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допомога (7870) Резніков (1442) Остін Ллойд (508)

Є деякі дуже хороші новини, але деталі будуть трохи пізніше, - Резніков провів бесіду зі своїм американським колегою Остіним

резніков,остін

Міністр оборони України провів телефонну бесіду зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

Резніков зазначив: "Я обговорив з нашим чудовим другом Ллойдом Дж. Остіном III майбутню зустріч у рамках  Рамштайну: ми погодили порядок денний, поділилися інформацією щодо контролю над зброєю, що надходить до України тощо. Крім того,
Ллойд Остін має деякі дуже хороші новини, але деталі будуть трохи пізніше".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рамштайн-4: Наступна зустріч відбудеться онлайн 20 липня, - Пентагон

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Топ коментарі
+56
Мабуть Остін не повідомив деталей, щоб Рєзніков не розбовкав дочасно чого не треба!
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18.07.2022 21:44
+34
Невже в'***** по масквє.
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18.07.2022 21:44
+31
Путін здох?
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18.07.2022 21:49
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Знов все зіллє .
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18.07.2022 21:43 Відповісти
Нічого не зіллє, американці знають всіх кацапських крис напєрєчьот.
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19.07.2022 09:42 Відповісти
Мабуть Остін не повідомив деталей, щоб Рєзніков не розбовкав дочасно чого не треба!
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18.07.2022 21:44 Відповісти
Б** как с этого не проорать после вагнеровского слива...
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18.07.2022 22:14 Відповісти
Резников переплюнул Арестовича !!!
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18.07.2022 22:14 Відповісти
Інспекція Пентагону зустрічатиме зброю вже з Резніковим - вони вже у Києві -Юрій Швець 30 хв тому
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18.07.2022 22:14 Відповісти
Засуньте того кгбшника швеця собі у сраку. Його вже давно треба було б закрити, бо ******* реально повну *****, працюючи на кацапів.
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18.07.2022 23:08 Відповісти
заспокоїлися ? підіть візьміть пирожок у Єрмака ))
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18.07.2022 23:18 Відповісти
доречі, у вчорашньому відео Швець розповів як Єрмака у ранок лютого нападу на Київ з"явився чомусь пізніше біля Херсону - він перевіряв роботу зрадників Баканова чи у нього явка з кремлівським Швецом там видбулася?
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19.07.2022 00:32 Відповісти
Збирався драпати, але його завернули щоб додєлав начате.
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19.07.2022 09:44 Відповісти
👍😯😠
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19.07.2022 10:32 Відповісти
Невже в'***** по масквє.
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18.07.2022 21:44 Відповісти
Думаю дають шостий флот в аренду на місяць Крим зачистити
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18.07.2022 23:22 Відповісти
Таки Швець мав рацію, а Спарц Віка - кулемет?
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18.07.2022 21:46 Відповісти
Путін здох?
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18.07.2022 21:49 Відповісти
Ще, нажаль, ні! Але пісня вже готова - https://youtu.be/x8DOfGW86sQ слухати
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18.07.2022 21:53 Відповісти
Дуже сподіваюсь. І американці про це дізнались раніше Шойгу та Патрушева.
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18.07.2022 21:56 Відповісти
Это мечта всей планеты, но пока увы.
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18.07.2022 21:57 Відповісти
ну путін поки. нажаль не здох. але пишуть. що спроба отруїти патрушева була
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18.07.2022 22:12 Відповісти
Баширов і пєтров.
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18.07.2022 22:18 Відповісти
Ллойд Остін серед військових світу,це приблизно як система Ллойда в судоплаванні!
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18.07.2022 21:50 Відповісти
и парашники, прочитав его маляву, начали срочно перемещать склады со 100 км от линии фронта на минимум 200 )) "конспиратор" от рождения этот резников ))))
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18.07.2022 21:50 Відповісти
Не все так просто. Может быть, там новые современные тепловизоры, а орки заметушились и очередную свою атаку сорвали.
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18.07.2022 21:54 Відповісти
пока у власти дерьмак и его приблуды, ничо современного давать никто не будет. судя по той теме которую они подняли, никто сегодняшними технологиями так опасно рисковать не будет. даже если речь и о тепловизорах.
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18.07.2022 22:05 Відповісти
Ну і нехай підвозять БК за 200 км. Інтенсивність арти значно зменшиться
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18.07.2022 23:16 Відповісти
Таки ATACMSы?
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18.07.2022 21:50 Відповісти
або Фалкони..
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18.07.2022 21:55 Відповісти
f-16!!!!
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18.07.2022 22:00 Відповісти
Если в последней модификации то это суперсамолет
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18.07.2022 22:03 Відповісти
или А-10 )))
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18.07.2022 22:28 Відповісти
А 10 нажаль без переваги у повітрі будуть легкі мішені в них швидкість 700-800: км.годину такий собі літаючий БТР.
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18.07.2022 23:24 Відповісти
Tamogavk
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18.07.2022 22:49 Відповісти
Деякі хороші новини.
Лучше Хаймерса - только два Хаймерса.
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18.07.2022 21:52 Відповісти
Неужели истребители....
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18.07.2022 21:53 Відповісти
сибирь как горела пять лет назад, так и сегодня горит. Ничего не поменялось. Но кацапам на свои пожары похер. Эта злокачественное образование на глобусе мира - самый большой загрязнитель атмосферы:
https://www.ventusky.com/?p=45;91;1&l=pm25&t=20210804/1500
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18.07.2022 22:36 Відповісти
Пошутил? Ничего, про то, что укры выкопали Черное море и уничтожили в нем Черноморский флот рф, тоже когда-то шутили. Особенно про флагман ЧФ много шутили, как укры его кастрюлями закидают.
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18.07.2022 22:00 Відповісти
вила кастрюли... тризубцы - че есть тем и забьем... Если бы же склады не "устали" бы....
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18.07.2022 22:19 Відповісти
Были слухи, что первые наши 12 пилотов получат летные сертификаты 30 июля.
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18.07.2022 21:56 Відповісти
Подводя итог трех комментариев - подводные истребители и сертификаты для их первых 12 пилотов.
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18.07.2022 21:58 Відповісти
Интригует, чертяга
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18.07.2022 21:53 Відповісти
Наши уже обучаются
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18.07.2022 21:58 Відповісти
НЕ говоріть багато!! а то єрмаки з арахаміями почують.....

