мізків усіх ЯНЕЛОХІВ. Із цього клану за Ломброзо 20% є звихненими наголову. Ось і з них 73% виборців і обрали собі владу
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19.07.2022 00:30 Відповісти
Кажется Зеля относится к классу некомпетентных начальников, которым важен результат любой ценой, но чтобы было всё по правилам.

Ненавижу на таких работать
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18.07.2022 21:22 Відповісти
а якщо такі всі помічники й радникі..то повна ОПа...
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18.07.2022 21:27 Відповісти
зе - ребенок и подкаблучник как при НКВД... Мы сейчас хуже чем в 21-ом.
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18.07.2022 21:32 Відповісти
А звідки може взятися компетентність?Він же просто "артист разговорного жанра".Впевнена,що він Конституцію навіть не читав,а що вже говорити про досвід в держуправлінні чи політиці-там повний нуль.
Можливо "мудрий нарід",коли голосував за Зе, був впевнений,що "каждая кухарка может управлять государством".Але й тут "нарід" обдурили,бо дєдушка Ленін,якому приписують цей вислів, був не зовсім ідіот ,і сказав,що "каждая кухарка не способна управлять государством без обучения делу государственного управления"
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18.07.2022 21:47 Відповісти
не впевнений що ви правильно розумієте Зеленського. Він порушує закон з першого дня обрання. З призначення Богдана в АП, якому заборонено обіймати держпосади за законом про люстрацію. З Венедіктовою те ж саме - звільняти чи відстороняти генпрокурора за Конституцією має право лише Верховна Рада. Президент не має ніякого права це робити. Те що відбулося зараз - це народження нового Януковича.
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18.07.2022 23:20 Відповісти
Як виліз з жопи груфсб, так туди і повернеться.
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19.07.2022 08:09 Відповісти
Венедіктова легальний прокурор, який підписував процесуальні документи на військових злочинців для Гааги.
ВО генпрокурора не може цього зробити.
Фактично наша влада заступається за рашистів.
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18.07.2022 21:23 Відповісти
Так само в.о. не може призначити керівника САП. Може саме тому ці фокуси були учора проти ночі?
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18.07.2022 21:27 Відповісти
Схоже зелену наволоч і досі консультує портнов.
Вивертаються як глисти в сраці.
Задовбали вже.
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18.07.2022 21:35 Відповісти
Итак, схематично набросаю для собственного понимания, поправьте, если где-то ошибусь.
1. Западные партнёры очень сильно просят таки в конце концов определиться с главой САП, потому что сколько можно волыну тянуть. Два года Ермаку не нравится результат конкурса и главы нет. Зачем нам антикоррупционный прокурор, если это не Татаров например?

2. Генпрокурор Венедиктова, несмотря на стертые коленки, посадить Порошенко так и не сумела, чем не оправдала возложенных на неё надежд и перед электоратом невдобно. Теперь Порошенко будет сажать и.о. Алексей Симоненко, любимый мусор Януковоща, знаменитый своим потрясающим как для гос.служащего состоянием, активным участием в отмазывании Татарова, и дело Стерненко тоже стряпал именно он.

3. В давней битве за власть Баканова и Ермака победил Ермак, патамушта кто-то ж должен быть отшлёпан за Херсон, Мелитополь и прочий Бердянск.
Хотя, хочу напомнить, что именно Ермак с Козаком курировали все эти "разведения", сворачивание оборонки и педалировали "мирные процессы урегулирования".

Но Баканов зарубу продул и вчера был отстранён, а сегодня Зеленский внес в ВР проект постановления об увольнении друга детства, хотя по его работе была обещана проверка и расследование. Зачем было его отстранять и обещать расследование? Ну не может шоумен без шоу. Хотя расследование действий Баканова на посту главы СБУ я считаю необходимым. Но я думаю, срать они хотели на то, что я считаю. Отодвинули в сторонку и всё.

Шоб вы понимали теперь СБУ будет искать кротов в СБУ, а возглавит это всё крайне увлекательное действо Василий Малюк, которого напрямую связывают с Татаровым и как следствие с Ермаком. Не, ну а шо? Удобно.

По итогу у нас теперь есть Зеленский, который молодец, умничка, красавчик, яйца стальные, особенно левое, всё правильно делает, критиковать его нельзя и смысла мало. И есть Ермак, который не молодец, не умничка и вообще страшный, но по факту рулит всем именно он и сам в себе ищет коррупцию. Уроборос такой, не поймешь где голова, где жопа и когда всё это кончится.

