Окупанти захопили 20 елеваторів на Запоріжжі черезі відмови фермерів співпрацювати

Росіяни продовжують красти українське зерно, для цього вони "націоналізують" елеватори на окупованих територіях.

Про це повідомляє Центр національного спротиву., інформує Цензор.НЕТ.

На Запоріжжі окупанти створили "Державну зернову компанію", на чий баланс оформили 20 елеваторів. "За фактом ці елеватори вони вкрали, тому що їхні справжні власники не погодилися з ними співпрацювати", – йдеться у повідомленні.

Рашисти у більшості випадків пропонують фермерам два варіанти: або продати зерно за фіксованою вартістю за тонну, водночас названа ціна в рази менша за ринкову, або віддати господарство. З такою тактикою окупанти лише з Запорізької області щомісяця вивозять до 100 тис. тонн.

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