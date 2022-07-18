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Є деякі дуже хороші новини, але деталі будуть трохи пізніше, - Резніков провів бесіду зі своїм американським колегою Остіним
Міністр оборони України провів телефонну бесіду зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.
Резніков зазначив: "Я обговорив з нашим чудовим другом Ллойдом Дж. Остіном III майбутню зустріч у рамках Рамштайну: ми погодили порядок денний, поділилися інформацією щодо контролю над зброєю, що надходить до України тощо. Крім того,
Ллойд Остін має деякі дуже хороші новини, але деталі будуть трохи пізніше".
Топ коментарі
+56 Oleksandr Pohribnyi
показати весь коментар18.07.2022 21:44
+34 Viktor Orenich 534fb24a
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+31 Олександр Радченко 763cb5d1
показати весь коментар18.07.2022 21:49
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Будь ласка, зачекайте...
Лучше Хаймерса - только два Хаймерса.
https://www.ventusky.com/?p=45;91;1&l=pm25&t=20210804/1500
хай займаються відбілюванням руSSкого Злодія абрамовича....
і можна шмаляти по мордору?
Причому звіздять ще до її отримання...
Хто вам заважає принести такі хороші новини?
В якій ви школі вчилися?
Вже дістала ця зелена диктатура. Страшно за себе і за Україну з такою владою