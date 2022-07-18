Окупанти захопили 20 елеваторів на Запоріжжі черезі відмови фермерів співпрацювати
Росіяни продовжують красти українське зерно, для цього вони "націоналізують" елеватори на окупованих територіях.
Про це повідомляє Центр національного спротиву., інформує Цензор.НЕТ.
На Запоріжжі окупанти створили "Державну зернову компанію", на чий баланс оформили 20 елеваторів. "За фактом ці елеватори вони вкрали, тому що їхні справжні власники не погодилися з ними співпрацювати", – йдеться у повідомленні.
Рашисти у більшості випадків пропонують фермерам два варіанти: або продати зерно за фіксованою вартістю за тонну, водночас названа ціна в рази менша за ринкову, або віддати господарство. З такою тактикою окупанти лише з Запорізької області щомісяця вивозять до 100 тис. тонн.
Топ коментарі
+8 stavr
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+7 procaster
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+6 Maryna Solska e862e0af
показати весь коментар18.07.2022 21:35
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Безславні ублюдки.
А кацапи це банальна злодійкувата нація-дегенератів
чіпляли б тим падлам трекери gps,
і передавали б координати зсу
Картины приобретались работавшими на Гитлера агентами, передавались фюреру лидерами других стран в качестве подарков и конфисковались из музеев государств, захваченных Германией во время Второй мировой войны. К 1945 году личная коллекция Адольфа Гитлера насчитывала 6755 картин старых мастеров.
https://tjournal.ru/stories/130378-adolf-gitler-do-diktatorstva-mechtatelnyy-hudozhnik-i-nesostoyavshiysya-arhitektor
кацапстану !
Крадуть ВСЕ І це при тому , що це друга армія в світі по кількості і озброєннню !!
Щоб ви всі подавились нашим зерном 😠