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Україна продовжує працювати над інтеграцією у внутрішній ринок ЄС і просуванням секторальної інтеграції, - Кулеба

кулеба

Україна як країна-кандидат на вступ до ЄС має намір продовжувати шлях до членства у Євросоюзі і вже зробила перші кроки у цьому напряму, сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у своєму зверненні до Ради ЄС із закордонних справ у понеділок.

"Ми і надалі прискореними темпами наближатимемо наше законодавство до законодавства ЄС згідно із переліком пріоритетних євроінтеграційних законопроєктів на 2022 рік", - сказав Кулеба у своєму зверненні в понеділок, зазначивши, що це перша зустріч після історичного рішення про надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми продовжуємо впровадження важливих реформ, зокрема, спрямованих на зміцнення верховенства права та антикорупційних інститутів. Ми продовжуємо працювати над інтеграцією у внутрішній ринок ЄС та просуванням секторальної інтеграції", - додав міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба у зверненні до Ради міністрів ЄС: Складові для захисту стабільності в Європі - зброя для України, санкції та трибунал для РФ

При цьому він назвав пріоритетами української сторони усунення всіх бар'єрів у митній, промисловій та транспортній сферах, інтеграцію до енергетичного, цифрового, роумінгового та платіжного простору ЄС, а також запровадження "Європейського зеленого курсу".

"У нас є домашнє завдання, і ми маємо намір виконати його належним чином. Ми сподіваємось на такий самий підхід із боку наших партнерів", - резюмував Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський встановив дедлайн для вступу в ЄС, - Кулеба

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Топ коментарі
+2
Брайтон-Біч перейменують в Український Шлях. Так вирішила міська рада Нью-Йорка. Знакова для багатьох радянських та пострадянських емігрантів набережна свого часу стала квінтесенцією усього перенесеного до Америки «совка», ностальгія за яким скрізь відчувається тут. Але відтепер тим, хто ностальгує за Москвою, матрьошками та балалайками, доведеться звикати до нових назв. Було Brighton Beach, стало Ukrainian Way, про що написав, в тому числі, посол України в ООН.
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18.07.2022 22:01
+2
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18.07.2022 22:13
+1
речь про перекресток, соединяющий с Бруклиным.
Типа площадь.
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18.07.2022 22:07
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Брайтон-Біч перейменують в Український Шлях. Так вирішила міська рада Нью-Йорка. Знакова для багатьох радянських та пострадянських емігрантів набережна свого часу стала квінтесенцією усього перенесеного до Америки «совка», ностальгія за яким скрізь відчувається тут. Але відтепер тим, хто ностальгує за Москвою, матрьошками та балалайками, доведеться звикати до нових назв. Було Brighton Beach, стало Ukrainian Way, про що написав, в тому числі, посол України в ООН.
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18.07.2022 22:01 Відповісти
речь про перекресток, соединяющий с Бруклиным.
Типа площадь.
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18.07.2022 22:07 Відповісти
Тобі сіна не дали ? Що таке «перекресток»
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18.07.2022 22:17 Відповісти
пересечение улиц, бестолковый.
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18.07.2022 22:21 Відповісти
Це там так в кацапії називають «перекресток» ) а у нас перехрещення кожної вулиці такий собі Майдан
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18.07.2022 22:25 Відповісти
тобі про мову ворога, якою спілкуєшся
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18.07.2022 22:25 Відповісти
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18.07.2022 22:13 Відповісти
От цікаво..скільки ще президентських строків ми інтегруватись будемо у Європу?? А все жадоба наших керманичів...
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18.07.2022 22:29 Відповісти
"... і на далі прискореними темпами...",-кулєба, шо ти пздиш, з ким прискореними темпами, з дєрьмаком і татаровим?
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18.07.2022 22:32 Відповісти
Мені одному здається що влада інтегрується в парашу?
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19.07.2022 09:59 Відповісти
 
 