Интересно, а вот все те, которые за Зеленского голосовали, они не против, что теперь всем рулит вовсе не Зеленский, а его секретарь?
https://t.me/tanya_adams/3148
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18.07.2022 21:29 Відповісти
все те , шо дружным стадом голосовали за зеклована , не знают кто такой дерьмак , в какой он должности и кого он привел и усадил на ключевые посты , это не для их умов так глубоко вникать , им это по-хре-ну !! они смотрят небритого борцуна в " единих новинах " и моляться на свою икону , по прежнему ...
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18.07.2022 21:46 Відповісти
"Першим заступником у Ірини Венедіктової був не Симоненко, а Роман Говда. Тому, якби йшлося лише про відсторонення Венедіктової із озвучених президентом причин, без інших... кхм... змінних, то в.о. автоматично став би Говда, та й по всьому. А тому призначення в.о. Симоненка є показовим - і майже демонстративним. Про татарівську лояльність Симоненка вже багато і цілком слушно написали відучора", - https://www.facebook.com/danylo.mokryk/posts/pfbid0Ns8VXtzX6HS6DerVKKFsKQz8WsiSeVnxyhHErpPxg4Rpyf5fcUV5ztF2KrUeuJKjl?__cft__[0]=AZVIN0rDD54uBZtSHsl73D8CLsOr--WvgUuxgpuB4FFtii94a9-kFXZrHse1tc4DJgPnLjmrPdxQm6HcffZe5ZsFAhByzBBBMSplZcDTY323mWrnLYFmE0NvwysIdOyZBhOfwVIkqhEYntflwBAPW9phBcvJ7wbPNSWNu1FvX8ExcQ&__tn__=%2CO%2CP-R пише журналіст Данило Мокрик.
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18.07.2022 21:51 Відповісти
Всё значительно проще и значительно хуже.
https://www.youtube.com/watch?v=HSwL7Nduf00&ab_channel=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%BA2 Кремль вскрыл колоду тузов и шестерок
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18.07.2022 21:51 Відповісти
Де "джокер" - єрмак.
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18.07.2022 21:55 Відповісти
Генпрокурор Венедиктова, несмотря на стертые коленки, посадить Порошенко так и не сумела, чем не оправдала возложенных на неё надежд и перед электоратом невдобно. ©
Таня "Адамс" Худякова жжот як завжди.
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18.07.2022 22:42 Відповісти
Процитую ще декілька перлин від Тані:

В давней битве за власть Баканова и Ермака победил Ермак, патамушта кто-то ж должен быть отшлёпан за Херсон, Мелитополь и прочий Бердянск.

...расследование действий Баканова на посту главы СБУ я считаю необходимым. Но я думаю, срать они хотели на то, что я считаю.

Шоб вы понимали теперь СБУ будет искать кротов в СБУ... Не, ну а шо? Удобно.

По итогу у нас теперь есть Зеленский, который молодец, умничка, красавчик, яйца стальные, особенно левое...

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18.07.2022 22:51 Відповісти
Будут вас кусать, бить и обижать, - Не ходите, зедети, зедети, в РАДУ гулять. В РАДЕ разбойница, в РАДЕ Прокурорка -Бармалейка !
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18.07.2022 21:24 Відповісти
Ну а почему бы ирке да не положить на клована,если положить на клована-признак хорошего тона.
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18.07.2022 21:25 Відповісти
Даже до войны было полно кульбитов. А сейчас можно и больше, война все спишет. Главное видосики хорошо писать....
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18.07.2022 21:25 Відповісти
Жабогадюкінг.Енна серія.
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18.07.2022 21:25 Відповісти
Зеленосрань и его подковровые многоходовочки.Кого то напоминают.
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18.07.2022 21:26 Відповісти
А літінанта ваню підпоїли, і таки в Раду внесли. Вперед ногамми!
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18.07.2022 21:26 Відповісти
вона казала що вона ОКО государево- що не так?
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18.07.2022 21:28 Відповісти
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18.07.2022 21:28 Відповісти
а в Зе точно діплом юриста?
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18.07.2022 21:29 Відповісти
так у зе папа прохвессор университета, где ему выдали диплом...
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18.07.2022 21:32 Відповісти
Плюс КВН.
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18.07.2022 21:58 Відповісти

