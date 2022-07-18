Є деякі дуже хороші новини, але деталі будуть трохи пізніше, - Резніков провів бесіду зі своїм американським колегою Остіним

Міністр оборони України провів телефонну бесіду зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

Резніков зазначив: "Я обговорив з нашим чудовим другом Ллойдом Дж. Остіном III майбутню зустріч у рамках Рамштайну: ми погодили порядок денний, поділилися інформацією щодо контролю над зброєю, що надходить до України тощо. Крім того,

Ллойд Остін має деякі дуже хороші новини, але деталі будуть трохи пізніше".

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