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зерно (3091) окупація (6520) Запорізька область (3345)

Окупанти захопили 20 елеваторів на Запоріжжі черезі відмови фермерів співпрацювати

зерно

Росіяни продовжують красти українське зерно, для цього вони "націоналізують" елеватори на окупованих територіях.

 Про це повідомляє Центр національного спротиву., інформує Цензор.НЕТ.

На Запоріжжі окупанти створили "Державну зернову компанію", на чий баланс оформили 20 елеваторів. "За фактом ці елеватори вони вкрали, тому що їхні справжні власники не погодилися з ними співпрацювати", – йдеться у повідомленні.

Рашисти у більшості випадків пропонують фермерам два варіанти: або продати зерно за фіксованою вартістю за тонну, водночас названа ціна в рази менша за ринкову, або віддати господарство. З такою тактикою окупанти лише з Запорізької області щомісяця вивозять до 100 тис. тонн.

Також читайте: Окупанти зібралися виселяти патріотичних херсонців та запоріжців за межі областей

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Топ коментарі
+8
кацапи вбивці виродки і мародери
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18.07.2022 21:36
+7
Может одну ракетку запустить в колоборантов?
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18.07.2022 21:36
+6
довбані ублюдки.
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18.07.2022 21:35
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довбані ублюдки.
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18.07.2022 21:35 Відповісти
Может одну ракетку запустить в колоборантов?
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18.07.2022 21:36 Відповісти
Це ж доведеться вбити ЗЕуїбана!
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18.07.2022 21:41 Відповісти
а тобі, що шкода? Ні, ну прикольніше було б лайв-шоу з його життя в тюрмі транслювати, і його шобли, весь світ би дивився, купу грошей можна заробити. Але к на це дивитимуться рідні тих хто загтнув з їх вини, от питання.
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18.07.2022 23:23 Відповісти
кацапи вбивці виродки і мародери
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18.07.2022 21:36 Відповісти
Генетичний бруд, зібраний з усієї Планети у резервації за колючим дротом з відповідною назвою - *********.
Безславні ублюдки.
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18.07.2022 21:39 Відповісти
Навіть Гітлер на всі твори мистецтва мав документи від колишніх власників і його не змогли звинуватити в крадіжці творів мистецтва.
А кацапи це банальна злодійкувата нація-дегенератів
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18.07.2022 21:49 Відповісти
партизанити,
чіпляли б тим падлам трекери gps,
і передавали б координати зсу
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18.07.2022 21:55 Відповісти
іди же партизань, зебіл, нагаласував же ти три роки тому
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19.07.2022 00:27 Відповісти
В 1920-х годах Гитлер из художника превратился в коллекционера. На деньги от продажи книги «Моя борьба», написанной им в 1925-1926 годах, а также пожертвования почитателей, Гитлер скупал картины немецких художников 19-го века. В будущем он мечтал основать «Музей фюрера» в Линце.

Картины приобретались работавшими на Гитлера агентами, передавались фюреру лидерами других стран в качестве подарков и конфисковались из музеев государств, захваченных Германией во время Второй мировой войны. К 1945 году личная коллекция Адольфа Гитлера насчитывала 6755 картин старых мастеров.
https://tjournal.ru/stories/130378-adolf-gitler-do-diktatorstva-mechtatelnyy-hudozhnik-i-nesostoyavshiysya-arhitektor
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18.07.2022 21:57 Відповісти
Важко усвідомити , що на нашу землю ступили голодранці і вбивці із
кацапстану !

Крадуть ВСЕ І це при тому , що це друга армія в світі по кількості і озброєннню !!
Щоб ви всі подавились нашим зерном 😠
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18.07.2022 22:03 Відповісти
І здохли
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18.07.2022 22:36 Відповісти
На місці фермерів, яким загрожує віджим зерна, я б його полив якоюсь хімією (бажано без запаху, щоб не спалили), щоб воно з часом попсувалося чи стало отруйним!
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18.07.2022 22:50 Відповісти
А эти дол…бы сами на комбайны и трактора сядут и будут убирать урожай в свободное от службы время ))
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18.07.2022 23:09 Відповісти
 
 