https://www.youtube.com/watch?v=HSwL7Nduf00&ab_channel=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%BA2 0:01 / 2:41 Картина маслом: Кремль вскрыл колоду тузов и шестерок
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18.07.2022 21:29 Відповісти
и самое главное...так во время вся эта возня...
как тут про вошей и гнид не вспомнить ....
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18.07.2022 21:31 Відповісти
Прямо так і сказала: "Я вам нічєво нє далжна!"?
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18.07.2022 21:32 Відповісти
Від такого "корита" так легко не відмовляються
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18.07.2022 21:36 Відповісти
А помните какую она речь задвинула, когда ее парламент призначил?
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18.07.2022 21:36 Відповісти
Все они продумали, устроили цирк специально, что бы отвлечь от утверждения в САП и оттянуть это утверждение. Боюсь, их следующий шаг будет ликвидация уже выбранного( но не утвержденного) руководителя САП.
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18.07.2022 21:36 Відповісти
Тепер на фоні можливого призначення Симоненка, Венедіктова буде виглядати взірцем порядності!
зеленський і Законність поняття несумісні!
Ох і міцно ж хтось тримає кришку рояля прихлопнутою!
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18.07.2022 21:37 Відповісти
Бенедиктовна свята в порівнянні з ним.
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18.07.2022 22:28 Відповісти
Гнусавый также увольнял Тупого,и шо ? Уволили по истечению ....А Гнусавый в Раду не пойдет, потому что не пройдет, и будут тянуть кота за хвост. А кротовник нужно прикрыть немедленно. Потому что канализацию на Банковой кроты подточили и уже начинает "пахнуть" всплывшые нечистоты.
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18.07.2022 21:37 Відповісти
"Сто відсотково свій прокурор" - виявився НЕ дуже "своїм".
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18.07.2022 21:44 Відповісти
Віва Хочєт в Ростов, я знаю чікічікічікі та! Віва поєдєт в Ростов, я знаючікічікічікіта
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18.07.2022 21:45 Відповісти
Ні, зараз Оман в оренді.
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19.07.2022 08:13 Відповісти
Зеле пора уйти в тень. Его вина огромна за десятки тысяч не винно убиенных.
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18.07.2022 21:49 Відповісти
Вопрос не только к Вениктовой, да и не в ней дело. Хоть один из этих "жителей поднебесной" когда запахло жаренным сказал - ребята, ухожу спокойно, да не смог, не доработал, не дотянул, пусть другой сможет... ХЕР!!! ОДНИ ОТМАЗКИ, ГЕМОР С ОТСТАВКОЙ, СУДЫ, ***** И Т,Д,!!! **** .. УЖЕ!!!! Никто, никто нормально не ушел, вас точно от корыта отгоняешь, а вы цепляетесь до последнего.
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18.07.2022 21:50 Відповісти
Це всі ті люди, які прийшли красти, а не працювати.
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18.07.2022 22:26 Відповісти
Відсутність ГенПрокурора унеможливить призначення АнтіКорупційного Прокурора, Керівника САП.
Тому Зеленський і "наказав" прискорити призначення... одночасно унеможливлення призначення звільненням ГенПрокурора.
...
Або, АнтіКорупційного Прокурора все-таки призначать, але з порушенням Закону.
Тому у адвокатів "правильних" підсудних АнтіКорупційного Прокурора у судах буде "залізний аргумент" відмазатись від покарання. Коли Суд буде брати до уваги порушення призначення і просто закривати небажанні справи.
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18.07.2022 21:51 Відповісти
Зеленский - узурпатор-аматор..
дайте ему ещё сто дней - он и расстреливать научиться, даже лично, хотя по-прежнему боится громких звуков, если это, конечно, не апплодисменты восхищённой, глупой публики
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18.07.2022 21:52 Відповісти
предшественники все стали состоятельными людьми а ее бонус где...
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18.07.2022 21:55 Відповісти
Венкдіктова щось знає).... Між іншим, вона працювала з європейськими партнерами фіксуючи знищене кацапією майно українців.....- можливо добре фіксувала, що єрмуку не сподобалось, що рашці вийде занадто платити?...
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18.07.2022 22:00 Відповісти
За што ты меня так, Валодя?
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18.07.2022 22:02 Відповісти
Зе вже не перший раз топче Конституцію України. Напевно з підказки татарова(чи портнова). Все робиться для того, щоб зробити майбутнього прокурора САП нелегітимним.
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18.07.2022 22:06 Відповісти
Це непорозуміння її навіть не читало, та кожного дня витирає нею свою нікчемну сраку.
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19.07.2022 08:17 Відповісти
Пискун 2.0
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18.07.2022 22:07 Відповісти
Венедиктова не хочет уходить с должности как шавка которую пинком под зад.
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18.07.2022 22:09 Відповісти
Вона все ж генпрокурор,як би там не було,і повинна дотримуватись норми закону.Її аргументація цілком логічна.Це Зеля може шаурму в Конституцію загортати,і думати,що то просто бомажка і всі кругом ідіоти.
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18.07.2022 22:16 Відповісти
А хто такий Зе, щоб змушувати її йти у відставку? Чому простому люду так подобаються, коли когось звільняють? Ти може й втруси кінчив, коли прочитав вчора цю новину?