хай займаються відбілюванням руSSкого Злодія абрамовича....
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18.07.2022 21:56 Відповісти
Скоріше за все спочатку дадут ER Glmrs на 150 км перевірити як русня волати буде і до куди буде свої склади переміщувати
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18.07.2022 21:56 Відповісти
это уже было две недели назад. На дипстейтмэп линеечка есть а правом нижнем углу ))
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18.07.2022 23:05 Відповісти
дають купу ракет на 500 км
і можна шмаляти по мордору?
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18.07.2022 21:57 Відповісти
Нехай краще тихо,без новин,дадуть нам щось дуже потрібне.Менше слів,більше діла.Досить вже з нас шоу,а потім всі добрі починання коту під хвіст,бо у когось словесна діарея
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18.07.2022 21:58 Відповісти
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18.07.2022 22:14 Відповісти
і руки повідрубував..бо дофіг у них часу триндіти і в мережах
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18.07.2022 22:19 Відповісти
Не даром Москва оголосила повітряну тривогу , скоро орки її самі спалять ! Не вперше )
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18.07.2022 22:00 Відповісти
Резнікову пообіцяли Смарт унітаз в кабінет?
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18.07.2022 22:06 Відповісти
Це буде така психологічна атака, що свинособакам залишиться тільки використання ядерної зброї по бурятії, щоб хоч якось зменшити бунт який там підніметься.
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18.07.2022 22:15 Відповісти
Швидше смарт памперс.)))
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18.07.2022 22:38 Відповісти
Мне ночью снился сон прекрасный, Москва...
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18.07.2022 22:07 Відповісти
Юрій Швець. 20 хв тому. Инспектори Пентагону вже Вв МОУ , разом будуть контролювати поставки зброї- допі...лікався дехто
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18.07.2022 22:07 Відповісти
даже если это так, то пока дерьмак проведёт все соответствующие законам процедуры по их допуску к гостайнам Украины, (а скорее всего будет найдены тёмные пятна в их биографиях) то можно предположить, что раньше будут запущены в работу органы по борьбе с коррупцией и их руководители, чем инспектора приймутся за дело.
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18.07.2022 22:19 Відповісти
Вони по поставках своєї зброї працюватимуть - а Кіно Єрмака то буде ще те кіно!!! Обсеруться
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18.07.2022 22:26 Відповісти
А Дєрьмак має допуск?
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18.07.2022 23:25 Відповісти
Там ще про закони людина сказала - а Єрмак та закони це ж буденність зеленого запліснявіння , які закони ??? Вои зараз на закони війни мають надію , а воно щось не вийшло. НЕНАЧАСІ не спрацювало, як й марафон без шлюх Ахмєтова-Медведчука вже не той ... Й усі побіли по правдивих сайтах...
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19.07.2022 00:36 Відповісти
Десь у Бєлгороді:
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18.07.2022 22:08 Відповісти
Краще мовчи!
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18.07.2022 22:19 Відповісти
Резніков вже подав заяву за власним бажанням ?
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18.07.2022 22:19 Відповісти
Спочатку деталі мають відчути на собі кацапи, а тпотім можна і з народом поділитись, бо в нас чомусь усе навиворіт.
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18.07.2022 22:21 Відповісти
