Україна продовжує працювати над інтеграцією у внутрішній ринок ЄС і просуванням секторальної інтеграції, - Кулеба

Україна як країна-кандидат на вступ до ЄС має намір продовжувати шлях до членства у Євросоюзі і вже зробила перші кроки у цьому напряму, сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у своєму зверненні до Ради ЄС із закордонних справ у понеділок.

"Ми і надалі прискореними темпами наближатимемо наше законодавство до законодавства ЄС згідно із переліком пріоритетних євроінтеграційних законопроєктів на 2022 рік", - сказав Кулеба у своєму зверненні в понеділок, зазначивши, що це перша зустріч після історичного рішення про надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми продовжуємо впровадження важливих реформ, зокрема, спрямованих на зміцнення верховенства права та антикорупційних інститутів. Ми продовжуємо працювати над інтеграцією у внутрішній ринок ЄС та просуванням секторальної інтеграції", - додав міністр.

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При цьому він назвав пріоритетами української сторони усунення всіх бар'єрів у митній, промисловій та транспортній сферах, інтеграцію до енергетичного, цифрового, роумінгового та платіжного простору ЄС, а також запровадження "Європейського зеленого курсу".

"У нас є домашнє завдання, і ми маємо намір виконати його належним чином. Ми сподіваємось на такий самий підхід із боку наших партнерів", - резюмував Кулеба.

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