Завжди задавай собі просте питання "А судді хто?". В даній ситуації, а хто є Зе і Єрмак, що вони звинувачують Венедіктову? Правильно, вони повні беззаконніки . А Венедіктову засудили. Грош ціна в базарний день такого рішення.
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18.07.2022 22:48 Відповісти
Дайте мені звіздольот... Я улетю отсюда нах... 73 процента,хулє...
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18.07.2022 22:17 Відповісти
Чергове підтвердження фальсіфікациї диплома "юриста" В.О.Зеленського.

Людина з дуже середньої освітою не може зрозуміти наслідки своїх вчинків.

Були колись сподівання, що ця талановита людина на посаді президента України зуміє навчитись - але уви. Талани різні. У когось якийсь талан сприяє бути талановитим майже у всьому - бо - Людина. А у когось - талан може бути дуже цілеспрямований, наприклад - талан шахрая теж талан: надурити когось - щоб той повівся та ще й - о Боже! - вибрав шахрая у президенти.
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18.07.2022 22:21 Відповісти
Чергове підтвердження фальсифікації диплома "юриста" В.О.Зеленського.
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18.07.2022 22:25 Відповісти
бл..дское шапито, конечно, бл..дским шапитом и является, но, если к баканову реально вопросы по поводу того, что контору превратил в филиал фсб, от чего контора, скорее-всего, не отмажется уже никогда, то - какие основания увольнять венедиктову? не посадила коломойского? или что?
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18.07.2022 22:27 Відповісти
щоб керівника САП не призначила
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18.07.2022 22:40 Відповісти
Вода в ступі... Все, щоб відволікти увагу від ермака і татарова
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18.07.2022 22:33 Відповісти
Зебилы в банке. Зелупы едят своих и все для спасения Ермака. 73 процента,какие вы *******,кого привели во власть.
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18.07.2022 22:35 Відповісти
К сожалению, зе так и остался прсредственым; аморальным лицедеем, дажк Венедиктова оказалась морально выше его на голову.
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18.07.2022 22:40 Відповісти
Яке ж Зе зло для України. Оці всі одноосібні рішення...Серйозно? В нас же не президентська республіка. Немає ніякої системи противаг. Це диктатура , друзі. Молода, трирічна зелена диктатура
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18.07.2022 22:52 Відповісти
клоун !!!
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18.07.2022 23:06 Відповісти
Є закон,який в першу чергу повинен виконувати "гарант".Він не має права перевищувати свої повноваження,когось призначати чи виганяти з барського плеча.Україна не його приватна власність.
Венедиктова на посаді генпрокурора ні в кого захвату не викликала,скоріш навпаки.Але навіть її ніхто не має права просто вигнати,порушуючи процедуру.Мені,наприклад,дуже цікаво послухати її звіт перед ВР,дізнатися,які такі мотиви для звільнення придумав Зе.Ну й ще маю надію,що Венедиктова не буде мовчати,а знає вона багато чого цікавого про зелену камарилью
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19.07.2022 03:35 Відповісти
А он её выгнал или отстранил до принятия решения Радой? Вы, я вижу, первая фальсификаторша. Если 60 подчинённых Венедиктовой перешли на сторону врага, то это цифра! В первую очередь НАРОД требует ответа. Нормально, что Зе её отстранил.
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19.07.2022 09:47 Відповісти
Avis d'un néophyte en politique ukrainienne. Que lui est-il reproché ?
Tout cela fait très désordre, la situation demanderait plutôt une unité, ces divisions sont très néfastes.
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19.07.2022 00:34 Відповісти
Ну так пусть Венедиктова как мстительная женщина всю ночь открывает закрытые дела на Зелень и Ко и подписывает подозрения....
Почему бы не взять за яйки Татарова и Ермака?
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19.07.2022 03:38 Відповісти
государєво око отказало боневтіку
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19.07.2022 08:42 Відповісти
От мудака с татарчонком эта возня отвлечет внимание очень ненадолго
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19.07.2022 10:19 Відповісти
 
 