Во. Про прибуття хімер мали першими взнати орки, розвантажуючи БК в Луганську, а не тв-шоу єдині новини...
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18.07.2022 22:40 Відповісти
В одной африканской стране решили, что расплодившиеся вороны наносят большой ущерб сельскому хозяйству и правительство объявило компанию по отлову и уничтожению, для чего были сделаны и расставлены специальные ловушки. Но из этого ничего не получилось, так как местное население собиралось вокруг ловушек чтобы наблюдать за процессом и своими криками и галдежом распугивало всех птиц. Мне эта ситуация до боли напоминает нашу, когда наши керманычи, вместо того чтобы тихо получить вооружение и ударить по крымского мосту, или базированию черноморского флота и т.д. и т.п. долго и с упоением рассказывают чем, когда и как они это сделают, предоставляя противнику шанс подготовиться и принять меры противодействия.
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18.07.2022 22:21 Відповісти
споко, ми зачекаємо. Хороші новини варті щоб почекати.
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18.07.2022 22:23 Відповісти
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18.07.2022 22:24 Відповісти
Хороші новини це прапор над Херсоном. А так, цей гнилий звіздьож про чергову вундервафлю, трохи підзаколупав.
Причому звіздять ще до її отримання...
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18.07.2022 22:37 Відповісти
Ну то вперед, біжіть швиденько звільняйте Херсон.
Хто вам заважає принести такі хороші новини?
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18.07.2022 22:46 Відповісти
Генштаб зелений заважає. Військові давно хочуть звільнити Херсон.
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19.07.2022 10:50 Відповісти
Мене особисто не так Херсон хвилює, як невідомо хто в ОП і сам чорт небритий. Якщо там буде менше зрадників, а буде більше патріотів України - тоді і Херсон швидше знову стане українським і не тільки Херсон.
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18.07.2022 23:11 Відповісти
Пилотяги уже осваивают Ф-16, тоже мне новость)
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18.07.2022 22:41 Відповісти
Та не з "ОстінИМ", а з "ОстінОМ"!
В якій ви школі вчилися?
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18.07.2022 22:45 Відповісти
Зробіть спочатку мовчки,потім патякайте....Хоч корки їм в ротяки позабивай,що цьому міністру що його шефу.Балаболи блін...
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18.07.2022 22:55 Відповісти
Неужели у США нашелся доброволец-генерал Пиночетенко, из старой диаспоры?
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18.07.2022 23:04 Відповісти
А існує якась можливість того, щоб США почали висувати своїх кандидатів на ТОПові посади в українській владі? В Афгані вони ж так ніби робили. Та й в Іраку також.

Вже дістала ця зелена диктатура. Страшно за себе і за Україну з такою владою
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18.07.2022 23:08 Відповісти
Zеленое говно скинут с трона?
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18.07.2022 23:20 Відповісти
дадуть Єрмаку захист свідка й тихенько викинуть ,а символ країни залишать на троні
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19.07.2022 01:10 Відповісти
хорошая новость? агента фсб єрмака арестовали? нет? а посему?
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19.07.2022 06:09 Відповісти
Хоче похвалитись що для ЗСУ відшита зимова форма.
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19.07.2022 06:58 Відповісти
Бла, бла, бла... "Позитив" аж зашкалює.
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19.07.2022 08:20 Відповісти
 
 